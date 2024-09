Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : Explication de l’épisode 5

La série Prime Video explore toujours plus l’univers du Seigneur des Anneaux dans un nouvel épisode faisant la part belle à l’influence néfaste de Sauron : quels sont les effets des anneaux des nains ? Qu’entend Disa dans la montagne ?

La saison 2 continue de suivre les différentes intrigues amorcées par le premier chapitre des Anneaux de Pouvoir. Alors qu’elle vient de se lancer dans sa seconde moitié, le vent commence à tourner pour nos personnages, et les choses s’apprêtent à dégénérer. Sauron a en effet réussi à se mettre dans la poche les elfes tout en les divisant, la politique de Númenor se dégrade, et les nains alternent entre bonnes nouvelles (en apparence) et rumeurs inquiétantes.

Mais comme à chaque nouvel épisode, les spectateurs peuvent se poser des questions sur ce qu’ils viennent de découvrir : quels sont les vrais effets des anneaux des Nains ? Qu’a entendu Disa au fond de la montagne ? Quelle est la prophétie qui attend Kemen ? On vous explique tout sur l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Quels sont les effets des anneaux des Nains ?

Les anneaux des Nains ont pour effet de multiplier les trouvailles de leurs porteurs lorsqu’ils minent, mais un tel don s’accompagne d’effets pervers.

Les possesseurs des anneaux voient en effet leur colère décuplée, et leur humeur en est sérieusement affectée, faisant d’eux des bombes à retardement. La jalousie et l’envie sont également exacerbées, et leur avidité les pousse à se fermer à leurs camarades avec lesquels ils entrent davantage en concurrence.

Le roi Durin III parvient par exemple à trouver les endroits parfaits où creuser dans l’épisode 5, mais il oublie toute prudence et change radicalement de personnalité, sa soif de richesses alimentée par l’anneau.

Dans les écrits de J.R.R. Tolkien, les anneaux de pouvoir ont été à l’origine des grands trésors des nains. Mais amasser de tels objets et minerais précieux représente un risque énorme dans l’univers du Seigneur des Anneaux, car la convoitise des habitants des mines est aisément dépassée par celle d’un tout autre type de créature : d’après l’auteur, des dragons ne se seraient pas gênés pour remonter le filon et s’approprier certains trésors, dont les anneaux de pouvoir.

En revanche, d’après les appendices du Seigneur des Anneaux et du Silmarillion, les anneaux des Nains ne permettent pas à Sauron d’asseoir pleinement son autorité sur eux. Les effets seraient donc limités, ce qui peut s’expliquer par la contribution de Celebrimbor dans la série, mais aussi par la nature des Nains, plus résistants que les hommes – mais pas non plus indifférents.

Que sont les Neuf anneaux des hommes ?

Annatar insiste pour créer d’autres anneaux de pouvoir, cette fois réservés aux hommes : ce sont eux qui sont à l’origine des Nazgûls dans Le Seigneur des Anneaux.

Contrairement aux bijoux des elfes, ces créations n’ont pas de nom dans l’univers du Seigneur des Anneaux – même si le jeu en ligne éponyme de 2017 les a nommées et leur a offert une description plus précise. On sait en revanche que les anneaux ont été confiées à des humains et n’ont eu aucun mal à les pervertir.

La race humaine souffre en effet d’une espérance de vie plus limitée que celle des nains ou des elfes, et est considérée comme plus faible d’esprit, d’où la réticence de Celebrimbor à l’idée de confier un tel pouvoir aux hommes. Et à en croire les récits de Tolkien, l’artisan a raison : les porteurs des neuf anneaux se sont transformés en Nazgûls.

Selon différents textes du romancier, les Nazgûls portent les neuf anneaux ou en sont débarrassés lors de la Guerre de l’Anneau. Des versions indiquent qu’ils ne s’en défont jamais, tandis que d’autres affirment que Sauron aurait repris les objets. Qu’ils continuent de les utiliser ou non, force est de reconnaître que le mal est fait.

L’anneau qui fait disparaître Mirdania est-il l’Anneau Unique ?

Non, l’anneau qui fait disparaître l’elfe Mirdania n’est pas l’Unique, mais il est certainement un essai de Sauron et le résultat de l’influence du Seigneur des Ténèbres.

C’est en effet la seule fois que Sauron, alias Annatar, s’essaie à la création d’un anneau sans la présence de Celebrimbor à ses côtés. Il est donc possible que sans l’artisan et son génie, rien ne limite les maléfices de Sauron.

