Le classement des 15 personnages les plus puissants d’Arcane

La sortie de la saison 2 d’Arcane est imminente, tandis que Zaun et Piltover sont prêtes à s’affronter. Au sein du conflit à venir, on peut se demander quels personnages sont les plus puissants dans la série : on vous propose notre classement.

Le premier chapitre de la série tirée du jeu vidéo League of Legends sur Netflix avait permis de découvrir une galerie de personnages mémorables, auxquels les spectateurs se sont attachés au fil des épisodes. Certes, Arcane met en avant la rivalité tragique entre Vi et Jinx, mais les deux sœurs sont loin d’être seules alors que les enjeux ne cessent de croître pour le récit animé par le studio Fortiche.

La saison 2 a déjà révélé l’arrivée de nouveaux personnages – dont des champions de LoL, à l’image de Warwick – pour des combats qui s’annoncent palpitants. Et alors que tous se préparent pour entrer dans l’arène, un petit classement ne fera de mal à personne histoire de mieux se rappeler qui est qui, et qui écrase qui : on vous présente notre top des personnages les plus puissants d’Arcane.

15. Marcus

Netflix

Doublé par : Remy Hii (VO) et Jim Redler (VF)

Qui est-il : Un pacifieur de Piltover devenu shérif. Marcus semble avant tout déterminé à maintenir l’ordre, et doit pour y parvenir recourir à des moyens qui ne lui plaisent pas forcément, comprenant de travers les leçons de sa mentore Grayson.

Ses points forts : L’influence et la position de Marcus lui confèrent un certain pouvoir, mais sa lâcheté et ses affaires douteuses le rendent relativement faible par rapport aux autres. Son “choix” de collaborer avec Silco a compromis son véritable potentiel, faisant de lui davantage un pion qu’un acteur majeur, ce qui le conduit finalement à une mort prématurée.

Sa spécialité : Instinct de survie

14. Cassandra Kiramman

Netflix

Doublée par : Abigail Marlowe (VO) et Bénédicte Charton (VF)

Qui est-elle : Membre éminente de la famille Kiramman, mère de Caitlyn et voix importante du Conseil, Cassandra est un pilier de la société de Piltover.

Ses points forts : Bien que l’influence de Cassandra au sein de l’élite de Piltover lui confère un certain pouvoir, elle ne ferait pas le poids dans un combat à mains nues. En cas d’un affrontement inévitable, Cassandra miserait davantage sur ses connexions non négligeables et son sens de l’anticipation, plutôt que sur ses poings pour s’en sortir.

Sa spécialité : Esprit stratège

13. Mel Medarda

Riot Games / Netflix D’après de récents leaks, Mel pourrait devenir un nouveau support dans League of Legends

Doublée par : Toks Olagundoye (VO) et Géraldine Asselin (VF)

Qui est-elle : Membre ingénieuse et influente du Conseil de Piltover, issue d’une famille prestigieuse, Mel est la femme la plus riche de la ville et entretient une relation avec Jayce.

Quelles sont ses compétences : Le pouvoir de Mel réside dans sa ruse politique et son influence au sein du gouvernement de Piltover, mais aussi dans son intégrité. Bien qu’elle soit dépourvue de capacités de combat, son esprit stratégique et son poids politique font d’elle un acteur indispensable dans Arcane.

Sa spécialité : Résolution inébranlable

12. Sevika

Netflix

Doublée par : Amirah Vann (VO)

Qui est-elle : Lieutenante de confiance de Silco, Sevika est une force intimidante dans le monde des bas-fonds de Zaun.

Ses points forts : Grâce à un bras mécanique boosté au Shimmer, Sevika possède une force accrue, ce qui fait d’elle une combattante redoutable en plus d’une stratège efficace. Sa loyauté envers Silco et sa brutalité lui valent respect et crainte parmi les habitants de Zaun. Mais une telle loyauté peut aussi devenir une faiblesse – le bras mécanique n’a pas été installé par hasard, mais bien suite à son sacrifice pour protéger son patron d’une explosion.

Sa spécialité : Détermination infatigable

11. Viktor

Netflix

Doublé par : Harry Lloyd (VO) et Cédric Dumond (VF)

Qui est-il : Habitant de Zaun ambitieux et ancien assistant de Heimerdinger, Viktor a gravi les échelons à Piltover, devenant l’associé de Jayce dans le développement de la technologie magique Hextech.

