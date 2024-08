Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : Explication de l’épisode 1

La série Les Anneaux de Pouvoir a repris dans une nouvelle saison et démarre fort dès les premiers épisodes : pourquoi Adar et Sauron ont-ils changé de tête ? Pourquoi les elfes sont-ils en conflit ? On vous explique l’épisode 1 de la saison 2.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir reprend là où la première s’était arrêtée sur Prime Video : les elfes possèdent désormais des anneaux conçus sous les conseils de Halbrand (aka Sauron), Nori a pris la route avec l’Étranger en quittant les hobbits Piévelus, et la Terre du Milieu doit se préparer pour une guerre qui s’annonce entre les forces du bien et du mal.

Mais dès le premier épisode, certains aspects peuvent provoquer la perplexité des spectateurs de la série reprenant l’univers du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien : pourquoi Adar et Sauron ont-ils changé de tête dans l’introduction ? Pourquoi Galadriel et Elrond, autrefois amis, sont désormais en conflit ? On vous explique tout sur l’épisode 1 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Attention : cet article contient des spoilers du premier épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Pourquoi Adar et Sauron ont-ils changé de tête ?

Adar est interprété par un nouvel acteur pour la saison 2, tandis que Sauron est représenté dans l’apparence qu’il avait avant de se faire trahir et tuer.

En effet, après avoir été trompé et roué de coups, Sauron semble s’éteindre dans un dernier éclair. Mais le mal est plus résistant que prévu, et survit dans son sang, se nourrissant de différentes formes de vie dans les profondeurs de la terre, jusqu’à tomber sur un humain traînant non loin de sa grotte. Il prend alors l’apparence d’Halbrand qu’on lui connaît bien. Il faut bien retenir que Sauron n’est pas humain, ni même un elfe : sa nature de Maia, qui fait de lui le serviteur du Vala Morgoth, lui permet de prendre de nombreuses formes, un art dans lequel il excelle. On peut y voir ici un moyen de recommencer de zéro, mais surtout de ne pas se faire repérer par les orques et Adar.

Adar change quant à lui de visage entre les deux saisons suite au départ de son interprète Joseph Mawle, qui désirait se concentrer sur d’autres projets. C’est désormais l’acteur Sam Hazeldine qui le remplace pour la saison 2.

Pourquoi Adar trahit Sauron ?

Sauron veut devenir le nouveau seigneur des ténèbres après la disparition de Morgoth, mais son manque de considération pour les orques lui vaut d’être trahi par Adar, qui veut protéger ceux qu’il considère comme ses “enfants”.

Le serviteur de Morgoth tente de profiter de la chute de son maître pour se placer à la tête de ses troupes. Mais plutôt que perpétuer la vision de son prédécesseur, le nouveau seigneur des ténèbres entend tracer un chemin vers sa propre conquête inconditionnelle et obtenir à cette fin un nouveau pouvoir, “non pas de la chair, mais sur la chair“. Le hic, c’est que l’opportuniste ne cache pas que ses plans impliquent la mort de nombreux orques, qui ne manquent pas de faire savoir leur désaccord.

L’erreur de Sauron est de croire que les orques n’ont personne d’autre que lui vers qui se tourner : les Valar ne leur pardonneront jamais leurs méfaits, les elfes ne les accepteront pas, et les hommes les considéreront toujours avec horreur et dégoût. Mais il oublie dans ses calculs Adar, prêt à mener les rejetons de Morgoth vers une voie de liberté. Lorsqu’il provoque la foule, Adar répond en le trahissant et en retournant la couronne de Morgoth contre Sauron : c’est de cette manière que l’armée des orques “libérés” est née dans Les Anneaux de Pouvoir.

Pourquoi Galadriel et Elrond sont en conflit sur les anneaux ?

Galadriel veut utiliser les anneaux elfiques pour combattre Sauron, mais Elrond craint l’influence du seigneur des ténèbres sur les créations de Celebrimbor.

L’ancienne commandante veut en effet poursuivre sa vengeance en se servant de la force des bijoux, tandis que son ami considère que recourir à leur puissance revient à devenir des collaborateurs de Sauron.

Mais pour le roi Gil-Galad, la question ne se pose pas : les elfes sont désormais tenus par le devoir de rester en Terre du Milieu pour protéger les autres espèces des forces du mal. Seulement, pour survivre, les habitants de Valinor dépendent du mithril dans les anneaux. Il leur faut donc prendre le risque d’utiliser les artéfacts. Craignant une catastrophe, Elrond décide alors de fuir pour emmener les trois anneaux à Cirdan, l’elfe considéré comme le plus âgé et le plus sage en Terre du Milieu.

Pourquoi Cirdan n’a pas jeté les anneaux ?

Cirdan rapporte finalement les anneaux auprès du roi elfe, considérant qu’il vaut mieux que leur puissance soit entre les mains de personnes avisées.

L’elfe accorde en effet davantage sa confiance en les elfes qu’en n’importe quelle autre espèce pour maîtriser la puissance des anneaux créés par Celebrimbor. À présent qu’ils sont forgés, il faut en assumer les conséquences. Car se contenter de les jeter dans la mer comporte le risque que les forces du mal les retrouvent un jour, ce qui n’est pas permis.

Quels sont les anneaux des elfes ?

Les anneaux elfes sont les premiers à être forgés et ont chacun des spécificités les rendant uniques.

Narya est l’anneau du feu, ou l’anneau du rubis, et est porté par Cirdan. D’après les écrits de J.R.R. Tolkien, l’elfe le confiera par la suite à Gandalf à son arrivée en Terre du Milieu durant le Troisième Âge. Vilya est l’anneau de l’air, ou l’anneau de saphir, et est détenu par Gil-Galad : il devrait ensuite être transmis à Elrond.

Enfin, Nenya, anneau de l’eau ou anneau de diamant, revient à Galadriel lorsque le bijou chute et roule aux pieds de l’elfe.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir est disponible depuis le 29 août 2024 : vous pouvez également consulter nos explications de l’épisode 2 et de l’épisode 3. Et pour ne rien rater de la suite de la série Prime Video, vous pouvez consulter son calendrier de sortie.