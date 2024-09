Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : Explication de l’épisode 7

La bataille d’Eregion fait rage dans Les Anneaux de Pouvoir : Galadriel et Elrond sont-ils en couple ? Qu’arrive-t-il à Arondir ? On vous explique tout sur l’épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Après une saison 1 en demi-teinte, la saison 2 des Anneaux de Pouvoir est revenue en force pour dévoiler une intrigue mieux ficelée et des scènes d’action plus épique, la série s’étant débarrassée des longueurs et quelques soucis d’incohérence qui lui avaient été reprochés en 2022. La production Prime Video continue ainsi son chemin vers le final de sa nouvelle saison – qui ne sera pas la dernière, à en croire les plans d’Amazon. Et autant dire que la route est semée d’embûches pour les différents personnages de l’adaptation du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.

L’article continue après la publicité

Car Adar et ses orques ont pris d’assaut Eregion, région des elfes, tandis que Sauron a réussi à séduire et coincer Celebrimbor, le seul artisan capable de forger les anneaux de pouvoir. Et au milieu du champ de bataille et des conflits politiques, de nombreux points peuvent perturber les spectateurs : Galadriel et Elrond sont-ils en couple ? Pourquoi Adar est-il prêt à sacrifier ceux qu’il considère comme ses “enfants” ? Quels sont les anneaux des hommes ? On vous explique tout sur l’épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

L’article continue après la publicité

Arondir est-il mort ?

Alors que l’épisode arrive à son terme, Arondir se fait poignarder par Adar, mais il y a peu de chance qu’il soit mort dans Les Anneaux de Pouvoir.

amazon mgm studios

L’Uruk l’immobilise d’abord avec une flèche qu’il tient à la main, tandis que de l’autre il plante sa dague dans le ventre d’Arondir. Il laisse finalement l’elfe au sol pour avancer vers Elrond dans le but de récupérer l’anneau Nenya.

L’article continue après la publicité

Toutefois, Arondir est encore en vie quand la caméra change de plan. Il serait alors très surprenant que Les Anneaux de Pouvoir choisisse de laisser sa mort hors champ, dans la mesure où le personnage est important : la seule exception pour une telle disparition est celle de Bronwyn, justifiée par le départ de la série de l’actrice qui incarnait la guérisseuse dans la saison 1.

L’article continue après la publicité

Pourquoi Elrond est-il banni de toutes les terres naines ?

Elrond a été banni de toutes les terres naines dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, après avoir participé à une épreuve face à Durin IV.

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

L’elfe voulait en effet rencontrer les nains pour leur évoquer le projet de Celebrimbor et leur proposer d’y participer, mais les habitants de Khazad-dûm avaient alors déjà découvert le mithril et commencé à se fermer au monde extérieur. Pour réussir à approcher Durin, Elrond a alors proposé une épreuve de force face au nain. S’il perdait, il serait banni de toutes les terres naines.

Mais l’épreuve n’était qu’un prétexte et l’elfe n’y aura pas mis beaucoup d’efforts malgré l’endurance qui caractérise son espèce : l’objectif était simplement de renouer le contact avec son ami.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourquoi Sauron a-t-il remplacé le mithril par son sang ?

Sauron n’a pas réussi à récupérer du mithril à temps pour que les Neuf Anneaux des Hommes soient forgés avant qu’Eregion ne tombe : il a donc remplacé le métal précieux par son propre sang.

amazon mgm studios

Sauron excelle dans la métamorphose et les illusions, transformer son sang n’est donc en rien un problème pour lui. Le procédé lui permet à la fois de tromper une dernière fois Celebrimbor tout en le détournant de ses obligations de seigneur d’Eregion, mais aussi d’ajouter plus que jamais son influence sur les objets. Dans Le Seigneur des Anneaux, les neuf anneaux des hommes sont les plus dévastateurs sur ceux qui les portent, et qui deviennent par la suite des Nazgûls.

L’article continue après la publicité

Pourquoi Elrond ne sauve pas Galadriel ?

Elrond ne sauve pas Galadriel pour honorer sa promesse de faire passer l’anneau Nenya avant la vie de son amie.

