Après Arcane, l’univers de LoL aura droit à une adaptation dans le style du MCU

Le showrunner d’Arcane a révélé que la série n’était que le “premier pas” pour Riot et que plusieurs nouveaux projets liés à l’univers de League of Legends sont déjà en cours de développement.

La série Arcane chez Netflix a rencontré un véritable succès en développant avec brio l’univers de League of Legends. Les fans ont dévoré les épisodes avec appétit et attendent désormais la suite dans la saison 2, prévue pour le 9 novembre 2024. Qu’on parle de joueurs souhaitant prolonger l’expérience, de critiques avertis ou de spectateurs néophytes, l’avis est unanime, et les Emmy Awards remportés en 2022 n’auront pas été volés.

L’annonce d’une saison 2 qui serait également la dernière aurait pu en décevoir certains, même s’il s’agissait de l’assurance que l’histoire de Vi et Jinx ne s’attarderait pas artificiellement. Sauf que le co-créateur et showrunner d’Arcane, Christian Linke, a révélé une excellente nouvelle durant une interview avec ComicBook : Riot travaille déjà sur “une série de nouveaux projets” s’inscrivant dans l’univers de LoL. Ces nouvelles séries permettront selon lui de “raconter plus d’histoires dans différentes régions, pour différents personnages.”

De tels propos rejoignent ce que le showrunner avait déjà expliqué auprès de ScreenRant, en affirmant que certaines productions “sont en fait des prolongements des histoires de personnages d’Arcane.” Mais pas toutes ! Car pour Christian Linke, les projets seront pour la plupart “très différents les uns des autres“.

“Certains seront plus fantaisistes, d’autres plus sérieux et sombres. Arcane n’est que le premier pas d’un rêve bien plus grand de narration,” a-t-il ainsi confié à ComicBook.

Bien qu’il soit resté discret sur les personnages et les histoires exactes de League of Legends que Riot a prévu de développer et explorer, le créateur a tout de même avoué vouloir se plonger dans le “côté fantaisiste” de l’univers et avoir l’intention “de faire quelque chose de plus important dans ce domaine.”

Force est de reconnaître que malgré des scènes plus légères, Arcane propose essentiellement une histoire tragique aux spectateurs, se penchant sur le côté plus obscur de l’univers de LoL qui regorge pourtant d’une palette de tons très large.

La saison 2 sera diffusée en trois actes sur Netflix, à partir du 9 novembre 2024 : pour ne rien rater de la suite d’Arcane, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.