Deadpool revient à Noël : Ryan Reynold tease son projet mystérieux

Oubliez la dinde – ce Noël, Disney+ va préparer des chimichangas, si on en croit l’annonce de Ryan Reynolds qui a enfilé à nouveau le costume de Deadpool pour un spécial de Noël.

Plus tôt cette année, le mercenaire à la grande gueule a officiellement fait son entrée dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) avec Deadpool & Wolverine – qui s’est hissé dans les premières places du box-office de 2024 malgré sa limite d’âge.

Deadpool est, sans aucun doute, l’un des super-héros les plus populaires au monde, et on peut déjà y voir un exploit à une ère où les justiciers en collants abondent dans tous les genres imaginables. Et même si rien ne garantit à ce stade un Deadpool 4 – on parie plutôt sur un caméo dans le prochain Avengers: Secret Wars -, l’anti-héros semble avoir prévu de revenir pour offrir un nouveau cadeau à ses fans à Noël.

“Ryan Reynolds tease un spécial ‘DEADPOOL’ de Noël“

Dans une nouvelle story Instagram (éditée avec un joli rideau de neige), on peut ainsi voir l’acteur Ryan Reynolds sur un plateau de tournage, dans le costume de Deadpool, à côté du traîneau du Père Noël. La scène fait suite à une publication en octobre où la star avait teasé un film spécial de Noël avec Blind Al (Leslie Uggams), postant alors une photo des deux personnages ensemble avec une poupée du Père Noël en arrière-plan, le tout accompagné de la légende : “On s’est bien marré aujourd’hui.”

Il ne s’agirait pas d’une première fois pour Ryan Reynolds : l’acteur avait déjà revêtu le costume moulant de Deadpool en décembre 2018, dans une version plus familiale de Deadpool 2 intitulée Once Upon a Deadpool.

“Ryan Reynolds a posté de nouvelles photos en costume de Deadpool avec Leslie Uggams. Les décorations de Noël en arrière-plan.“

Peut-être que Deadpool & Wolverine a suivi le modèle de son prédécesseur pour être remonté et ainsi devenir plus approprié à un public moins mature durant les fêtes de fin d’année (même si on se doute que certains parents n’ont pas attendu pour emmener les marmots au cinéma malgré les limitations). Peut-être aussi s’agit-il d’un tout nouveau spécial, destiné à être diffusé exclusivement en streaming sur Disney+.

Il faut aussi compter sur des propos de l’acteur en 2022 auprès de Big Issue, alors que l’interprète de l’anti-héros évoquait son rêve de faire plusieurs projets sur Deadpool dont une comédie musicale, avant que le rachat de la Fox par Disney ne chamboule ses plans et ouvre la voie à Deadpool & Wolverine : “Il y a quatre ans, Rhett Reese, Paul Wernick et moi avons écrit un film de Noël avec Deadpool. Mais il a été perdu dans la confusion quand Disney a acheté la Fox et on ne l’a jamais fait. Peut-être qu’un jour on arrivera à faire ce film. Ce n’est pas une comédie musicale, mais c’est un vrai film de Noël façon Deadpool. Un jour peut-être.“

Alex Perez de The Cosmic Circus avait déjà rapporté qu’une “présentation spéciale de Noël de Deadpool” était en préparation, ce qui suggère qu’il ne s’agirait pas simplement d’une version PG-13 du film de cette année. Ce qui arrangerait grandement le public français, devant attendre que la chronologie des médias fasse son bout de chemin avant d’espérer retrouver Deadpool & Wolverine sur petit écran.

En attendant d’en découvrir plus sur le prochain projet autour du Jésus de Marvel – qui a piqué la place à une héroïne de Marvel sur la bannière de Disney+ pour le MCU – vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.