Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : Explication de l’épisode 2

La série Les Anneaux de Pouvoir a repris dans une nouvelle saison : que se passe-t-il dans la montagne des nains ? Pourquoi Sauron change-t-il d’apparence ? On vous explique l’épisode 2 de la saison 2.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir reprend là où la précédente avait laissé ses personnages sur Prime Video : les elfes ont mis la main sur des anneaux conçus sous les conseils de Sauron, Nori et l’Étranger se sont engagés sur des chemins tortuant après avoir quitté les hobbits Piévelus, et les humains de la Terre du Milieu doivent se préparer pour une guerre sans merci entre le bien et le mal.

Et dès les premiers épisodes, des intrigues peuvent semer le trouble dans l’esprit des des spectateurs de la série reprenant Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien : pourquoi Sauron se change-t-il en elfe ? Qu’arrive-t-il à la montagne de Khazad-Dûm ? On vous explique tout sur l’épisode 2 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 2 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Pourquoi Celebrimbor ouvre-t-il sa porte à Sauron ?

Au début de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, Celebrimbor ignore encore que Halbrand est en réalité Sauron : poussé par son envie de créer des œuvres d’art capables de changer durablement la Terre du Milieu, il ouvre donc la porte à celui qu’il croit être un ami.

amazon mgm studios

Lorsque Galadriel avoue la réalité à Gil-Galad et Elrond, il est trop tard : Celebrimbor est resté en Eregion, et le messager dépêché par le haut roi est intercepté et tué par Halbrand. Ce dernier peut alors rejoindre l’artisan et le tromper sur ses intentions. L’elfe croit que l’humain est toujours un simple forgeron, méprisé à tort par ses confrères. Et sous son charme, il cède à son envie de créer de nouveaux bijoux avec lui.

Qu’arrive-t-il à la montagne de Khazad-Dûm ?

La montagne des nains est ébranlée par le réveil du Balrog, déjà montré dans l’épisode 7 de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir.

amazon mgm studios

À cela s’ajoute la crise politique entre le roi et son hériter Durin, tous deux étant trop butés quant à leur mésentente familiale pour se concentrer pleinement sur le danger qui guette le reste de leur peuple.

Lorsque Disa tente de résonner avec la montagne grâce à son chant, la roche se referme, probablement sous l’influence néfaste du Balrog qui vit toujours dans ses entrailles : on en déduit que le lien entre les nains et la montagne est rompu.

Pourquoi Galadriel a-t-elle des visions ?

Les anneaux sont au départ conçus pour redonner son éclat à la lumière des Eldar : leur puissance amplifie ainsi le potentiel des elfes qui portent les créations de Celebrimbor.

amazon mgm studios

Chez Galadriel et Gil-Galad, cette puissance se manifeste par l’arrivée de visions, donnant aux elfes une sorte de don de prescience, qu’ils ne maîtrisent pas forcément. Mais pour l’ancienne commandante, cela ne fait aucun doute, ces bribes du futur sont des avertissements offerts aux elfes pour leur donner une chance d’intervenir et combattre Sauron.

Pourquoi Elrond change-t-il d’avis et accepte d’accompagner Galadriel en Eregion ?

Elrond accepte finalement d’accompagner Galadriel en Eregion pour honorer une vieille promesse et veiller sur son amie.

amazon mgm studios

En effet, Elrond avait promis de traquer sans relâche les ténèbres s’il découvrait qu’elles existaient encore en Terre du Milieu. Si son conflit avec Galadriel a momentanément refroidi ses ardeurs, une discussion avec Cirdan lui a éclairci les idées.

Le sage elfe lui fait ainsi comprendre que les anneaux peuvent être vus comme une opportunité de s’opposer au mal, et lui rappelle son amitié avec l’ancienne commandante. Plutôt que d’entrer en conflit avec elle, il pourra rester à ses côtés pour la surveiller et l’empêcher de se faire à nouveau influencer par Sauron. De la même manière, sa position de supérieur dans la compagnie lui offrira davantage de poids pour pouvoir intervenir sur les choix de Galadriel – même si cette dernière reste une tête brûlée capable de faire fi de son autorité.

Quel est le peuple traquant l’Étranger et Nori ?

L’Étranger et Nori cherchent une constellation qui les mène dans les terres de Rhûn : c’est vraisemblablement le peuple de cette terre qu’on découvre dans l’épisode 2.

amazon mgm studios

Les Mystiques de la saison 1, ces femmes habillées en blanc qui poursuivaient les hobbits, avaient en effet évoqué ce pays avant d’être détruites par l’Étranger. Or, un dirigeant paraissant maîtriser la magie réussit à invoquer une de ces mystérieuses femmes, et on comprend rapidement qu’il sait pertinemment à qui il a affaire : la Mystique semble même soumise au chef et répondre à ses ordres.

Si un des pisteurs évoque une malédiction et affirme pouvoir capturer “l’Istar”, on ne sait en revanche pas quelles sont les véritables intentions du peuple de Rhûn – même s’il semble évident qu’elles ne seront pas bonnes, sa population se plaçant davantage dans le camp de Sauron.

Pourquoi Sauron se change-t-il en elfe ?

Sauron adopte une nouvelle apparence pour charmer les elfes et plus largement les peuples de la Terre du Milieu.

amazon mgm studios

Il se présente alors comme “Annatar”, soit le Seigneur des dons, celui qui descend sur le monde pour offrir son aide aux autres espèces. Son apparence elfique est choisie pour convaincre Celebrimbor, artisan dont les talents s’avéreront nécessaires pour forger d’autres anneaux.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir est disponible depuis le 29 août 2024 : vous pouvez également consulter nos explications de l’épisode 1 et de l’épisode 3. Et pour ne rien rater de la suite de la série Prime Video, vous pouvez consulter son calendrier de sortie.