Y aura-t-il un Terrifier 4 ? La réponse du réalisateur sur une suite de Terrifier 3

Terrifier 3 est dans les salles obscures, mais on peut se demander si une suite a été prévue pour le retour d’Art le Clown : le réalisateur Damien Leone a une réponse à la question.

Après le massacre d’Halloween, Art le Clown est revenu frapper là où on s’y attendait le moins : durant les fêtes de fin d’année, histoire de célébrer Noël à sa manière, sans oublier de revenir harceler Sienna et son frère qui se remettaient tout juste de leur traumatisme. Terrifier 3 est sorti dans les salles obscures le 9 octobre 2024 en France, pour le plus grand bonheur des fans d’horreur et de gore absurde.

Et si le film est plus timide que le deuxième volet quant à une scène post-générique, la fin de Terrifier 3 reste assez révélatrice quant à l’avenir de la franchise créée par le réalisateur Damien Leone : un cliffhanger suggère en effet un retour pour un récit toujours aussi rempli d’hémoglobines. Mais qu’en est-il vraiment : un Terrifier 4 est-il vraiment prévu ?

Y aura-t-il un Terrifier 4 après Terrifier 3 ?

Le scénariste et réalisateur Damien Leone a confirmé qu’un Terrifier 4 était en préparation.

C’est à l’occasion du Fantastic Fest à Austin aux États-Unis que la nouvelle a été annoncée, le 19 septembre 2024, durant une session de questions-réponses à laquelle nos confrères de Dexerto.com ont assisté : “Oui, il y aura un Terrifier 4,” a ainsi déclaré Damien Leone, sans donner trop de détails sur la prochaine intrigue.

La nouvelle reste excellente pour les fans d’Art, qui n’ont pas manqué de proposer leurs idées farfelues sur les réseaux sociaux. Un internaute a ainsi estimé sur un fil Reddit qu’on pourrait espérer avoir “une comédie musicale Terrifier“, tandis qu’un autre aimerait “voir Art remplir tous les clichés de l’horreur. Après Terrifier version Noël cette année, on pourrait avoir Terrifier dans l’espace, ou Art vs un autre méchant de slasher, Terrifier : Les Origines, etc…“

Terrifier 3 est sorti le 9 octobre 2024 au cinéma en France. Et si vous n’avez pas eu votre dose de frissons, on vous propose notre top 13 des films d’horreur sur Prime Video, ou encore le top 10 des films les plus flippants selon la science.