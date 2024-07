Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : date, trailers, casting, intrigue…

Sauron compte bien poursuivre ses plans malfaisants dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sur Prime Video : date de sortie, nouveaux personnages, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la suite de la série.

La Terre du Milieu va revenir sur les petits écrans des abonnés de Prime Video, après une éternité d’attente depuis la fin de la première saison. Les spectateurs avaient été abandonnés après un cliffhanger dévoilant l’identité du Seigneur des Ténèbres tout en suggérant celle de l’Étranger, tandis que les personnages se retrouvaient confrontés à un mal toujours plus grandissant et inéluctable. De nombreuses questions auront donc besoin de réponses.

L’épisode 8 de la saison 1 préparait en effet déjà à une saison 2 plus sombre, marquée par l’arrivée d’une guerre inévitable : entre la date de sortie et le trailer de la suite, en passant par les nouveaux protagonistes ou l’intrigue, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les prochains épisodes de la série Les Anneaux de Pouvoir.

Sommaire

Date de sortie de la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir sera diffusée sur Prime Video à partir du jeudi 29 août 2024. Les trois premiers épisodes sortiront le même jour, tandis que la suite suivra à un rythme hebdomadaire.

En tout, la saison 2 comportera huit épisodes, le final étant attendu pour le 3 octobre 2024. La série reproduit donc le même rythme instauré avec la première saison.

Casting de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

Le casting principal de la saison 1 revient dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, avec notamment Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel et Charlie Vickers dans celui de Sauron. On peut aussi compter sur l’arrivée de nouveaux acteurs.

amazon mgm studios

Parmi les nouvelles grandes additions, on retrouve ainsi les acteurs primés Ciarán Hinds, Rory Kinnear, et Tanya Moodie.

Rory Kinnear interprète Bombadil, un personnage des livres de J. R. R. Tolkien qui a fait une brève apparition dans Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau.

Retrouvez ci-dessous le casting détaillé de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir :

Morfydd Clark dans le rôle de Galadriel

Charlie Vickers dans le rôle de Sauron

Cynthia Addai-Robinson dans le rôle de Míriel

Robert Aramayo dans le rôle d’Elrond

Owain Arthur dans le rôle de Durin IV

Maxim Baldry dans le rôle d’Isildur

Nazanin Boniadi dans le rôle de Bronwyn

Ismael Cruz Córdova dans le rôle d’Arondir

Charles Edwards dans le rôle de Celebrimbor

Trystan Gravelle dans le rôle de Pharazôn

Sam Hazeldine dans le rôle d’Adar

Ema Horvath dans le rôle d’Eärien

Markella Kavenagh dans le rôle d’Elanor “Nori” Brandepied

Rory Kinnear dans le rôle de Tom Bombadil

Geoff Morrell dans le rôle de Waldreg

Tyroe Muhafidin dans le rôle de Theo

Peter Mullan dans le rôle de Durin III

Sophia Nomvete dans le rôle de Disa

Lloyd Owen dans le rôle d’Elendil

Megan Richards dans le rôle de Poppy Fiercompère

Alex Tarrant dans le rôle de Valandil

Leon Wadham dans le rôle de Kemen

Benjamin Walker dans le rôle de Gil-galad

Daniel Weyman dans le rôle de l’Étranger

Gabriel Akuwudike

Yasen “Zates” Atour

Ben Daniels

Amelia Kenworthy

Nia Towle

Nicholas Woodeson

Oliver Alvin-Wilson

Stuart Bowman

Gavi Singh Chera

William Chubb

Kevin Eldon

Will Keen

Selina Lo

Calam Lynch

Ciarán Hinds

Tanya Moodie

Trailers de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

La bande-annonce complète de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a été publiée à l’occasion du Comic Con de San Diego. Vous pouvez la retrouver ci-dessous :

Un teaser avait déjà été publié le 14 mai 2024, que vous pouvez regarder ici :

Les images dévoilent un Sauron transfiguré en ce qui s’apparente à un elfe, s’occupant à reconstruire ses forces alors que les protagonistes de la Terre de Milieu réalisent que ce qui se trame est bien plus grave que prévu.

Intrigue de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

La saison 2 se concentre sur le retour de Sauron, alors qu’il se prépare pour un conflit tout en supervisant la création des anneaux de pouvoir.

La saison 1 s’était terminée avec la formation des trois anneaux elfes et la révélation de Sauron. De plus, la création explosive du Mordor de l’épisode 6 semble annoncer un rôle important pour la Montagne du Destin dans les prochains épisodes.

Il faut aussi compter sur le Balrog, qui se cache dans les mines des Nains et promet d’apporter avec lui son lot de tragédies et de souffrances.

Lors d’un événement Prime Video, Morfydd Clark a expliqué que Galadriel porterait l’un des anneaux elfes précédemment forgés et que d’autres seront forgés au cours de la saison 2.

Prime Video présente la suite de sa série avec ce résumé : “Sauron est de retour. Chassé par Galadriel, sans armée ni allié, le Seigneur des Ténèbres en pleine ascension doit maintenant compter sur sa propre ruse pour reconstituer ses forces et superviser la création des Anneaux de Pouvoir, qui lui permettront de lier tous les peuples de la Terre du Milieu à sa sinistre volonté.“

En attendant de découvrir la suite des Anneaux de Pouvoir, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.