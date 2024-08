Pourquoi Adar change de tête dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

La série Prime Video revient dans une saison 2, mais il y a eu des changements du côté d’un des antagonistes principaux : Adar n’a plus le même visage que dans la saison 1, on vous explique pourquoi.

À ses débuts en 2022, la série Les Anneaux de Pouvoir s’est amusée à perdre les spectateurs quant à l’identité de ses personnages. Et c’est surtout du côté de Sauron que les enquêteurs se sont lancés à corps perdu dans des recherches intensives. Plusieurs suspects se sont vite démarqués : l’Étranger, inconnu arrivé dans une météorite en Terre du Milieu, ainsi que le mystérieux meneur des orques.

En fin de compte, le leader s’amusant à brutaliser les hommes du Sud n’est pas Sauron, mais Adar, un ancien elfe transformé par Morgoth. Et ce dernier se distingue du seigneur des ténèbres par sa volonté de veiller sur les orques, en les libérant de leurs chaînes. L’antagoniste a rapidement éveillé l’intérêt des spectateurs, mais ceux-ci risquent d’être perturbés par les nouveaux épisodes, car le vilain a changé de visage dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir : on vous explique pourquoi.

Pourquoi Adar a-t-il changé dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Adar a changé d’acteur entre les deux saisons en raison du départ du premier interprète, Joseph Mawle, qui souhaitait se tourner vers d’autres projets.

amazon mgm studios

La décision ne s’appuie donc sur aucune grande dispute entre l’acteur et les studios Amazon, et Joseph Mawle a même avoué sur son compte X/Twitter avoir apprécié travailler sur la série : “J’ai adoré le temps passé à explorer la Terre du Milieu et plonger dans la mythologie de Tolkien. Je suis honoré que le personnage ait été apprécié. Il tenait vraiment à vous raconter son histoire. Mais, en tant qu’acteur, mon souhait reste d’explorer de nouveaux personnages et de nouveaux mondes.“

Mais l’antagoniste, créé de toutes pièces pour la série de Prime Video, ne pouvait pas disparaître pour autant : c’est donc Sam Hazeldine, déjà vu dans Peaky Blinders ou Masters of the Air, qui a pris le relai. Et l’acteur a une idée bien définie de son rôle, qu’il définit dans une interview d’Entertainment Weekly comme “un personnage sombre, mais qui ne se voit pas comme un vilain.” Pour lui, Adar commence la saison 2 en ayant déjà accompli sa tâche : sauver les Uruks du génocide qui les attendait.

Quant au fait de reprendre le flambeau, Sam Hazeldine n’y voit aucun problème, se montrant même admiratif du travail de son confrère sur le rôle : “J’ai vraiment aimé ce qu’il a fait dans la première saison. C’était donc un plaisir de prendre le relai. Évidemment, nous ne nous ressemblons pas forcément, mais le personnage est tout de suite reconnaissable.“

De son côté, Joseph Mawle a effectivement pu aller explorer de nouveaux horizons après son passage dans Les Anneaux de Pouvoir : l’acteur est attendu dans le prochain film de Terrence Malick, The Way of the Wind.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir sortira le 29 août 2024 sur Prime Video : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.