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

Plus tôt dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, Galadriel le force à promettre de toujours privilégier la sécurité de l’anneau, quitte à la sacrifier. Lorsqu’Adar lui propose un échange entre l’objet et la guerrière, Elrond tient ses promesses : comme il ne cesse de le répéter depuis la saison 1, l’elfe n’a qu’une parole.

L’article continue après la publicité

Elrond et Galadriel sont-ils en couple dans Le Seigneur des Anneaux ?

Non, Elrond et Galadriel ne sont pas en couple dans Les Anneaux de Pouvoir : le baiser échangé sert avant tout à distraire les orques pour qu’Elrond aide Galadriel à se libérer.

Ben Rothstein/Amazon MGM Studios

Leur affection est réelle, mais tous deux sont amenés à se retrouver avec d’autres compagnons. Galadriel est mariée à Celeborn, qui est disparu mais pas mort dans la série Prime Video. Quant à Elrond, il épouse une autre elfe dans les écrits de Tolkien adaptés par Les Anneaux de Pouvoir : Celebrian, la fille de Galadriel.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le personnage n’est pas apparu dans la série, qui s’est par ailleurs déjà permis des libertés dans l’adaptation de l’œuvre originale. Il n’en reste pas moins que le baiser échangé entre Galadriel et Elrond est avant tout une distraction, ainsi qu’un possible adieu, alors que tous deux pensent ne plus se revoir.

Pourquoi Adar est prêt à sacrifier les orques ?

Adar a conscience que Sauron aimerait asservir les orques : l’Uruk est donc prêt à les sacrifier plutôt qu’à envisager une défaite, qui signifierait le retour à l’esclavage.

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

Comme Galadriel le fait remarquer, Sauron n’attend qu’une chose, s’emparer de l’armée de l’Uruk. Ce dernier ne voulant pas laisser ceux qu’il appelle “ses enfants” redevenir des esclaves, il les pousse jusqu’à leurs derniers retranchements et prend des décisions difficiles, préférant les sacrifier plutôt que les laisser retourner sous la coupe du Seigneur des Ténèbres.

L’article continue après la publicité

Pourquoi les anneaux ne fondent pas dans la forge

Les anneaux ayant été forgés avec le sang de Sauron, ils obtiennent une certaine protection contre le feu, élément qui peut définir le Seigneur des Ténèbres.

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

Sauron est en effet souvent représenté par la symbolique du feu dans Le Seigneur des Anneaux : dans les écrits de Tolkien, le simple fait de le toucher suffit à brûler le bras de Gil-Galad et Isildur voit la main de l’antagoniste enveloppée de flammes sombres. Dans la série, l’elfe Mirdania a découvert une silhouette en feu lorsqu’elle a enfilé l’anneau dysfonctionnel de l’épisode 5 : il s’agissait alors de Sauron.

Pourquoi Celebrimbor se coupe le pouce ?

Celebrimbor se coupe le pouce pour se libérer, mais surtout pour ne plus jamais forger d’anneaux de pouvoir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

L’elfe est conscient que sa volonté pourra à nouveau plier face à l’influence de Sauron, et décide donc de s’empêcher physiquement de reprendre ses outils de forgeron. En se coupant le pouce, il montre ainsi à son ennemi qu’il ne s’associera plus jamais à lui et rompt le contact. Celebrimbor a ainsi pris conscience que son art, grâce à ses mains, est devenu dangereux pour le reste du monde : en fin de compte, la perfection n’est réellement possible qu’à Valinor.

Que veut dire Namárië ?

“Namárië” signifie “adieu” en quenya (le langage des elfes), mais c’est aussi le nom d’un poème associé à Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux.

L’article continue après la publicité

Metropolitan FilmExport

Namárië est en effet la complainte de Galadriel. Elle apparaît dans Le Seigneur des Anneaux, alors que les elfes pleurent Gandalf. Les films de Peter Jackson y font également référence dans une version longue, alors que la communauté de l’anneau se retrouve dans la Lórien après le sacrifice du magicien dans la Moria.

L’article continue après la publicité

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir touche à sa fin : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la série Prime Video.