On peut aussi voir dans ce passage dans le monde invisible par Mirdania un essai que fait Sauron, curieux de voir jusqu’où il est possible d’aller dans la confection des anneaux et les pouvoirs qui leur sont insufflés. Il est en tout cas certain que l’expérience de la jeune elfe servira au Seigneur des Ténèbres lorsqu’il entreprendra de créer l’Anneau Unique.

Dans les écrits originaux, celui-ci est forgé en dernier, bien après les Neuf des hommes. Sauron s’en occupe seul, sans la présence des elfes, et il le fait dans un tout autre lieu qu’Eregion : l’antagoniste du Seigneur des Anneaux agit en effet au sommet de la montagne du destin.

Que signifie la prophétie de Kemen ?

Pharazôn annonce de but en blanc à son fils que sa mère avait prophétisé une mauvaise fin pour son fils : ce dernier pourrait être lié à la chute de Númenor.

Kemen est un personnage inventé pour l’intrigue de la série et n’apparaît en aucun cas dans les textes signés par J.R.R. Tolkien. Il est donc difficile de deviner ce que signifient exactement les mots de Pharazôn, mais plusieurs pistes se dégagent.

On peut ainsi supposer que la prophétie permettait de deviner le meurtre que le jeune homme commet plus tard dans l’épisode 5, lorsqu’il poignarde Valandir. Mais on peut aussi imaginer que le sort de Kemen sera bien pire par la suite, en étant associé à la chute de Númenor : dans la légende de l’Atlantide revue par Tolkien, les Númenoréens vont en effet jusqu’à déclarer la guerre aux Valar, ce qui précipite la chute de l’île. Kemen étant par son père du côté des Hommes du Roi plutôt que des Fidèles, il pourrait avoir un rôle important à jouer dans le désastre.

Enfin, la remarque de Pharazôn peut être prise d’une manière complètement détournée : le nouveau roi s’opposant aux idées de destinée des Valar et aux cultes de Númenor, il peut alors transmettre ici son espoir que ladite prophétie n’ait aucun sens.

Explication des camps qui s’opposent à Númenor

Deux camps s’opposent en Númenor : les Fidèles qui continuent de vouer un culte aux Valar et de considérer les elfes comme des alliés, et les Hommes du Roi qui font scission avec les anciennes valeurs dans le but de privilégier l’espèce humaine.

Númenor est un territoire très particulier, offert par les elfes aux Edain, les hommes les plus nobles de l’espèce humaine, et le territoire est béni par la protection des Valar. Mais le destin de ses habitants ne leur plaît guère, et deux camps finissent par s’opposer. Dans Les Anneaux de Pouvoir, la fracture entre les deux groupes est d’autant plus élargie par les décisions de Miriel : en privilégiant les elfes et la foi, elle a sacrifié de nombreux de ses sujets lors de la campagne désastreuse dans les Terres du Sud.

Elendil, Miriel et Valandir appartiennent aux Fidèles, tandis que Pharazôn, Eärien et Kemen appartiennent aux Hommes du Roi. Ce terme n’est pas lié au souverain actuel, mais à un ancien, Tar-Ciryatan, à l’origine de la séparation avec les Fidèles malgré des interventions des Valar.

Toutefois, Miriel refuse de contester son cousin : la souveraine légitime a appris qu’Elendil avait vu autre chose qu’un tsunami dans le palantir, ce qui la persuade que l’accession de Pharazôn au trône est une manière d’éviter le désastre. On peut toutefois supposer que le marin a eu droit à une autre vision car il est destiné à sauver Númenor d’une manière détournée : dans les écrits originaux, le personnage fuit l’île avant qu’elle ne soit submergée.

Qu’entend Disa au fond de la montagne ?

Lorsqu’elle s’aventure dans une galerie de Khazad-dûm, Disa entend le Balrog qui vit dans les tréfonds de la montagne.

La créature mythique s’est en effet réveillée dans les derniers épisodes de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, sa colère étant attisée par une feuille de l’arbre possédant la lumière des elfes. Elle est très probablement à l’origine des nombreux troubles que connaissent les Nains dans la saison 2, alors que le lien entre la montagne et ses habitants est rompu.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a entamé sa seconde moitié : pour ne rien rater de la suite de la série Prime Video, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.

