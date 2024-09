La date de la saison 2 d’Arcane dévoilée dans un nouveau trailer musclé

Après un long teasing, Arcane a dévoilé sa date de sortie sur Netflix, dans un nouvel aperçu époustouflant.

Les adaptations de jeux vidéo en films et séries ont toujours eu une réputation difficile, la faute à de nombreuses tentatives qui ont eu le malheur de mettre les pieds en terre inconnue et s’attaquer – souvent mal – à des monstres sacrés. Forcément, quand le projet de reprendre League of Legends, l’un des jeux les plus joués au monde, qui plus est avec une communauté à la réputation belliqueuse, on aurait pu penser que c’était mal parti. Sauf que la série Arcane a été confiée à une équipe compétente, déjà habituée à l’univers de LoL.

Riot a en effet renouvelé sa confiance envers le studio Fortiche, qui avait déjà bossé avec succès sur d’autres clips pour ses champions. Le résultat a été même au-delà des espérances les plus folles, sortant une série à couper le souffle jusqu’à un final terrible, offrant non seulement une pépite à ses spectateurs, mais aussi une véritable leçon de narration pour toute autre concurrence. C’était donc presque sans surprise que Netflix a annoncé l’arrivée d’une seconde saison, qui sera également la dernière : et sa date de sortie a enfin été révélée dans un nouveau trailer.

Quand sortira la saison 2 d’Arcane ?

Les épisodes de la saison 2 d’Arcane seront disponibles à partir du 9 novembre 2024 sur Netflix : l’information a été révélée à l’occasion du showcase de la Geeked Week de 2024.

En reprenant la formule choisie pour la première saison, les épisodes ne sortiront pas tous en même temps : ce nouveau chapitre sera en effet découpé en plusieurs parties, se faisant désirer par ses spectateurs.

Retrouvez ci-dessous les différentes dates de sortie des épisodes de la saison 2 d’Arcane :

Acte I – 9 novembre 2024

Acte II – 16 novembre 2024

Acte III – 23 novembre 2024

De nombreux visuels et teasers ont été publiés régulièrement sur les réseaux sociaux depuis l’été 2024, offrant au public des aperçus des personnages phare de la création de Fortiche et Riot. On sait ainsi que Vi et Jinx seront bien de retour, tout comme Ekko, Ambessa ou Cait. Ne reste plus qu’à attendre la sortie le 9 novembre sur Netflix pour faire la rencontre en bonne et due forme du reste des champions.

De son côté, Netflix présente la saison 2 d’Arcane avec un synopsis sobre mais clair : “Dans ce dernier chapitre, l’attaque de Jinx contre le Conseil ouvre la voie à une terrible escalade du conflit entre Piltover et Zaun.“

La première saison d’Arcane est déjà disponible sur Netflix. Et pour passer le temps avant la suite, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci.