Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : Explication de l’épisode 4

La série enchaîne avec un nouvel épisode rempli de créatures et personnages mystérieux de la Terre du Milieu : qui sont les hobbits de Rhûn ? Quelle est la vraie nature de Tom Bombadil ? On vous explique l’épisode 4 de la saison 2.

Les Anneaux de Pouvoir a repris dans une saison 2 qui offre un second souffle à la production d’Amazon : alors que la première saison avait subi le feu des critiques pour des longueurs et un manque d’originalité, les nouveaux épisodes ont pour le moment réussi à prouver que l’histoire proposée par Prime Video méritait le coup d’œil.

L’article continue après la publicité

Et l’épisode 4 continue d’explorer les tréfonds de la Terre du Milieu, entraînant son public dans des lieux à la fois familiers et revisités par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay. Les elfes se heurtent à des spectres, Nori et Poppy à de nouveaux hobbits, l’Étranger rencontre un singulier personnage qui ne semble jamais seul… On vous explique tout sur l’épisode 4 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers des Anneaux de Pouvoir !

L’article continue après la publicité

Tom Bombadil est-il un magicien ?

Non, Tom Bombadil n’est pas tout à fait un magicien : il est davantage l’incarnation de la nature et de son observation scientifique qu’un simple mage.

amazon mgm studios

Le personnage est probablement le plus ancien du monde inventé par J.R.R. Tolkien, et la série Prime Video a pris le parti d’explorer la même voie. Lorsque Tom explique se souvenir de la première goutte de pluie et du premier gland, son texte est en fait une citation presque mot pour mot d’un dialogue entre le personnage et le groupe de Frodon dans le roman La Communauté de l’Anneau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le personnage a tout ce qu’il faut pour être un magicien, mais est en réalité bien plus complexe. D’autant plus si l’on considère que Tolkien lui-même avait décidé de ne pas tout dévoiler sur le bonhomme : dans une de ses correspondances citées dans The Lord of the Rings: A Reader’s Companion, l’auteur affirme qu’un récit se doit de garder des parties inexpliquées, quand bien même une explication existerait.

Qui chante avec Tom Bombadil ?

Dans l’épisode 4, Tom chante avec Baie-d’or, sa compagne, alors que l’Étranger les écoute depuis son bain.

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

Baie-d’or est elle aussi un personnage particulier : elle est en général présentée comme “la fille de la rivière” dans les écrits de Tolkien, et peut donc être considérée elle aussi comme une représentation d’un esprit de la nature. Dans les romans, elle est décrite comme une femme aux longs cheveux blonds portant des vêtements verts. En revanche, elle n’apparaît pas dans l’épisode 4.

L’article continue après la publicité

Tom répond en effet à l’Étranger en éludant sa question, se contentant de lui dire que tous deux sont présents dans la pièce et qu’il n’y a pas de femme : sa compagne n’est en effet pas une femme au sens strict du terme.

L’article continue après la publicité

Qui sont les hobbits de Rhûn ?

Nori et Poppy rencontrent une nouvelle branche des hobbits dans l’épisode 4 de la saison 2 : il s’agit des Fortauds.

amazon mgm studios

Cette population n’est pas anodine, puisqu’il s’agit de la branche de laquelle est issu Sméagol, qui deviendra par la suite le très célèbre Gollum.

L’article continue après la publicité

Dans Le Seigneur des Anneaux, les Fortauds sont plus costaud que les Pieds Velus (ou Piévelus dans la série), peuvent porter la barbe, et sont les seuls à ne pas avoir peur de l’eau : ils finiront d’ailleurs par s’installer sur les berges des cours d’eau. Comme tous les hobbits, ils viennent de l’est lointain, ce qui peut expliquer leur présence dans les terres de Rhûn dans Les Anneaux de Pouvoir.

L’article continue après la publicité

Nori et Poppy sont des descendantes des Fortauds, leurs familles ayant été entraînées par un certain Rorimas Terrier à la recherche de la Sûzat, dont la description ressemble étrangement à celle de la Comté.

Que sont les spectres qui attaquent Elrond et Galadriel ?

Les spectres sont des esprits des tertres (ou êtres des Galgals selon les versions), installés dans les tertres dans lesquels de nobles défunts des hommes sont censés reposer.

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

Les créatures se sont installées dans le Tyrn Gorthad, (ou Coteaux des Tertres, ou encore Hauts-des-galgals), empêchant le retour des hommes qui y vivaient autrefois en vénérant les hautes pierres présentes sur les lieux. Ce sont d’ailleurs ces roches qui donnent son nom à l’endroit dans Le Seigneur des Anneaux, puisqu’elles sont appelées galgals.

L’article continue après la publicité

Dans Les Anneaux de Pouvoir, Galadriel, Elrond et les autres elfes affrontent les spectres des seigneurs et rois enterrés dans les tertres : appartenant à un autre monde, les armes des vivants n’ont aucun effet sur eux. Il faut donc utiliser leurs propres affaires pour espérer les abattre, ce que fait Elrond en s’appropriant lance et épée.

Dans les romans, la région est traversée par Frodon et ses amis, qui se font capturer par les esprits éveillés par les nazgûls. C’est Tom Bombadil qui vient les libérer, avant de piller le trésor d’un tertre pour remettre des épées aux hobbits – tout en prenant soin de se garder une broche, pour l’offrir à sa compagne Baie-d’or.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelles promesses Theo et Arondir doivent-ils tenir ?

Theo finit par accepter le deuil et se décide à reprendre le flambeau après la mort de sa mère, tandis qu’Arondir a promis de pourchasser les orques qui détruisent les arbres.

amazon mgm studios

C’est en négociant avec les Ents pour libérer le garçon que l’elfe s’engage à poursuivre les destructeurs des forêts : Arondir partira donc à la recherche d’Adar pour l’éliminer et l’empêcher de provoquer davantage de désastre dans les forêts.

L’article continue après la publicité

De son côté, les aventures de Theo auprès des hommes forcés à se ranger dans le camp des orques lui ont permis d’ouvrir les yeux et de se raisonner. Il décide donc de reprendre le flambeau après la disparition de sa mère Bronwyn, guérisseuse mais aussi meneuse charismatique des habitants des Terres du Sud.

L’article continue après la publicité

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a commencé sa diffusion le 29 août 2024, mais il reste encore de nombreux épisodes : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie de la série.