Ses points forts : Bien que Viktor soit physiquement faible, son génie technologique lui confère un potentiel considérable. Néanmoins, bien que sa vision soit noble, ses méthodes flirtent souvent avec la folie. Un peu comme son joujou préféré, le Hexcore, ses talents pourraient bien se retourner contre lui à tout moment.

Sa spécialité : Soins Hextech

10. Ambessa Medarda

Netflix

Doublée par : Ellen Thomas (VO) et Maïk Darah (VF)

Qui est-elle : Ambessa est une impitoyable cheffe de guerre noxienne, mais aussi la mère distante de Mel Medarda. Elle incarne le pouvoir militaire et place ses objectifs impitoyables au-dessus de ses propres enfants.

Ses points forts : Ambessa exerce un pouvoir considérable en tant que dirigeante du territoire des Medarda, combinant influence et puissance militaire. Cependant, elle ne maîtrise pas vraiment l’art de se faire des alliés, ce qui pourrait saper son autorité lorsqu’elle en aura le plus besoin.

Sa spécialité : Diplomatie du marteau-piqueur

9. Silco

Netflix

Doublé par : Jason Spisak (VO) et Bernard Gabay (VF)

Qui est-il : Le leader maléfique de Zaun, Silco, rêve de l’indépendance de la Basse-Ville, bien que de tels idéaux soient ternis par le chaos que provoque son empire du Shimmer. Il est également le père adoptif de Jinx.

Ses points forts : Silco ne possède aucun pouvoir physique, mais son intelligence, son pouvoir de persuasion et son charisme font de lui l’une des figures les plus redoutées de Zaun. Il suffit de regarder son influence sur Jinx : il a transformé Powder en l’une des championnes les plus redoutées de tout Arcane. Pourtant, cette relation a aussi causé sa perte dans la saison 1.

Sa spécialité : Maître manipulateur

8. Heimerdinger

Netflix

Doublé par : Mick Wingert (VO) et Vincent Violette (VF)

Qui est-il : Heimerdinger est un Yordle ancien et surtout un inventeur de génie, qui a guidé Piltover des siècles durant en endossant les rôles de membre du Conseil et professeur.

Ses points forts : En tant que cerveau derrière de nombreuses grandes inventions de Piltover, Heimerdinger possède une expertise scientifique lui permettant de concevoir des technologies avancées et des gadgets redoutables. Bien que petit de taille, son génie et son esprit stratégique sont, eux, démesurés.

Sa spécialité : Sagesse ancestrale

7. Caitlyn Kiramman

Netflix

Doublée par : Katie Leung (VO) et Elsa Davoine (VF)

Qui est-elle : Caitlyn est une pacifieuse talentueuse, souvent critiquée en raison de son statut d’héritière de la riche famille des Kiramman. Elle développe une relation étroite avec Vi.

Ses points forts : Bien que Caitlyn ne possède ni capacités magiques ni force accrue, sa résilience, son intuition acérée de détective et son talent exceptionnel de tireuse d’élite font d’elle une candidate redoutable. Mais sa véritable force réside dans son engagement inébranlable envers la justice, ce qui la fait clairement se distinguer des autres dans une ville gangrenée par la corruption.

Sa spécialité : L’art d’être au bon endroit au bon moment

6. Singed

Netflix

Doublé par : Brett Tucker (VO)

Qui est-il : Singed est le scientifique dérangé qui a inventé le Shimmer.

Ses points forts : On pourrait croire qu’un simple souffle de vent suffirait à le renverser, mais mieux vaut ne pas sous-estimer l’homme qui se cache derrière une bonne dose de folie. Ce qui le rend si puissant, ce n’est pas seulement son intelligence ou sa maîtrise décomplexée de substances chimiques mortellement dangereuses, mais aussi le fait qu’il opère dans l’ombre et n’est en rien freiné par d’éventuelles lois ou normes.

Sa spécialité : Grande flexibilité morale

5. Ekko

Netflix

Doublé par : Reed Shannon (VO) et Aurélien Raynal (VF)

Qui est-il : Petit prodige de Zaun et leader des Feux Volants, Ekko est un combattant talentueux combinant génie et rapidité, mais c’est aussi un ami d’enfance de Vi et Jinx, qui l’appelaient Court-sur-pattes à la belle époque.

