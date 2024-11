Avant la saison 2, Arcane bat un record historique avec son coût affolant

La série Arcane est officiellement la série d’animation la plus chère jamais produite, avec un coût total effarant pour ses 18 épisodes.

Inspirée de l’univers de League of Legends de Riot Games, la série Arcane représente un véritable succès, autant pour Netflix que pour la licence. La première saison a remporté plusieurs Emmys et chose rare, la critique est unanime quant à sa qualité. Autant dire que la saison 2 est attendue avec impatience par une cohorte de fans prêts à se replonger dans le conflit entourant Zaun et Piltover.

Mais un tel triomphe a un prix, et Arcane est désormais la série la plus chère de l’histoire de l’animation. En effet, Variety rapporte que la production des 18 épisodes a coûté 250 millions de dollars. Un budget colossal, qui pourrait bien expliquer en partie pourquoi les plans initiaux de cinq saisons ont été revus à la baisse, faisant de la saison 2 la dernière de la série sur Netflix.

Interrogé sur ce coût qui donne le tournis, Marc Merril, cofondateur de Riot et directeur des produits, a expliqué auprès du média que l’équipe “n’a jamais eu l’intention de fonctionner comme un studio traditionnel avec des délais traditionnels“. Le responsable a aussi expliqué en quoi la création de la série a été une expérience d’apprentissage pour les prochains projets de Riot.

“Nous avons surtout appris à ajuster nos propres attentes : nous avons réalisé qu’il fallait beaucoup plus de temps pour bien faire les choses que ce que nous avions prévu au départ. Nous avons donc recalibré notre développement, nos objectifs de production et nos équipes en conséquence.“

Quant au montant de 250 millions de dollars, le cofondateur de Riot ne les regrette pas, indiquant que l’équipe est “plus que satisfaite de l’investissement nécessaire pour offrir une série qui soit à la hauteur des joueurs.“

Un investissement qui semble payer, puisqu’il est déjà question d’étendre l’univers en série de League of Legends à la manière d’un MCU : plusieurs séries dérivées ont en effet déjà été confirmées. De son côté, la saison 2 d’Arcane commencera sa diffusion le 9 novembre 2024 sur Netflix. Et pour ne rien rater de cette suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.