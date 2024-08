La saison 2 des Anneaux de Pouvoir tease une bataille cruciale dans son trailer

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir promet de présenter l’une des batailles les plus importantes du Seigneur des Anneaux : un conflit “sombre et violent” qui marque le début de la guerre entre les elfes et Sauron.

Malgré un scénario parfois décrié, les spectateurs avaient eu droit à de grandes scènes dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, notamment avec l’aperçu de la guerre qui a clos le Premier Âge du monde inventé par J.R.R. Tolkien. Galadriel qui tue un troll, l’Étranger (on mise tout sur Gandalf) se débarrassant des Serviteurs, la montagne qui se réveille font ainsi partie des séquences visuellement impressionnantes de la série Prime Video.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais à part l’arrivée des troupes des Numénoréens dans les Terres du Sud, Les Anneaux de Pouvoir ne se permettait pas de vraie scène de grande bataille. Une absence qui sera bien vite compensée, à en croire les nouveaux aperçus de la saison 2, que l’on attend pour le 29 août 2024 : les fans devraient ainsi pouvoir assister au siège d’Eregion.

Le trailer s’ouvre en effet sur des Orcs marchant vers un grand bâtiment visible à l’horizon et ressemblant légèrement à Minas Tirith (qui n’existe pas encore normalement à ce stade de la chronologie du Seigneur des Anneaux). Entre Elrond qui combat des Orcs ou Sauron qui esquive plusieurs explosions, en passant par un Adar belliqueux, les indices étaient déjà nombreux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais au-delà des simples suggestions, Amazon a ensuite confirmé que le siège d’Eregion serait bien la bataille centrale de la deuxième saison : “Tout le monde n’en sortira pas vivant. Les bannières sont levées, et la guerre dévastatrice contre Sauron ne fait que commencer.“

La réalisatrice Charlotte Brändström a également affirmé auprès d’Empire que la guerre sera “10 fois plus grande” que tout ce qui a été vu dans la saison 1 : “C’est vraiment la bataille des ténèbres contre la lumière, avec des moments très sombres et assez violents.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Prime Video présente la seconde saison avec ce résumé officiel : “Sauron est de retour. Chassé par Galadriel, sans armée ni allié, le Seigneur des Ténèbres en pleine ascension doit maintenant compter sur sa propre ruse pour reconstituer ses forces et superviser la création des Anneaux de Pouvoir, qui lui permettront de lier tous les peuples de la Terre du Milieu à sa sinistre volonté.“

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir sortira le 29 août 2024 sur Prime Video. Et en attendant les premiers épisodes, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.

L’article continue après la publicité