Pourquoi la saison 2 d’Arcane sera la dernière ? L’explication des créateurs de la série

La fin d’Arcane peut attrister de nombreux fans, mais les créateurs Christian Linke et Alex Yee ont une très bonne raison de ne pas vouloir faire de saison 3.

Le premier chapitre de la série tirée de League of Legends n’a cessé de recevoir des fleurs, tant par la critique que par les spectateurs sur Netflix. Il est donc assez compréhensible que l’annonce d’une saison 2 finale puisse en chagriner certains, et pourtant Arcane éviterait ainsi un écueil jugé dangereux par ses créateurs, Christian Linke et Alex Yee.

Les neuf épisodes de la saison 2 seront bien les derniers, venant ainsi s’ajouter aux précédents pour faire de la production la plus chère de l’histoire des séries d’animation. Et alors que l’acte 1 est déjà sorti pour en mettre plein les mirettes aux abonnés Netflix, les créateurs se sont entretenus avec nos confrères de Dexerto.com pour expliquer leur choix de ne pas faire de saison 3.

Pourquoi n’y aura-t-il jamais de saison 3 d’Arcane ?

D’après les créateurs d’Arcane, la série a toujours été conçue comme un récit à part entière, avec un début et une fin : il était alors inutile et même dangereux d’aller plus loin.

Comme l’explique Christian Linke, “ça n’a jamais été un concept ouvert. Il y avait une histoire à raconter, avec un début, une fin, et les relations entre les personnages, en particulier Vi et Jinx mais aussi Jayce et Viktor.“

Quant à offrir une suite après la saison 2, les créateurs affirment qu’il est “dangereux d’étirer et de prolonger une histoire indéfiniment“. Un écueil qui aurait même failli impacter la saison 2, d’après Alex Yee qui explique que ce nouveau chapitre a été “difficile” à créer : “On savait où on voulait aller avec l’histoire. Mais il faut aussi que les ambitions des personnages de la première saison leur permettent de prendre une nouvelle direction dans la deuxième.“

Il continue : “C’est toujours une question de changement. Je pense que c’est pour ça que beaucoup de séries qui durent trop longtemps commencent à se déliter, car on ne peut introduire de grands changements qu’un certain nombre de fois avant que ça ne devienne incohérent et décousu.“

Mais il y une autre raison à la décision prise par les créateurs, qui concerne aussi le potentiel du jeu vidéo dont s’inspire la série : “L’autre point, c’est que tout vient de League of Legends, qui propose tant de champions, tant d’autres régions. Notre objectif initial a toujours été de donner vie à cet univers, et découvrir de nouveaux aspects de ce monde et permettre à plus de joueurs de voir leurs parties préférées était aussi source de motivation pour nous.“

Car Arcane n’est que la première étape d’un plan plus global pour adapter League of Legends à la télévision : Riot a en effet prévu de proposer davantage de productions, s’appuyant sur les leçons tirées de ce premier jet très concluant sur Netflix.

En attendant, la saison 2 d’Arcane n’a pas fini sa diffusion : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.