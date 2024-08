La durée du premier épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir bat le record de la série

L’adaptation du Seigneur des Anneaux s’apprête à dévoiler la suite des aventures des elfes, orques et autres hobbits, et déjà, la durée du premier épisode de la saison 2 promet de battre un record.

Deux ans après la première saison des Anneaux de Pouvoir, Prime Video se prépare pour le lancement de la suite de sa série la plus coûteuse à ce jour : la saison 2 est en effet attendue pour le 29 août 2024, et s’est déjà fendue de bandes-annonce présentant un Sauron transformé ou encore une bataille emblématique de l’univers créé par J.R.R. Tolkien.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour l’occasion, il semble que les studios d’Amazon aient décidé de frapper fort : les trois premiers épisodes sortiront en même temps sur la plateforme de streaming, mais c’est surtout la durée du pilote qui a de quoi interpeller les spectateurs. Car le premier volet promet de battre un record de la série.

Combien de temps durent les premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Le premier épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir va en effet dépasser la durée de ceux de la saison 1, en étant long d’une heure et treize minutes. Les suivants seront longs d’une heure et une heure et trois minutes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Les trois premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir devraient tous durer plus d’une heure.“

Le record est donc battu, mais en réalité de peu : à titre de comparaison, les épisodes les plus longs de la première saison bénéficiaient d’une durée d’une heure et douze minutes. À noter toutefois qu’il s’agissait des épisodes finaux, il est donc encore possible que la suite de la saison 2 prenne davantage son temps.

En rapport: La saison 2 de Tower of God a enfin une date de sortie

L’article continue après la publicité

Vous pouvez retrouver ci-dessous la durée des épisodes de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir :

Épisode 1 – “L’Ombre du Passé” : 1h05

Épisode 2 – “À la dérive” : 1h07

Épisode 3 – “Adar” : 1h09

Épisode 4 – “La Grande Vague” : 1h11

Épisode 5 – “Séparations” : 1h12

Épisode 6 – “Udûn” : 1h09

Épisode 7 – “L’œil” : 1h12

Épisode 8 – “Alliés” : 1h12

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir sera disponible à partir du 29 août 2024 : pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.