Ses points forts : Il est fort, intelligent et un bricoleur hors pair, ce qui fait de lui l’un des personnages les plus puissants d’Arcane – impossible d’oublier l’affrontement contre Jinx dans la saison 1. Mais au-delà de tout ces atouts, il est surtout un survivant altruiste qui utilise sa force pour le bien commun, menant la résistance contre la corruption du Shimmer et luttant pour rendre Zaun à son peuple.

Sa spécialité : Sens du timing

4. Vander

Netflix

Doublé par : J.B. Blanc (VO) et Boris Rehlinger (VF)

Qui est-il : Un boxeur intrépide ayant raccroché les gants pour se reconvertir en barman après la tentative de rébellion désastreuse contre Piltover, ce qui a fait de lui l’individu le plus respecté des Voies de Zaun. Vander est le père adoptif de Vi et Jinx.

Ses points forts : La force brute et les talents au combat rapproché de Vander ont fait de lui une légende, mais sa véritable force réside désormais dans sa compassion et son dévouement alors qu’il s’emploie à protéger tout le monde. Ce qui fait de lui, à bien des égards, l’opposé de son ancien ami Silco. Ses gants de fer sont un symbole autant de son passé douloureux que de sa force. Hélas, c’est son amour pour sa famille qui le conduit à sa perte… et peut être à une terrible renaissance à grands coups de Shimmer.

Sa spécialité : Détecteur de mensonges

3. Jayce

Netflix

Doublé par : Kevin Alejandro (VO) et Franck Sportis (VF)

Qui est-il : Inventeur visionnaire et membre du Conseil de Piltover, Jayce a créé la technologie Hextech pour protéger la ville et faire avancer la science.

Ses points forts : S’il peut ne pas paraître très important au début d’Arcane, Jayce gravit les échelons pour finalement devenir l’un des personnages les plus forts de la série – et pas seulement grâce à son marteau utilisant la Hextech. Il cumule en effet de nombreux atouts : il sait rallier les gens à sa cause, a de l’influence, et a démontré de solides compétences en combat tout en restant fidèle à ses convictions. Avec la technologie Hextech à sa disposition, tout paraît possible pour Jayce dans la saison 2 d’Arcane.

Sa spécialité : Couteau suisse

2. Jinx

netflix

Doublée par : Ella Purnell (VO) et Adeline Chetail (VF)

Qui est-elle : Autrefois connue sous le nom de Powder, Jinx est la sœur dérangée de Vi, après qu’elle ait emprunté un sombre chemin sous l’égide de Silco. Son imprévisibilité est en grande partie due aux traumatismes subis dans son enfance, et qui ne cessent de la hanter sous forme de voix dans sa tête.

Ses points forts : Carte maîtresse chaotique d’Arcane, l’imprévisibilité de Jinx et ses gadgets explosifs font d’elle une véritable tornade de destruction. Elle est forte, bien sûr, mais son attitude de maniaque et son esprit piégé dans les affres d’une enfance torturée mais encore espiègle lui permettent de toujours garder une longueur d’avance. Pour faire simple, Jinx est l’incarnation du chaos.

Sa spécialité : Reine de l’imprévisibilité

1. Vi

2024 netflix

Doublée par : Hailee Steinfeld (VO) et Alice Taurand (VF)

Qui est-elle : Vi est une bagarreuse farouche et rusée, grande sœur de Jinx, connue pour sa détermination inébranlable et ses talents de combattante impressionnants. Guidée par une compas moral solide, elle souhaite plus que tout que Jinx redevienne la Powder qu’elle a connue et aimée.

Ses points forts : Combattante au grand cœur, Vi a suivi les traces de Vander. Même sans ses gantelets Hextech, un coup de poing de sa part laisse de sérieuses séquelles à ses adversaires… quand elle ne les tue pas. Mais c’est sa loyauté farouche, sa détermination sans faille et sa résilience dans les situations les plus difficiles qui font d’elle le personnage le plus puissant d’Arcane. Une question subsiste alors : si les sœurs s’affrontent dans la saison 2, Vi prendra-t-elle le dessus ?

Sa spécialité : Poings d’acier

La saison finale d’Arcane commencera sa diffusion le 9 novembre 2024 sur Netflix : pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.