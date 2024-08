Qu’est-il vraiment arrivé à Bronwyn dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir vient de reprendre, mais un personnage a brusquement disparu : qu’est-il réellement arrivé à Bronwyn ?

La série Les Anneaux de Pouvoir a inventé de nouveaux personnages pour son adaptation du Second Âge de l’univers du Seigneur des Anneaux, et la saison 1 aura servi à en rencontrer la plupart. De nouveaux elfes jouant les soldats, des hobbits inconnus en pleine migration vers des vergers remplis de pommes, mais aussi des hommes victimes d’un groupe d’orques grimaçants : les spectateurs ont pu rencontrer un casting tout neuf.

Et parmi tous ces nouveaux-venus figure Bronwyn, une guérisseuse des Terres du Sud, dont le rôle est déterminant dès les premiers épisodes de la série Prime Video. Femme charismatique et déterminée, elle mène les habitants de son village sur le chemin du salut alors qu’Adar tente de faire d’eux des esclaves. Mais si le personnage se portait bien dans le final de la saison 1, il a brusquement disparu dans la saison 2 : on vous explique tout.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 3 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Pourquoi Bronwyn n’est pas dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Le personnage de Bronwyn meurt avant la saison 2 des Anneaux de Pouvoir en raison du départ de son interprète Nazanin Boniado de la série.

amazon mgm studios

Lorsqu’on retrouve les hommes du Sud dans l’épisode 3 de la saison 2, ils sont en deuil : leur meneuse est morte suite à une vieille blessure. Le poison d’une flèche orque reçue dans la bataille de la saison 1 a en effet agi à retardement et a emporté la compagne de l’elfe Arondir. Mais en réalité, la mort de Bronwyn s’explique par l’absence soudaine de l’actrice qui campait le rôle.

Les raisons avancées par Nazanin Boniado ont rapidement causé de la confusion chez le public, n’étant pas clairement expliquées. L’actrice a en effet d’abord annoncé mettre sa carrière en pause, pour se concentrer sur son implication dans le mouvement #WomanLifeFreedom en Iran. C’est sur ses réseaux sociaux (via Deadline) que l’interprète de Bronwyn avait ainsi expliqué vouloir mettre de côté le cinéma et les séries pour mieux “plaider en faveur des personnes de [son] pays d’origine qui risquent tout pour la liberté.“

Toutefois, Nazanin Boniado a tenu à revenir sur ses propos par la suite pour préciser que sa décision de quitter la série d’Amazon n’était pas liée à sa décision de privilégier son implication dans le mouvement, sans pour autant donner davantage de précisions sur ses motivations.

Les showrunners ne voulant pas recaster quelqu’un pour camper Bronwyn, contrairement à Adar qui est désormais joué par un nouvel acteur, il a fallu se débarrasser du personnage dans la suite de la série.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir est disponible sur Prime Video depuis le 29 août. Et pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez également consulter le calendrier de sortie des épisodes.