L’acteur de Sauron a-t-il changé dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Les premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sont sortis, mais dès l’introduction, un détail peut perturber les spectateurs : Sauron n’a pas du tout la même tête. L’acteur a-t-il changé ?

La saison 1 des Anneaux de Pouvoir avait présenté un bon nombre de personnages en adaptant différents textes issus de l’univers du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Si parmi eux, certains sont inédits et créés spécialement par les showrunners pour les besoins de la série Prime Video, d’autres en revanche sont bien connus du grand public. C’est le cas de Sauron, qui aura tardé avant de se révéler pleinement, après que Galadriel ait compris qu’elle était manipulée par Halbrand.

Le seigneur des ténèbres avait alors fui les terres des elfes, mais était loin d’avoir dit son dernier mot : il est bien de retour dans la saison 2 de la production d’Amazon… sauf que les premières minutes montrent un Sauron complètement différents. Est-il un imposteur ? Ou l’acteur a-t-il changé entre les deux saisons ? On vous explique pourquoi le personnage a changé de tête dans l’introduction de la nouvelle saison.

Sauron a-t-il été recasté dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Sauron n’a pas changé d’acteur : il est brièvement interprété par Jack Lowden dans l’introduction du premier épisode de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, mais est ensuite à nouveau campé par Charlie Vickers, son interprète de la saison 1.

L’acteur explique lui-même la scène dans laquelle il apparaît, dans une vidéo bonus de la série : “C’est un flashback d’à peu près 1000 ans avant la première saison, après que Morgoth ait été défait.“

Le choix de lui donner un visage différent s’explique dans la série par la transformation du seigneur des ténèbres après sa trahison par Adar – qui de son côté a bel et bien changé d’acteur. Après la trahison, l’antagoniste qui excelle dans l’art de la métamorphose revient donc en adoptant une nouvelle forme, avant tout dans le but de ne pas se faire repérer par les orques qui connaîtraient son ancien visage, mais aussi pour mieux s’infiltrer parmi les hommes. C’est de cette manière qu’il se retrouve avec le visage de Halbrand, auquel les fans sont davantage habitués.

Pourquoi Sauron se transforme en elfe dans la saison 2 ?

Après avoir été confronté par Galadriel, Sauron s’enfuit, mais n’abandonne pas l’idée de forger des anneaux : en prenant l’apparence d’un elfe, il espère séduire Celebrimbor.

Il a en effet besoin des talents de l’elfe, maître de son art, pour aller au bout de son projet de créer des anneaux capables d’asservir toutes les races de la Terre du Milieu. Car Sauron a appris pour l’existence des anneaux des elfes, et a donc obtenu la confirmation que les hypothèses sur la puissance du mithril sont bien avérées.

Mais il doit encore convaincre Celebrimbor du bien-fondé de son entreprise, et de sa prétendue innocence. Il se fait donc passer pour une entité bienveillante venue en Terre du Milieu pour aider ses populations à lutter contre les ténèbres. Et son apparence elfique est destinée à Celebrimbor en particulier, comme l’explique l’acteur Charlie Vickers dans la vidéo bonus : “la forme d’Annatar qu’on voit dans cette saison est entièrement dédiée à Celebrimbor, parce qu’il a besoin de lui et de sa compréhension, sa méthodologie et sa maîtrise pour faire ces anneaux. Il ne s’arrêtera devant rien pour régner sur la Terre du Milieu.“

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a commencé sa diffusion sur Prime Video le 29 août 2024 : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.