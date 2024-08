Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : Explication de l’épisode 3

La série Les Anneaux de Pouvoir a repris dans une nouvelle saison : quel est le vrai sens de l’aigle de Numenor ? qu’est-il arrivé à Bronwyn ? On vous explique l’épisode 3 de la saison 2.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir reprend là où la première s’était arrêtée sur Prime Video : les elfes ont désormais choisi de se servir des anneaux conçus sous les conseils de Halbrand alias Sauron, les troupes de Numenor sont rentrées bredouilles de leur bataille dans les Terres du Sud, et ces dernières sont désormais abandonnées à leur sort après l’échec de l’armée de Miriel et l’éruption volcanique.

Et dès les premiers épisodes, certains détails risquent de créer la confusion parmi les spectateurs de la série tirée de la saga du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien : qu’est-il arrivé à Bronwyn ? Pourquoi un aigle surgit à Numenor ? On vous explique tout sur l’épisode 3 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 3 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Berek est un cheval de l’Ouistrenesse (autre nom de Numenor), et s’est lié à Isildur après leur première charge ensemble dans les Terres du Sud face aux orques d’Adar. C’est de cette manière que l’équidé retrouve son maître.

amazon mgm studios

Comme l’explique Elendil à son fils dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir : “Quand un cheval de l’Ouistrenesse va à la bataille, il noue un lien indéfectible avec le soldat qu’il porte. Avec le temps, ils ne forment plus qu’un.” Guidé par ce lien, le cheval retrouve Isildur, entre-temps capturé par les araignées.

Le lien entre le cavalier et sa monture est également un rappel entre Aragorn et son cheval Arod, qui retrouve le roi après sa chute face à des orques. La référence est d’autant plus évidente quand on sait qu’Aragorn est justement le descendant d’Isildur.

Que signifie l’aigle qui arrive à Numenor ?

L’aigle qui se pose au palais de Numenor est utilisé par Pharazôn comme une preuve de sa légitimité, mais la créature peut en réalité dissimuler un mauvais présage pour l’île.

amazon mgm studios

En effet, l’échec de l’armée dans les Terres du Sud a profondément déçu les habitants, qui pleurent à la fois le roi, les défunts de la bataille, et un orgueil brisé : car Numenor n’est pas la terre toute puissante que son peuple croyait représenter. Et parce qu’il faut un bouc émissaire, c’est sur Miriel, l’héritière directe, que s’abat la colère des insulaires.

Eärien, qui croit à la mort de son frère Isildur, a de son côté découvert le palantir caché par la famille royale, et décide de s’en servir pour échauder davantage la foule lors du couronnement. Et alors que le chaos menace, un aigle se pose. Pharazôn en profite pour s’avancer vers la créature, ce que la population présente sur les lieux voit alors comme un signe que le cousin de Miriel mérite davantage la couronne.

Mais dans Le Silmarillon de J.R.R. Tolkien, les aigles revêtent une autre signification : juste avant la chute de Numenor, les Valar envoient en effet des nuages d’orage prenant la forme des oiseaux pour tenter d’avertir la population. Les divinités espèrent ainsi sauver la population de la folie qui menace de détruire l’île, en vain.

Le fait que le peuple scande le nom de Pharazôn sans s’interroger davantage, directement après avoir failli lyncher Miriel, peut alors être vu comme ladite folie des hommes incapables de comprendre le présage que représente l’aigle et fonçant tête baissée vers la chute de Numenor.

Pourquoi Durin ne fait pas confiance à Annatar ?

Durin ne fait pas confiance à Annatar car en bon nain qui se respecte, il estime qu’Elrond n’aurait jamais parlé de lui en bien.

amazon mgm studios

L’approche d’Annatar, alias Sauron, lui paraît d’autant plus louche que jusqu’ici, seul Elrond a semblé suffisamment curieux et diplomate pour tenter une alliance avec les nains, quand les autres elfes restaient sur la réserve. L’héritier de Khazad-Dûm fait également remarquer qu’Elrond ne lui a jamais parlé d’un quelconque Annatar.

