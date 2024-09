Qui est Tom Bombadil dans les Anneaux de Pouvoir ?

Une légende du Seigneur des Anneaux vient de prendre vie dans la série Prime Video : qui est réellement Tom Bombadil ?

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir vient de reprendre et offre déjà de grandes nouveautés aux abonnés de Prime Video : outre la disparition d’une bonne partie des défauts de la première saison, la production Amazon dirigée par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay dévoile de nouveaux personnages passionnants.

Certains sont inventés pour permettre à l’intrigue d’avancer, comme certains des hobbits de Rhûn, tandis que d’autres sont des figures emblématiques des écrits de J.R.R. Tolkien que la série adapte. C’est notamment le cas de Tom Bombadil, un individu singulier qui se démarque de tout le reste du casting. Qui est-il dans l’univers du Seigneur des Anneaux et des Anneaux de Pouvoir ?

Attention : cet article est susceptible de contenir des spoilers de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir !

Qui est Tom Bombadil ?

Tom Bombadil est l’homme qui recueille l’Étranger dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Dans Les Anneaux de Pouvoir, c’est Rory Kinnear qui l’incarne, après avoir joué dans La Diplomate ou Mourir peut attendre.

Si les elfes sont considérés comme immortels, Tom Bombadil les surpasse malgré tout, et de loin. Se faisant lui-même appeler l’aîné, il est probablement le premier être vivant à être apparu dans la Terre du Milieu. Dans les écrits de Tolkien, il est en couple avec Baie-d’or, la fille de la rivière.

L’auteur se serait servi d’un jouet de ses enfants pour faire la description physique de son personnage : bien avant la création du Seigneur des Anneaux, ses fils auraient même déjà appelé la poupée hollandaise “Tom Bombadil”, d’où l’un des nombreux patronymes dont écope l’individu.

Un autre nom qui lui est donné est Iarwain, qui signifie “Vieux-Jeune” : dans la série, c’est un chevreau que Tom appelle de cette manière. Les elfes le surnomment également le “Sans-père”.

Tom Bombadil est-il un magicien ?

Non, Tom Bombadil n’est pas un magicien à proprement parler : sa nature est en réalité bien plus complexe.

Il peut paraître farfelu au premier abord, mais cela peut s’expliquer par ses origines qui s’écartent drastiquement de celles de toutes les autres espèces évoluant dans la Terre du Milieu : on peut le considérer comme la personnification de la nature, et de son observation scientifique.

D’après les correspondances et les romans de J.R.R. Tolkien, il faut en effet voir en Tom l’allégorie de la science naturelle, soit la discipline consistant à observer, découvrir et comprendre les choses, sans chercher à s’en servir.

Tom Bombadil n’est pas non plus le dieu Eru Ilúvatar du Seigneur des Anneaux. Comprendre sa véritable nature est difficile, d’autant plus que l’auteur a expliqué ne pas vouloir tout dévoiler le concernant. C’est en effet dans ses lettres, citées dans The Lord of the Rings: A Reader’s Companion, que le romancier affirme que tout récit se doit de ne pas tout révéler, surtout lorsque les informations existent bien.

La place de Tom Bombadil dans Le Seigneur des Anneaux et les différences avec la série

Le personnage est aussi fascinant que les informations le concernant sont rares, Tolkien préférant entretenir le mythe. Toutefois, Tom Bombadil participe à l’intrigue des romans du Seigneur des Anneaux.

Il vient en effet plusieurs fois en aide à Frodon et ses camarades hobbits dans La Communauté de l’Anneau, les sauvant d’ennemis terrifiants ayant eu raison de nombreux autres Rôdeurs et guerriers. Même Gandalf éprouve un profond respect pour lui, tout en comprenant que sa nature ne permettrait pas de l’inclure dans la quête de l’anneau.

Pourtant, lors de la rencontre entre Tom et Frodon, l’anneau unique passe de main en main sans le moindre conflit. Bombadil n’est alors pas affecté par l’objet. Il ne disparaît pas lorsqu’il le met à son doigt, et peut voir Frodon lorsque le hobbit récupère le bijou et l’utilise. Il serait alors aisé de penser que Tom Bombadil est tout indiqué pour se charger de la protection de l’anneau, mais Gandalf s’y oppose.

Bombadil ferait selon le magicien un très mauvais gardien : le personnage considère en effet que chaque chose est maîtresse d’elle-même, et ne verrait aucune utilité à devenir maître d’une autre chose que lui-même. Il faut aussi compter sur le tempérament de Bombadil, qui se ficherait pas mal de l’anneau et serait capable de l’égarer dans son insouciance. Enfin, les différentes figures réunies au conseil d’Elrond finissent par estimer que même Tom Bombadil pourrait, un jour, être affecté par l’influence de Sauron, ce qui aurait des répercussions terribles. C’est également probablement pour toutes ces raisons qu’il ne cherche pas à combattre directement le mage noir qui sévit dans les terres de Rhûn, dans Les Anneaux de Pouvoir.

Dans les films de Peter Jackson, Tom Bombadil n’apparaît pas, le réalisateur ayant préféré se concentrer sur les personnages entourant Frodon sans rajouter du lore – et donc du temps d’écran – à sa trilogie.

De son côté, la série reprend certains dialogues des romans : lorsque Tom se présente à l’Étranger dans l’épisode 4 de la saison 2, en parlant de la première goutte de pluie et du premier gland, il reprend presque mots pour mots le discours du personnage face à Frodon dans La Communauté de l’Anneau.

Enfin, il est possible que Tom Bombadil et Elrond soient amenés à se rencontrer : dans les livres, l’évocation de son nom lors du conseil de Fondcombe rappelle des souvenirs à Elrond. L’elfe pourrait donc avoir connu l’étrange individu.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir n’a pas fini de révéler ses nouveaux lieux et personnages : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.