Aquaman 2 : ce méchant emblématique sera bien plus flippant dans la suite

Aquaman et le Royaume perdu va débarquer en salles en fin d’année, et on peut déjà s’attendre à un look rétro toujours plus assumé dans la suite des aventures du super-héros incarné par Jason Momoa.

Aquaman avait lessivé le box-office à sa sortie en 2018. Les aventures d’Arthur, tenu bien malgré lui de réconcilier les peuples de la Terre et de la mer, avait clairement convaincu le public à travers le monde. Forcément, on n’allait pas en rester là : une suite a été annoncée, et le super-héros va bientôt reprendre le trident.

Attendu en décembre 2023 en salles, le justicier palmé ne sera pas seul. Car qui dit héros, dit vilain. Et dans l’univers bien barré et assumé d’Aquaman, c’est Black Manta qui est censé venir se mettre dans les pattes de Jason Momoa pour lui faire la misère. Et le look du vilain à la tronche de mouche a encore changé pour le deuxième opus des aventures du prince des océans.

Des méchants inspirés de l’horreur des années 60 pour Aquaman 2

warner bros

Dans une interview pour Empire, le réalisateur James Wan a longuement expliqué qu’il s’était beaucoup inspiré du genre de l’horreur au cinéma. Et pas n’importe quel style de l’horreur : plus précisément ceux du stop-motion et des années 60. “C’est devenu la base du design,” explique l’auteur, en ajoutant qu’il y aura une “énorme séquence d’action où Arthur et Orm combattent les hommes de main de Black Manta, en utilisant l'”Octobot” – une sorte de pieuvre mécanique (…) C’était vraiment amusant à tourner.“

L’horreur, c’est clairement le rayon de James Wan : une récente étude scientifique a dressé le top 10 des films les plus flippants, et deux des longs-métrages y paraissent. Alors quand le monsieur nous dit que son prochain bébé devra nous faire peur, on s’attend à ce que les promesses soient tenues… Pour découvrir si le pari est réussi, il faudra se rendre en salles le 20 décembre 2023, date de sortie d’Aquaman et le royaume perdu.