Des détails de l’épisode 5 des Anneaux de Pouvoir “rassurent” les fans

L’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir devrait éviter une intrigue majeure que certains ne semblent vraiment pas apprécier : les spectateurs se disent déjà soulagés.

En tout, on peut compter cinq grandes intrigues dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir : Galadriel et Elrond qui tentent de rallier Eregion pour mieux fracasser du Sauron, Sauron qui s’en moque pas mal et concentre ses efforts sur Celebrimbor pour forger une quantité non négligeable d’anneaux de pouvoir, les nains de Khazad-dûm qui découvrent peu à peu qu’ils ne sont pas tout seuls dans leur montagne, les humains qui se tapent dessus pour du pouvoir ou des terres (typique) et l’Étranger qui voyage à la recherche de réponses vers les terres de Rhûn.

C’est cette dernière intrigue qui semble poser problème à un bon nombre de spectateurs. Avant tout parce qu’elle repose en grande partie sur le mystère autour du nom du personnage, et que tout le sel de son histoire paraît se concentrer uniquement sur son identité plutôt que ses péripéties – malgré les propos des showrunners J.D. Payne et Patrick McKay lorsqu’ils évoquent leur étrange magicien.

Attention : la suite de cet article est susceptible de contenir des spoilers de l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir !

Quand l’Étranger est absent, les fans dansent

Des détails de l’épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ont été révélés, et suggèrent que l’Étranger n’apparaîtra pas.

C’est en effet ce qu’un internaute a remarqué en allant fouiller dans la fiche technique de l’épisode sur IMDb, pour ensuite faire part des conclusions de son enquête sur Reddit. Il explique ainsi qu’une nouvelle mise à jour indique que le prochain volet “se concentrera sur les histoires des Nains, de Celebrimbor et Annatar, de Numenor, et ne comportera pas l’histoire de Rhûn.”

L’observation est juste : sur le site, l’épisode 5 semble bien inclure des personnages tels que Durin, Disa, Celebrimbor, Sauron, Pharazôn, Elendil et Adar. En revanche, rien n’apparaît concernant l’Étranger, Nori, Poppy, Tom Bombadil ou encore le mystérieux mage noir.

Et la nouvelle semble ravir les autres membres du forum, qui n’ont pas manqué de faire part de leur soulagement en commentaires : “Nos prières ont été exaucées, mes amis… c’est parti,” écrit ainsi un internaute sur le subreddit de la série. “L’intrigue de Rhûn est clairement du remplissage (pour l’instant),” soutient un autre, avant de préciser : “C’est agréable mais il se passe si peu de choses que ça en devient envahissant.“

Un troisième reconnaît lui aussi ne pas trop savoir quoi penser du fil conducteur du magicien et des hobbits : “Triste parce que j’ai vraiment apprécié Tom Bombadil mais soulagé parce qu’on a besoin de développer davantage l’intrigue dans d’autres domaines.“

L’Étranger ferait-il fuir les spectateurs ? C’est ce que laisse entendre un autre internaute sur le subreddit : “Je suis beaucoup plus partagé sur la saison 2, et l’intrigue des Piévelus et de l’Étranger en est la raison principale. S’ils continuent à consacrer du temps aux hobbits au détriment des points de l’intrigue principale, ça pourrait me détourner complètement de la série.”

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir entame déjà sa deuxième moitié : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.