Les Anneaux de Pouvoir : Tout savoir sur les Sept Anneaux des Nains

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a dévoilé de nouveaux objets réservés aux Nains : on vous explique tout sur ces artefacts.

Les adaptations du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien sont nombreuses et profitent de différents formats et genres : entre les trilogies de Peter Jackson et le futur film d’animation La Guerre des Rohirrim, la Terre du Milieu est scrutée sous tous les angles. Mais la série de Prime Video aborde une époque jusqu’ici peu montrée, et pourtant cruciale. Car c’est dans le Deuxième Âge que sont forgés les objets qui aideront Sauron à étendre son ombre sur le monde, et causeront la guerre dans laquelle Aragorn pourra briller.

Les Anneaux de Pouvoir porte en effet bien son nom, dévoilant comment l’elfe Celebrimbor et le pernicieux Annatar créent les anneaux en question, et leurs conséquences sur le reste des personnages de la série. On connaissait déjà les anneaux des Elfes, mais ce sont les Nains qui se passent à leur tour la bague au doigt dans l’épisode 5 de la saison 2 : on vous explique tout sur les Sept qui ont été forgés à leur intention, et leurs effets.

Que sont les Sept anneaux des Nains ?

Après le succès des trois anneaux des Elfes et influencé par Sauron dans sa forme Annatar, Celebrimbor conçoit sept anneaux pour les Nains.

Le chiffre plus élevé que pour les Elfes se référerait au nombre de seigneurs nains. Dans la série Les Anneaux de Pouvoir, Annatar justifie le besoin de leur création par les difficultés que traversent les habitants de Khazad-dûm, mais aussi comme un remerciement pour leur contribution à la création de la forge de Celebrimbor.

En effet, dans la saison 1, les Nains ne se contentent pas de fournir du mithril aux Elfes : ils sont au départ contactés par Elrond pour les travaux qui permettront de créer le lieu de conception des anneaux.

L’anneau le plus connu est celui de Thrór, un descendant du roi Durin III. On peut donc considérer que l’anneau que reçoit le souverain de Khazad-dûm dans Les Anneaux de Pouvoir est le même que celui du Seigneur des Anneaux. L’objet aide très certainement à la prospérité du royaume d’Erebor. On voit également Thrór et son anneau bleu dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson : c’est sous son règne qu’est trouvée l’Arkenstone.

Les Sept anneaux des Nains n’ont pas de nom propre dans les écrits de Tolkien, mais le jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux Online leur en a donné pour agrémenter son lore. On peut ainsi compter Tínya, Úrya, Tulcya, Vanya, Taurya, Sindya et Angya.

Quels sont les effets des anneaux des Nains ?

Les Sept anneaux des Nains ont pour effet de multiplier les trouvailles de ceux qui les portent, mais aussi d’augmenter leur cupidité, leur soif de pouvoir et d’assombrir leur humeur.

Les Nains restent particulièrement résistants à l’influence de Sauron, qui finit par récupérer les anneaux dans certaines versions des écrits de Tolkien. Toutefois, la puissance des objets reste évidente, et tend à augmenter des caractéristiques qui existent déjà chez leurs porteurs.

On considère aussi que les anneaux sont à l’origine des trésors des Nains, ainsi que leur ruine : en amassant toujours plus de richesses, de nombreux porteurs ont attiré diverses créatures, dont des dragons. Le dernier anneau à avoir été utilisé serait celui de Thrór.

Qui porte les Sept anneaux ?

Ce sont les seigneurs Nains qui portent les anneaux, mais il y a quelques différences à prendre en compte entre la série et les écrits de Tolkien.

Selon l’auteur et son fils Christopher Tolkien, les anneaux des Nains auraient été pris de force à Celebrimbor par Sauron, qui les aurait ensuite distribués. Dans Les Anneaux de Pouvoir, les objets sont offerts de plein gré par l’elfe à Durin, qui se retrouve ensuite chargé de les distribuer aux autres seigneurs.

À ce stade, la série laisse entendre que les autres rois n’ont pas encore mis la main sur les artefacts, la cupidité de Durin III étant déjà influencée par le sien et l’incitant à réclamer un tribut à ses pairs en échange des anneaux.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir n’est pas terminée : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.