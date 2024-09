Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : Explication de l’épisode 6

Les Anneaux de Pouvoir poursuit son périple vers la toute-puissance de Sauron, et l’épisode 6 offre les prémisses d’une bataille terrifiante aux spectateurs : on vous explique tout.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a démarré en août 2024 et continue de présenter un nouvel épisode chaque semaine, entraînant ses spectateurs dans la Terre du Milieu et les mystères du Second Âge de l’univers de J.R.R. Tolkien. La série Prime Video s’intéresse ainsi à différents groupes de personnages, tous liés à un seul et même antagoniste : Sauron.

Ce dernier se concentre pour sa part sur Celebrimbor, dans sa quête de forger les anneaux de pouvoir. Sous sa forme Annatar, le Seigneur des Ténèbres entreprend en effet de séduire l’artisan elfe et le pousser à créer les bijoux capables de donner de la puissance à quiconque les porte. Mais l’épisode 6 montre une certaine résistance du côté de l’elfe : comment Sauron parvient-il à obtenir du mithril ? Pourquoi Durin III refuse-t-il d’aider Annatar ? On vous explique tout.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 6 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir !

Pourquoi Celebrimbor continue de travailler sur les anneaux des hommes ?

Celebrimbor comprend qu’il se passe quelque chose mais continue de vouloir créer les anneaux des hommes : il est en réalité manipulé par Annatar qui se sert de sa culpabilité pour le forcer à travailler.

amazon mgm studios

L’elfe a conscience que celui qu’il idéalisait au début n’est plus aussi innocent qu’il avait pu le croire. Mais Sauron n’en est pas à sa première victime, et sait parfaitement s’adapter aux doutes de son interlocuteur. Il lui rappelle donc que c’est Celebrimbor lui-même qui a pris la décision de forger les anneaux en mentant ouvertement à son haut-roi Gil-Galad.

Croyant que les anneaux des nains ont été souillés par l’avidité de l’artisan, ce dernier accepte de se lancer dans la dernière étape des anneaux de pouvoir, dans l’espoir de pouvoir rectifier son erreur en la compensant. Les anneaux des hommes sont donc censés combler les lacunes de ceux des nains.

Mais Celebrimbor reste un elfe, et une partie de lui est très certainement consciente du danger que représente Annatar, d’où le conflit intérieur qui agite le forgeron et se répercute sur son humeur, ses gestes et son apparence.

Que signifie l’écriture sur le soldat attaqué près d’Eregion ?

L’écriture sur le soldat signifie “où est-il“, en faisant référence à Sauron.

amazon mgm studios

Un soldat est en effet rapatrié à Eregion après avoir été attaqué : on peut découvrir des inscriptions sur son corps, qui inquiètent autant Mirdania que Sauron, mais pour des raisons différentes.

Mirdania croit en effet que l’être maléfique composé de flammes qu’elle a vu lorsqu’elle a enfilé l’anneau défectueux de l’épisode 5 est son maître. Il est donc normal que l’elfe pense que Celebrimbor est habité par le Seigneur des Ténèbres, ce qui expliquerait la folie perçue du point des vue des assistants du forgeron.

En revanche, Sauron voit plus loin : il a compris que le message provient des orques d’Adar, et que ce dernier a retrouvé sa trace. L’antagoniste devine alors qu’un conflit se profile à l’horizon, et prépare en conséquence ses cartes pour s’assurer que personne ne dérangera Celebrimbor jusqu’à ce qu’il ait terminé les anneaux des hommes.

Pourquoi le roi Durin refuse de livrer du mithril aux elfes ?

Le roi Durin III n’a pas retrouvé la raison et agit en réalité par cupidité : il veut profiter du conflit à venir pour faire gonfler les prix des matériaux issus de Khazad-dûm.

amazon mgm studios

Le seigneur nain a compris que la guerre allait éclater, et que le mithril serait crucial pour la fabrication d’armes et d’armures. Sa soif de richesses étant renforcée par l’influence de son anneau, Durin décide donc de mettre un terme à l’accord passé avec les elfes : il préfère attendre que ses interlocuteurs soient suffisamment désespérés pour accepter d’acheter les matériaux à des prix qui auront gonflé entre-temps. Le nain est également prêt à accepter de vendre au plus offrant, même si cela signifie se tourner vers les ennemis des elfes – ainsi que des nains -, à savoir les orques d’Adar.

Son refus n’est donc pas dû à une soudaine prise de conscience, mais au contraire à sa déchéance dans les limbes de la cupidité, pour le grand désespoir de son fils Durin IV. La scène justifiera alors la décision du prince de prendre les armes, quitte à saper l’autorité de son roi pour le bien de son peuple et des elfes.

Qu’arrive-t-il à Celebrimbor ?

Lorsque la bataille d’Eregion commence, Annatar ensorcelle Celebrimbor pour le plonger dans une illusion de paix.

L’elfe croit alors s’être trompé sur les mauvaises intentions de son interlocuteur et accepte plus facilement ses paroles. Mais en réalité, la bataille fait rage et seul Celebrimbor est plongé dans l’illusion : le reste de son peuple doit fuir ou se battre.

D’où vient vraiment le mithril que donne Sauron à Celebrimbor ?

Sauron, alias Annatar, affirme que le mithril qu’il lui donne a été récupéré à Khazad-dûm. Mais des détails suggèrent qu’il pourrait avoir menti.

amazon mgm studios

En effet, lors de son passage dans la montagne, Annatar est renvoyé par le roi Durin III sans rien obtenir de lui. L’antagoniste affirme pourtant auprès de Celebrimbor que Narvi en personne lui a donné le matériau, or Narvi est dévoué à son roi, au point de devoir s’opposer au prince Durin : il serait surprenant qu’au moment du passage d’Annatar, Narvi ait désobéi sciemment à son souverain.

Enfin, Annatar donne le mithril à Celebrimbor seulement après l’avoir ensorcelé pour le plonger dans son illusion. Il aurait ainsi pu le tromper en faisant passer n’importe quel objet ou matière en le matériau des Nains tant convoité par le forgeron pour les anneaux.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir n’est pas terminée : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.