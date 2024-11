La saison 4 de From confirmée, une fenêtre de sortie déjà annoncée

Le mystère est loin de s’arrêter : alors qu’on attend encore les derniers épisodes de la saison 3, From aura bien droit à sa saison 4.

Les spectateurs n’ont pas fini de lancer leurs théories concernant une des meilleures séries d’horreur de ces dernières années : From a commencé sa diffusion en 2022 et n’a cessé depuis de faire grandir sa communauté de fans, le public se prenant au jeu de la ville isolée dans le temps et l’espace et en proie à des attaques cauchemardesques, de sales bestioles reprenant le mythe du vampire comme d’hallucinations perturbantes.

Si des semblants de réponses sont présentés à chaque nouvelle saison, force est de constater que le mystère continue surtout de s’épaissir et d’interroger toujours plus les spectateurs : entre traces d’autres groupes depuis disparus et brefs retours à la réalité avant de retomber fatalement sur l’arbre en travers de la route, les personnages paraissent piégés pour encore de longues années. Surtout si on prend en compte la confirmation d’une saison 4 de From.

Une fenêtre de sortie et le nombre d’épisodes annoncés pour la saison 4 de From

Dans un rapport de Deadline, on apprend en effet que MGM+ renouvelle sa série pour un quatrième chapitre. Et histoire de ne pas changer une formule qui fonctionne déjà du tonnerre, ce sont à nouveau 10 épisodes qui sont attendus pour la saison 4 de From.

Mieux : le média affirme également que cette quatrième saison sortira en 2026, le tournage étant prévu pour 2025 en Nouvelle-Écosse, région qui a déjà accueilli les précédentes productions de la série de mystère horrifique.

Pour l’occasion, c’est le directeur de MGM qui a pris la parole, promettant au passage des réponses : “From a été une véritable sensation pour MGM+, en retenant l’attention de millions de spectateurs et en aidant à faire la lumière sur notre marque. Nos créateurs et acteurs talentueux ont travaillé avec attention sur cette série merveilleuse, et nous avons hâte d’offrir les réponses tant attendues par le public dans la saison 4 !“

De son côté, le créateur de la série John Griffin a lui aussi fait part de son enthousiasme, et n’a pas manqué de teaser de nouvelles révélations à venir dans la saison 4 de From : “Avec le climax de la saison 3 nous avons atteint la fin du commencement. Dans la saison 4, une nouvelle aventure commence. La question sera de savoir si cette aventure ramènera nos personnages à la maison, ou si elle les entraînera toujours plus profondément dans le cauchemar.“

Pour le public anglophone, la saison 3 de From se terminera le 24 novembre. Mais en France, le final ne sortira pas avant le 6 décembre 2024 sur Paramount+ : vous pouvez retrouver le calendrier de sortie des épisodes ici. Dans tous les cas, il faudra ensuite se montrer patient avant l’arrivée de la saison 4 en 2026.