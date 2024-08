Cette série Prime Video est une “lettre d’amour” aux jeux vidéo : ça sort en 2024

La Gamescom de 2024 a lâché un torrent de nouveaux trailers de jeux vidéo, mais a également permis de révéler une série qui promet des images spectaculaires : Secret Level sortira bientôt sur Prime Video.

Les trailers c’est bien, les séries c’est mieux : voilà grosso modo comment Tim Miller du studio Blur a présenté la nouvelle production de Prime Video à l’occasion de la conférence de la Gamescom 2024, célébration annuelle du jeu vidéo : “Chaque fois qu’un nouveau trailer est mis en ligne, on voit dans les commentaires les fans qui se demandent pourquoi on n’a pas un film ou une série de cette qualité.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, les bandes-annonce en images de synthèse comptent parmi les vidéos les plus regardées dans la promotion de jeux vidéo, et offrent parfois l’équivalent de véritables courts-métrages, signés par des studios qui font payer cher leurs services très demandés. Assassin’s Creed, The Last of Us, et même des arlésiennes comme Beyond Good and Evil 2 réussissent à s’ancrer de manière permanente dans l’esprit des fans grâce à des pépites de l’animation. Et il faut reconnaître qu’une série de cette qualité serait effectivement très appréciée… à condition que le scénario en vaille la peine.

L’article continue après la publicité

C’est le défi qu’Amazon a décidé de relever, en s’associant à un nom déjà reconnu : Tim Miller, le créateur de Death, Love & Robots pour Netflix a mis la main à la pâte en rejoignant Amazon MGM Studios. À la tête du studio Blur qui a déjà travaillé sur des productions de grande ampleur au cinéma (Sonic, Avatar) comme dans le monde vidéoludique (Valorant, League of Legends), le cinéaste a présenté Secret Level comme une série d’anthologie, inspirée directement des franchises les plus aimées des joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tim Miller a profité de la diffusion de la première bande-annonce pour offrir davantage de précisions sur Secret Level : la série comptera ainsi 15 épisodes en tout, indépendants les uns des autres de par leur aspect anthologique. Quant à la date de sortie, elle a été annoncée pour le 10 décembre 2024.

Pour ce qui est des franchises adaptées, le trailer a offert un premier aperçu permettant aux fans de se projeter sur les différents univers qu’ils retrouveront dans la série Prime Video : Jin Sakai de Ghost of Tsushima brandit son sabre, les space marines de Warhammer 40k sont venus faire coucou, Kratos de God of War tire la tronche… tout le monde est là pour passer un bon moment !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et en attendant la “lettre d’amour aux jeux vidéo” que nous promet Secret Level, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil aux films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, ou encore à la liste des adaptations à venir des meilleures franchises vidéoludiques.