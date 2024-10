Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : Explication de l’épisode 8

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir s’achève dans un final sanglant : Qui est l’Étranger ? Qu’est-il arrivé à Galadriel ? Sauron a-t-il gagné ? On vous explique l’épisode 8.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a réussi à redresser la barre après un premier chapitre qui n’avait pas fait l’unanimité parmi les spectateurs : après s’être débarrassée des longueurs et incohérences qu’on pouvait lui reprocher, la série Prime Video s’est concentrée sur une action plus palpitante et a entraîné son public dans les aventures de ses différents groupes de personnages.

Jusqu’au siège d’Eregion, ville elfe qui se retrouve confrontée à la sournoiserie de Sauron et aux assauts des orques d’Adar. L’épisode 8 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a dévoilé le sort réservé aux protagonistes, malmenant la plupart d’entre eux, tout en ouvrant la voie pour de nouvelles intrigues. Quel est le sanctuaire dans lequel Galadriel se réveille ? Quel est le vrai nom de l’Étranger ? Qui est le frère de Durin ? Y aura-t-il une saison 3 ? On vous explique tout sur le final de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 8 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Quel est le nom de l’Étranger dans Les Anneaux de Pouvoir ?

L’Étranger est Gandalf dans Les Anneaux de Pouvoir.

amazon mgm studios

Le nom est découvert dans l’épisode 8 de la saison 2, alors que les hobbits de Rhûn l’appellent d’abord “Grand-Elfe” : Nori lui explique que les semi-hommes n’ont pas l’habitude de voir des hommes, d’où la confusion avec un elfe. Mais le magicien est perplexe pour une tout autre raison. Il entend d’abord “Grandelf”, et la prononciation de ce surnom finit par lui permettre de trouver son vrai nom, à savoir Gandalf.

Qui est le Mage noir ?

Le Mage noir est un des Istari venus en Terre du Milieu pour affronter Sauron – ou du moins, c’est ce qu’il laisse entendre à Gandalf, alias l’Étranger.

amazon mgm studios

L’homme affirme faire partie des “cinq” descendus sur le continent à la demande des Valar, et affirme avoir été convaincu d’explorer les contrées les plus à l’Est : une telle description correspond à deux mages en particulier, tous deux surnommés les Mages bleus. ces deux derniers s’appellent en réalité Alatar et Pallando et disparaissent après être allés à Rhûn : le Mage noir se fait passer pour l’un d’eux, mais il reste possible qu’il ait menti à l’Étranger pour le manipuler.

Galadriel est-elle morte ?

Galadriel survit miraculeusement à sa chute et aux ténèbres grâce au pouvoir des Anneaux des Elfes.

amazon mgm studios

Elrond choisit de se servir de Nenya pour aider son amie à se débarrasser des ténèbres qui tendent à se répandre depuis la blessure de la couronne de Morgoth. La lumière des Elfes contenue dans les bijoux fonctionne et permet à la guerrière de se remettre de ses blessures.

Qui était le premier peuple de Rhûn ?

Les hommes de Rhûn se défendent face au Mage noir en se disant descendants de rois : il y a de grandes chances pour que l’un d’eux soit en réalité Khamûl.

amazon mgm studios

Issu d’une lignée de rois de l’Est de la Terre du Milieu, Khamûl est un seigneur amené à devenir l’un des plus dangereux Nazgûls de Sauron, après avoir reçu l’un des Neuf Anneaux des Hommes. Il deviendra même pendant un temps le chef des spectres qui traquent l’anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux, après la mort du Roi-Sorcier Angmar.

Pourquoi les orques se rangent du côté de Sauron ?

Sauron avait prévu son retour à la tête de l’armée depuis longtemps : le siège d’Eregion a permis au Seigneur des Ténèbres de récupérer ses troupes en forçant Adar à les malmener.

amazon mgm studios

Adar, refusant de laisser ses “enfants” redevenir des esclaves, les a poussés à attaquer Sauron au point de les sacrifier lorsqu’il l’estimait nécessaire. Mais ses tactiques n’ont pas plu aux orques, qui ont préféré se ranger du côté de Sauron, qui sait parfaitement comment les manipuler.

Pourquoi Adar est redevenu un elfe dans le final de la saison 2 ?

