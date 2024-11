Arcane Saison 2 : Explication de la fin de l’Acte 1 de la série League of Legends sur Netflix

La première partie de la saison 2 d’Arcane est enfin disponible sur Netflix, et sa fin a déjà de quoi retourner les têtes : qu’arrive-t-il à Piltover, que se passe-t-il avec l’Hextech ou encore que fabrique Singed dans son laboratoire ?

Il aura fallu attendre trois longues années pour pouvoir retrouver l’univers sensationnel d’Arcane, inspiré du jeu vidéo de Riot Games League of Legends, et autant dire que la saison 2 a déjà l’air d’avoir tout ce qu’il faut pour concurrencer le premier chapitre de la série sur Netflix, de la qualité de la réalisation et de l’animation à sa musique prenante. Les trois premiers épisodes qui composent l’Acte 1 ont repris là où le final de la saison 1 avait délaissé les spectateurs, mais beaucoup d’éléments peuvent avoir semé la confusion.

Le final de l’acte 1 est en effet aussi palpitant que mystérieux, provoquant la panique au sein de Piltover qui décide de céder et prendre les armes sous l’influence des représentants Noxiens : autant dire que la suite annonce du lourd, pourtant certains éléments peuvent déjà avoir des éléments de réponse, pour peu que l’on creuse un peu. Et histoire de vous aider à y voir plus clair, on récapitule et on vous explique la fin de la première partie de la saison 2 d’Arcane.

Pourquoi Vi n’a pas tué Jinx ?

Vi a empêché Caitlyn de tirer pour ne pas sacrifier un autre enfant dans la guerre qui consume les deux côtés de la ville depuis des générations.

Netflix

Après qu’elle ait maîtrisé Jinx, cette dernière dit être prête à mourir. Vi hésite, offrant une opportunité pour la petite fille de s’interposer. La nouvelle pacifieuse refuse alors d’aller plus loin, et demande à Caitlyn de ne pas tirer, provoquant ainsi la rupture entre les deux femmes.

Que font Jinx et Sevika sur Piltover ?

L’attaque de Jinx et Sevika sur Piltover n’a rien de mortel, mais représente un avertissement : la peinture qui remonte à la surface dans la Haute-Ville permet de rappeler que la Basse-Ville peut frapper à tout moment, et aisément.

Netflix

Bien que violente, l’attaque est relativement inoffensive pour un attentat orchestré par Jinx : les nuages colorés n’ont pour seul effet que de “salir” les belles rues de Piltover en imposant la peinture colorée qui plaît tant à la sœur de Vi. Mais l’attaque se sert pour y parvenir du réseau d’aération de la ville, et suggère que la prochaine fois, la peinture pourrait très bien être remplacée par quelque chose de bien plus nocif – comme le Gris, ce gaz qui empoisonne les habitants des Fissures tandis que les privilégies de Piltover respirent un air frais et sain.

Pourquoi Ambessa choisit Caitlyn plutôt que Salo à l’annonce de la loi martiale ?

Sans grande surprise, Ambessa réussit à profiter de l’atmosphère délétère entre Piltover et Zaun pour imposer la loi martiale, et ainsi se trouver une marionnette qui lui permettra de remettre sur la table son projet de création d’armes équipées de l’Hextech.

Netflix

La bande-annonce de la saison 2 d’Arcane l’avait déjà laissé entendre : Ambessa Medarda arrive à point nommé à Piltover pour tirer profit du conflit entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. La peur des habitants de Piltover est le terreau idéal pour la guerrière, qui parvient à mettre un nouveau gouvernement en place et se servir de la colère et du deuil de Caitlyn.

La pacifieuse a en effet déjà prouvé qu’elle se fichait pas mal de l’avis des autres conseillers, et a demandé à avoir des armes spéciales pour son expédition à la recherche de Jinx. Si elle est rentrée bredouille et blessée par sa dispute avec Vi, la situation est en revanche parfaite pour Ambessa, qui compte profiter de cette vulnérabilité pour faire de Caitlyn sa dirigeante fantoche.

Mais Ambessa se fiche pas mal de l’avenir de Piltover : son véritable objectif est uniquement les armes utilisant la technologie de l’Hextech. La loi martiale lui permet ainsi de contourner l’autorité des conseillers, qui ne sont pas des pacifieurs. Quant au choix de faire de Caitlyn la nouvelle dirigeante, il ne repose pas uniquement sur sa colère, mais aussi sur son nom : il est de notoriété publique que les Kiramman font ce qu’ils veulent, alors mieux vaut faire d’eux des alliés redevables plutôt que des concurrents.

