Quand sortira la saison 3 des Anneaux de Pouvoir ? Tout sur la suite de la série

La série Les Anneaux de Pouvoir est censée proposer cinq saisons en tout : la troisième est-elle toujours d’actualité, alors que l’épisode 8 de la saison 2 est enfin sorti sur Prime Video ? On vous dit tout sur la suite de l’adaptation du Seigneur des Anneaux.

La série Prime Video est revenue en force avec une saison 2 qui a réussi à rectifier de nombreux défauts du premier chapitre. L’adaptation de nombreux écrits de J.R.R. Tolkien, dont Le Seigneur des Anneaux, s’est ainsi débarrassée de nombreuses longueurs qu’on pouvait reprocher à ses premiers épisodes, et a gagné en cohérence tout en suivant ses différents groupes de personnages.

Et cette fois, l’accent était mis sur l’action : alors que l’Étranger et les hobbits partaient en pèlerinage à Rhûn à la recherche de leurs origines, d’un bâton et d’un nom, les elfes ont quant à eux dû combattre les manigances vicieuses de Sauron d’un côté et les orques d’Adar de l’autre. L’épisode 8 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a offert un final sanglant et explosif aux spectateurs, tout en laissant de nombreuses questions en suspens. Dont une, probablement plus importantes que les autres : y aura-t-il une saison 3 des Anneaux de Pouvoir ? On vous dit tout ce qu’on sait sur la suite de la série du Seigneur des Anneaux.

Y aura-t-il une saison 3 des Anneaux de Pouvoir ?

La production de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir n’a pas été encore confirmée officiellement par Amazon, mais elle est sérieusement envisagée par le studio.

amazon mgm studios

D’après un rapport de The Hollywood Reporter de septembre 2024, Prime Video a en effet confirmé son plan de cinq saisons pour son adaptation du Seigneur des Anneaux : “Une troisième saison est en travaux depuis des mois, bien qu’elle n’ait pas reçu officiellement le feu vert. Après avoir vu les notes du début de la saison 2, les sources de The Hollywood Reporter affirment que la société continue de soutenir l’objectif original des cinq saisons.“

Il ne reste donc plus qu’à voir si la plateforme de streaming d’Amazon donnera son feu vert pour le lancement de la production de nouveaux épisodes.

Il convient de noter que la série reste la plus coûteuse pour le site, et a connu une baisse de son audience durant la diffusion de la saison 2 : si plusieurs autres saisons ont été envisagées dès le départ, il reste possible qu’elles soient annulées en cas de résultats insatisfaisants.

La saison 3 des Anneaux de Pouvoir n’ayant pas encore officiellement reçu le feu vert, elle n’a pas encore de date ou de fenêtre de sortie.

Néanmoins, on peut estimer que dans le cas d’un feu vert pour la production, la saison 3 arriverait aux alentours de 2026 : il a en effet fallu attendre deux ans entre les deux premières saisons des Anneaux de Pouvoir, les premiers épisodes de la série étant sortis en septembre 2022.

Quel casting pour la saison 3 ?

Le casting principal resterait globalement le même dans la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, à quelques exceptions près, certains personnages n’ayant pas survécu à l’épisode 8 de la saison 2.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 8 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

amazon mgm studios

On peut ainsi s’attendre à retrouver les différents elfes, ou encore les personnages de Númenor. En revanche, il faudrait faire une croix sur le retour de Celebrimbor, interprété par Charles Edwards, tué par Sauron dans le final de la saison 2.

Il en irait de même pour Adar, campé par Sam Hazeldine, assassiné par les orques qu’il considérait comme ses enfants. Un autre grand absent serait Durin III, alias Peter Mullan, disparu après son affrontement avec le Balrog de Khazad-dûm.

Le casting de la saison 3 pourrait se présenter ainsi :

Arondir – Ismael Cruz Córdova

Disa – Sophia Nomvete

Durin IV – Owain Arthur

Eärien – Ema Horvath

Elendil – Lloyd Owen

Elrond – Robert Aramayo

Estrid – Nia Towle

L’Étranger/Gandalf – Daniel Weyman

Galadriel – Morfydd Clark

Gil-galad – Benjamin Walker

Gundabale – Tanya Moodie

Isildur – Maxim Baldry

Kemen – Leon Wadham

Le “Mage noir” – Ciarán Hinds

Merimac – Gavi Singh Chera

Míriel – Cynthia Addai-Robinson

Narvi – Kevin Eldon

Nori Brandepied – Markella Kavenagh

Pharazôn – Trystan Gravelle

Poppy Fiercompère – Megan Richards

Sauron – Charlie Vickers

Theo – Tyroe Muhafidin

Tom Bombadil – Rory Kinnear

Intrigue de la saison 3 : à quoi faut-il s’attendre pour la suite ?

La saison 3 des Anneaux de Pouvoir devrait dévoiler la riposte des différents personnages suite aux défaites essuyées dans le final de la saison 2.

amazon mgm studios

Les hommes de Númenor et de la Terre du Milieu n’en ont pas fini avec les conflits internes qui divisent leurs rangs et atteignent un point critique dans la politique des différents groupes : Isildur doit retourner sur son île tandis que son père Elendil est parti en exil à la recherche de son deuxième fils Anárion et que Miriel est condamnée. Le jeune homme délaisse derrière lui la population de la Terre du Milieu, dont Theo et Estrid.

Du côté des Nains, divers problèmes risquent d’agiter Khazad-dûm, entre le Balrog et l’arrivée annoncée du frère du prince Durin IV pour récupérer le trône après la mort de Durin III.

Les elfes, enfin, ont choisi de lutter contre Sauron qui a réussi à retrouver une armée grâce aux orques d’Adar. Elrond doit également fonder Fondcombe pour offrir un sanctuaire à ceux qui en auront besoin face aux ténèbres.

Il faut également compter sur l’Étranger, qui a retrouvé son nom : désormais sous l’identité de Gandalf et en possession de son bâton, le magicien va pouvoir se consacrer pleinement à sa mission de combattre le Seigneur des Ténèbres, tandis que les hobbits de Rhûn se lancent dans leur première migration sous la tutelle de Nori et Poppy.

Enfin, il faut rappeler que certains personnages ont été tout juste mentionnés, mais jamais montrés. C’est notamment le cas de Celeborn, l’époux de Galadriel. À l’occasion d’un panel au Comic Con de San Diego d’août 2024, les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay ont promis de dévoiler le personnage par la suite : “Celeborn reviendra, ne vous inquiétez pas” (via ScreenRant).

En attendant d’en apprendre davantage sur la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, vous pouvez consulter notre explication du final de la saison 2, ou jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.