Adar retrouve sa nature originelle d’elfe grâce à la lumière contenue dans l’anneau Nenya.

amazon mgm studios

Les anneaux des elfes sont en effet composés de mithril et de métaux purs provenant de Valinor. Ils possèdent la lumière des Elfes et permettent de sauver les êtres immortels dans la saison 1 : Nenya accomplit donc sa tâche en se retrouvant au doigt d’Adar, en repoussant les ténèbres qui l’ont transformé en Uruk pour restaurer sa nature elfique.

La transformation sert surtout à prouver que les Trois Anneaux des Elfes n’ont pas été affectés par la noirceur de Sauron, un doute qui persistait depuis leur création. Restés purs, ils sont les seuls anneaux capables de repousser les ténèbres, à condition d’être utilisés convenablement – et probablement uniquement par des elfes.

Qui est le frère du prince Durin IV ?

Les Anneaux de Pouvoir n’a pas encore présenté le frère de Durin, mais il est possible qu’il s’agisse de Náin Ier.

amazon mgm studios

Les écrits de Tolkien se contredisent, certaines dates ayant été modifiées par l’auteur. Mais dans la généalogie de l’ébauche de l’Appendice A consacré au peuple de Durin et intitulé Of Durin’s Line (De la lignée de Durin), Náin Ier est le fils de Durin III. Par la suite, l’écrivain a modifié certaines dates et Náin Ier est devenu un descendant du prince Durin IV plutôt que son frère.

Une chose en revanche ne change pas : Náin Ier est confronté au Balrog de la Moria durant le Troisième Âge. La créature tue son père Durin VI et obtient au passage le surnom de Fléau de Durin, avant de tuer Náin Ier un an plus tard.

Il se peut que Les Anneaux de Pouvoir ait décidé de modifier légèrement le canon du Seigneur des Anneaux : si Náin Ier est bien le frère de Durin dans la série, il pourrait alors se retrouver confronté au Balrog de Khazad-dûm.

Les elfes sont-ils à Fondcombe dans le final de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Le sanctuaire dans lequel les elfes se réfugient après le siège d’Eregion est Fondcombe.

Metropolitan FilmExport

Dans les écrits de Tolkien, la cité, également appelée Imladris ou Dernière Maison Simple, est fondée après la chute de l’Eregion, et Elrond en devient le seigneur. L’elfe défend l’endroit contre les assauts de Sauron, et l’emporte grâce aux renforts de Gil-Galad et Ciryatur, un Númenóréen.

Mais la cité n’existe pas encore dans Les Anneaux de Pouvoir. Comme l’a expliqué la réalisatrice Charlotte Brändström auprès de nos confrères de Dexerto.com : “On est en chemin pour Fondcombe“. Ce à quoi l’acteur Robert Aramayo, interprète d’Elrond, a ajouté pour plus de précisions à propos de la nouvelle situation des elfes : “Ils n’ont pas encore conscience d’y être. À ce moment-là, c’est une simple position stratégique, qui est avantageuse pour eux. Et ça se développe ensuite pour devenir la Dernière Maison Simple, puis Imladris.“

Y aura-t-il une saison 3 des Anneaux de Pouvoir ?

Il y aura une saison 3 des Anneaux de Pouvoir : la série Prime Video est censée produire cinq saisons en tout, à condition qu’Amazon ne modifie pas ses plans.

amazon mgm studios

Les audiences de la saison 2 ont connu une baisse de régime, et il faudra attendre que les producteurs valident officiellement le lancement de la production.

La série Prime Video n’est clairement pas terminée : le Balrog n’a fait que commencer à causer des dégâts à Khazad-dûm, tandis que les Nains parlent d’un conflit à venir avec le frère du prince Durin IV. Du côté des hommes, la situation à Númenor a atteint un point critique mais n’a pas encore connu de dénouement, tandis qu’Isildur quitte les rives de la Terre du Milieu.

Enfin, les elfes ont décidé de prendre les armes, tandis que le voyage de l’Étranger alias Gandalf ne fait que commencer : maintenant que le magicien a été réuni avec son bâton, il pourra commencer à mener à bien sa mission de combattre Sauron et ralentir les Ténèbres.

En attendant d’avoir des nouvelles de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, vous pouvez toujours retrouver les deux premières saisons sur Prime Video. Il est aussi possible de jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.