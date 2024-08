Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 : Le calendrier de sortie des épisodes

Prime Video retourne en Terre du Milieu pour une nouvelle saison : on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes pour ne rien rater de la série tirée de l’univers du Seigneur des Anneaux.

Après une première saison en demi-teinte, Prime Video retente l’aventure et s’apprête à lâcher sa saison 2 inspirée du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien : Les Anneaux de Pouvoir, une histoire qui adapte à sa manière le Silmarillon du célèbre écrivain britannique, va une nouvelle fois entraîner ses spectateurs en Terre du Milieu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La promesse a été faite d’offrir des épisodes plus rythmés et mieux ficelés que pour la première saison, tout en conservant les paysages et les détails qui avaient de quoi en mettre plein les mirettes aux abonnés. Les différents groupes de héros ont remis capes, chapeaux et bottes pour fouler à nouveau le monde menacé par un Sauron toujours plus dangereux : pour ne rien rater des aventures de Nori, Galadriel ou encore Elrond, on vous propose ici le calendrier détaillé de sortie des épisodes de la saison 2.

L’article continue après la publicité

Quand sortent les premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Les trois premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sortiront le 29 août 2024 à 9h sur Prime Video en France.

L’article continue après la publicité

Les spectateurs pourront ainsi commencer la nouvelle saison avec près de trois heures de la série, avant d’attendre la suite qui sortira à un rythme hebdomadaire, à raison cette fois d’un épisode seulement par semaine. En tout, la saison 2 comptera huit épisodes : le final sortira donc le 3 octobre 2024.

Retrouvez ci-dessous le calendrier des épisodes :

L’article continue après la publicité

Épisode 1 : 29 août 2024

Épisode 2 : 29 août 2024

Épisode 3 : 29 août 2024

Épisode 4 : 5 septembre 2024

Épisode 5 : 12 septembre 2024

Épisode 6 : 19 septembre 2024

Épisode 7 : 26 septembre 2024

Épisode 8 : 3 octobre 2024

De son côté, Prime Video présente sa série avec ce résumé : “Sauron est de retour. Chassé par Galadriel, sans armée ni allié, le Seigneur des Ténèbres en pleine ascension doit maintenant compter sur sa propre ruse pour reconstituer ses forces et superviser la création des Anneaux de Pouvoir, qui lui permettront de lier tous les peuples de la Terre du Milieu à sa sinistre volonté.”

L’article continue après la publicité

Et si Les Anneaux de Pouvoir ne vous suffit pas, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.