Qu’est-ce que la Rose Noire dans Arcane et League of Legends ?

Les Medarda sont visés par le mystérieux ordre de la Rose Noire, qui serait à l’origine de la mort du frère de Mel : il s’agit d’une cabale noxienne agissant dans l’ombre en se livrant à des jeux de pouvoir et autres intrigues politiques.

Netflix

Le nom de la Rose Noire ne sera pas étranger aux joueurs de League of Legends, mais pourrait en perturber plus d’un chez les non initiés. À en croire Ambessa, il s’agit des redoutables ennemis de la famille mentionnés depuis son arrivée dans la saison 1, les mêmes qui auraient tué Kino ou du moins provoqué des circonstances propices à sa mort. Et si la guerrière les craint, c’est à raison : dans le lore du jeu de Riot, la cabale noxienne est connue pour se mêler des affaires de pouvoir en pratiquant une sorcellerie dangereuse, et n’en est pas à son premier dirigeant corrompu, voire traumatisé ou même éliminé.

Parmi les figures les plus emblématiques de cette organisation figure LeBlanc, une championne assassin mystérieuse, maîtresse des illusions, et capable de changer de forme et d’apparaître à plusieurs endroits en même temps.

Dans la saison 2 d’Arcane, la Rose Noire agit par l’intermédiaire d’autres personnes, s’immisçant directement dans la tête et le corps de ses victimes, tout en altérant l’environnement : Mel Medarda finit capturée après une de leurs interventions.

Leur usage de l’arcane suffirait ainsi à justifier l’intérêt d’Ambessa pour l’Hextech, la technologie reposant sur la magie conçue par Viktor et Jayce pouvant très certainement aider les combattants n’ayant pas de pouvoir à rivaliser face à des ennemis de cette trempe. Quant à savoir ce qui motive la Rose Noire à poursuivre Ambessa et sa famille, il faut rappeler qu’il est question d’une dette, bien que sa nature n’ait pas encore été précisée à ce stade.

Que se passe-t-il avec l’Hextech dans la saison 2 d’Arcane ?

L’Hextech semble brouiller les frontières entre les différentes dimensions dans l’épisode 3 de la saison 2 d’Arcane.

Netflix

Quand Jayce, Ekko et Heimerdinger découvrent l’étrange sphère dans la réserve souterraine, ils se retrouvent propulsés dans un espace lumineux qui difracte leur existence. Ekko évoque la possibilité que la sphère soit une rune sauvage, mais les connaissances des trois scientifiques sont trop limitées pour le certifier. Une seule chose reste certaine : l’espace se déforme autour d’eux et les sépare.

Au même moment, les armes qui utilisent l’Hextech sont elles aussi impactées et réagissent étrangement avec l’espace qui les entoure, comme déphasées avec la réalité.

L’Hextech est au départ un moyen de maîtriser l’arcane par le biais de la technologie humaine, mais après l’incident de Viktor, il a été démontré qu’une fusion pouvait avoir lieu. Il se peut alors que l’invention scientifique de Viktor et Jayce soit sur le point de muter et d’impacter les deux mondes réunis en son sein, sous l’impulsion d’une conscience propre.

Que fait Singed dans la partie 1 d’Arcane Saison ?

La première partie de la saison 2 se conclut sur les magouilles de Singed et de son nouveau jouet : Warwick, à savoir un mélange entre des parties d’un loup bicéphale et ce qui s’apparente à un humain.

Netflix

Déjà vue dans le tout premier teaser de la saison 2, la silhouette inquiétante dans le laboratoire représente la nouvelle création monstrueuse de Singed, déjà à l’origine du Shimmer qui gangrène la Basse-Ville, et qui semble ici s’amuser à modifier de l’ADN.

Warwick n’est pas nouveau dans l’univers de League of Legends : bien qu’humain à l’origine, il a été transformé par Singed après avoir reçu des injections de substances douteuses contenant de l’ADN de monstre modifiant. Le résultat offre une créature semblable à un loup-garou assoiffé de sang.

Une théorie de fans a circulé sur les réseaux sociaux, associant Warwick à Vander, le père adoptif de Jinx et Vi et décédé dans la première partie de la saison 1 d’Arcane. Ce ne serait pas la première fois que Singed joue avec la mort et la vie, entre ses expériences sur son autre étrange mutant Rio, ou sa capacité à maintenir artificiellement en activité un cœur. Au final, une seule chose est certaine : Warwick ne sera pas là pour jouer à la dînette, et son apparition devrait faire mal.

Pour découvrir la suite de la saison 2 d’Arcane, il faudra attendre la sortie de l’acte 2 sur Netflix : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la série.