La saison 2 d’Arcane sera la dernière mais Netflix n’en a pas fini avec League of Legends

Si la tristesse vous envahit à l’idée que la saison 2 d’Arcane marque la fin de l’excellente série d’animation, pas de panique : le co-créateur Christian Linke a promis plus de contenu issu de l’univers de League of Legends.

Trois longues années ont déjà passé depuis que Vi et Jinx ont fait leurs débuts explosifs sur Netflix, et les fans vont bientôt avoir droit à un supplément : la première partie de la saison 2 d’Arcane est en effet attendue pour le 9 novembre sur la plateforme de streaming, pour reprendre là où la saison 1 s’était arrêtée.

Mais même si l’engouement ne fait que monter à mesure que les jours rapprochent les spectateurs des premiers épisodes, l’attente reste douce-amère. Car c’est désormais officiel, ce deuxième chapitre sera aussi la saison finale de la série du studio Fortiche, qui reprend le célèbre jeu vidéo League of Legends. Pourtant, tout espoir n’est pas perdu. Car d’après les propos du co-créateur Christian Linke auprès de ScreenRant, Arcane “n’est que le début” d’une longue série de spin-offs en développement et tirés de l’univers de LoL.

Le producteur explique ainsi : “Nous travaillons sur plusieurs nouveaux projets, plusieurs nouvelles histoires provenant des différentes régions et des personnages de l’univers, et certaines sont en fait des prolongements des histoires de personnages d’Arcane.”

En somme, si Arcane doit s’achever en novembre 2024, l’univers de Vi et Jinx sera loin de tirer sa révérence. Et les spectateurs pourront même attendre de nouveaux récits avec des personnages déjà présentés dans les épisodes sur Netflix : “Il y a clairement des intrigues de personnages que nous voulons poursuivre. En réalité, Arcane n’est que le début. C’était le premier défi à surmonter pour comprendre si nous pouvions y arriver. Et maintenant, nous pouvons rêver plus grand, ce qui est vraiment génial.“

Le succès d’Arcane, tant sur le plan critique que commercial, contribue sans aucun doute à la mise en chantier de ces projets. La saison 1 a été visionnée 34 millions de fois en seulement six jours à sa sortie, tout en se classant en tête des tops Netflix dans plus de 50 pays.

La saison 2 d’Arcane devant suivre la guerre entre Piltover et Zaun, on peut s’attendre à ce que les suites s’intéressent aux survivants du conflit. Et déjà, de nombreuses théories fleurissent sur les réseaux sociaux, les fans s’emparant du sujet pour proposer leurs idées de spin-offs.

Pour beaucoup d’internautes s’exprimant sur un fil Reddit, des intrigues sur “Garen/Lux/Sylas ou Yasuo/Riven/Shen/Zed” auraient ainsi du sens. Certains joueurs évoquent aussi “la guerre entre Ionia et Noxus” comme “le meilleur choix, puisqu’elle a plus de potentiel pour perpétuer le succès d’Arcane tout en jouant la carte de la sécurité“.

Un autre aspect dans le choix de la région de Ionia salué par les fans, est sa différence drastique avec Piltover : loin de l’aspect urbain, on parle ici d’un archipel au sein duquel la culture repose sur la volonté de maintenir un équilibre universel… jusqu’à l’arrivée de Noxus et ses forces impériales attaquant sans relâche les Terres premières.

Proposer un décor et des dynamiques différents de Piltover et Zaun permettrait ainsi selon les joueurs de s’écarter d’Arcane et d’éviter que “le public perçoive inconsciemment la nouvelle série comme une copie” du premier spin-off de Netflix.

La saison 2 d’Arcane commencera sa diffusion le 9 novembre sur Netflix : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter son calendrier de sortie des épisodes.