Enfin, Durin est à présent un habitué des manoeuvres des elfes : son secret concernant le mithril a été éventé grâce à l’ingéniosité du haut-roi Gil-Galad dans la saison 1, alors que le souverain se servait de l’innocence d’Elrond pour dissimuler ses véritables intentions, renforçant au passage la méfiance des nains. La proposition d’Annatar, qui fait mine de ne rien attendre en retour pour un service tombant au meilleur moment possible, lui semble ainsi bien trop belle pour être vraie.

Qu’est-il arrivé à Bronwyn dans la saison 2 ?

Lorsqu’on retrouve Arondir dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, il est en deuil : Bronwyn est morte à cause du poison d’une flèche reçue dans la saison 1. En réalité, les showrunners ont dû faire disparaître le personnage suite au départ de son actrice.

amazon mgm studios

L’elfe explique que le poison des orques peut mettre du temps à faire effet, et qu’il ne s’est pas montré assez attentif. Après la bataille entre les hommes du Sud et les orques d’Adar, Bronwyn a semblé guérir, mais c’était une façade. La mère de Theo a fini par succomber à la toxine présente dans la flèche.

La disparition du personnage est en fait une conséquence du départ de Nazanin Boniado de la série avant la saison 2. À la fois actrice et activiste pour le mouvement #WomanLifeFreedom en Iran, l’interprète de Bronwyn a en effet fait part de son désir de mettre en pause sa carrière au cinéma pour se concentrer sur son combat et “plaider en faveur des personnes de [son] pays d’origine qui risquent tout pour la liberté” (via Deadline).

Qui est vraiment la nouvelle amie d’isildur ?

Isildur rencontre une jeune fille nommée Estrid dans la saison 2 : la nouvelle venue se fait passer pour une rescapée après la bataille du Sud, mais elle est en réalité un membre des adeptes d’Adar.

amazon mgm studios

C’est parce qu’elle appartient au groupe des humains qui ont trahi les Terres du Sud qu’elle reconnaît immédiatement les signes de l’embuscade dans laquelle Isildur fonce : alors que le jeune homme insiste pour offrir de l’aide et de la nourriture à un inconnu blessé, la jeune fille tente de l’en dissuader et regarde les environs avec inquiétude.

Ses intentions ne sont pas claires à ce stade de la série. Elle peut très bien avoir rejoint les adeptes des ténèbres par nécessité, pour survivre. Une chose est sûre cependant, elle est prête à effacer elle-même la marque qui permet de l’identifier. Par volonté de rédemption ou pour mieux tromper le camp d’Isildur, la réponse se trouvera certainement dans la suite de la série.

Sauron imprègne de son influence les anneaux des nains

Toujours sous sa forme d’Annatar, Sauron participe à la création des anneaux réservés aux nains et y appose son pouvoir.

amazon mgm studios

En effet, alors que le mithril passe de main en main, l’antagoniste s’en empare et semble se recueillir. C’est de cette manière qu’il étend son influence néfaste sur les nouveaux bijoux créés par Celebrimbor.

Les fans du Seigneur des Anneaux ne seront pas surpris de voir le seigneur des ténèbres agir de la sorte, mais le geste tend à prouver que les dires de Galadriel sont également vrais : Sauron n’a pas participé à la création des anneaux elfiques, et n’a donc pas pu appliquer le même procédé sur le mithril avant que se fasse l’alliage. Il est alors possible que Nenya, Narya et Vilya soient effectivement hors de sa portée – tant que l’Anneau Unique n’existe pas, en tout cas.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir est disponible depuis le 29 août 2024 : vous pouvez également consulter nos explications de l’épisode 1 et de l’épisode 2. Et pour ne rien rater de la suite de la série Prime Video, vous pouvez consulter son calendrier de sortie.