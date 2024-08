Résumé de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir : tout ce qu’il faut savoir avant la saison 2

La série la plus coûteuse de Prime Video revient dans une nouvelle saison, mais les spectateurs pourraient avoir besoin d’un rappel : on vous résume les précédents épisodes des Anneaux de Pouvoir.

Rares sont les univers fictifs à être aussi complets que celui de la Terre du Milieu. Territoire surgi de la tête de J.R.R. Tolkien, le monde du Seigneur des Anneaux fascinait déjà depuis la première parution de son œuvre. Et l’adaptation acclamée en trilogie de longs-métrages par Peter Jackson aura sans aucun doute renforcé l’aura des romans et poèmes de l’auteur, leur offrant une visibilité d’autant plus grande en la présentant à un public toujours plus large. D’autres adaptations ont suivi depuis : entre Le Hobbit et les jeux vidéo, la Terre du Milieu continue de générer de l’attente chez ses fans.

Et du côté des séries aussi, les aficionados d’elfes, de nains et autres créatures peuvent profiter des paysages et des grandes figures du Seigneur des Anneaux. La série Prime Video Les Anneaux de Pouvoir a en effet décidé de se tourner vers un autre chapitre de l’œuvre littéraire, le poème du Silmarillon, pour présenter une préquelle aux aventures de Bilbo et Frodon. La saison 2 sort le 29 août 2024 : pour ceux qui auraient oublié les événements des premiers épisodes, on vous aide à vous rafraîchir la mémoire.

Résumé de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir : que s’est-il passé avant la saison 2 ?

La première saison des Anneaux de Pouvoir a servi à présenter les différents groupes de personnages qui joueront un rôle dans la création des anneaux et l’ascension de Sauron.

Avec Miriel, Isildur ou encore Elendil, les spectateurs ont découvert l’île de Numenor, tandis que Bronwyn, Arondir et Theo se sont battus pour les Terres du Sud face à Adar et ses orcs “libérés” du joug de Morgoth et de son serviteur Sauron.

De leur côté, les elfes ont également joué de nombreux rôles : dans sa soif de vengeance, Galadriel a refusé de prendre sa retraite et s’est alliée à l’humain Halbrand, voulant se servir de ses informations pour traquer Sauron. Quant à Elrond, envoyé par son haut roi Gil-Galad à Khazad Dûm, il se retrouve coincé entre deux feux et doit compter sur son amitié avec Durin pour espérer obtenir du mithril, minerai duquel dépend le sort de l’entièreté de la race elfe.

L’odyssée de Galadriel et Halbrand

La série commence avec Galadriel, elfe du Premier Âge venue se battre en Terre du Milieu pour venger son frère assassiné par Sauron, et dont elle ne conserve que la dague.

L’elfe le poursuivra sans relâche, au point d’effrayer les siens. Car à trop s’entêter à vouloir trouver les ténèbres, ses compagnons craignent qu’elle les fasse elle-même perdurer. La décision est donc prise de la renvoyer à Valinor, mais elle quitte le navire qui l’y emmenait avant de franchir la porte de lumière.

Perdue en pleine mer, elle tombe sur un radeau où elle rencontre Halbrand, un humain qui ira jusqu’à la sauver de la noyade, obtenant ainsi sa confiance. Tous deux finiront par être repêchés par Elendil, qui les ramènera à Numenor, une île offerte par les elfes aux hommes en échange de leur participation à la guerre contre Morgoth. Là-bas, l’elfe réussira à convaincre la reine régente Miriel d’envoyer des troupes en Terre du Milieu pour traquer les orcs de Sauron. Car entre-temps, elle aura appris non seulement que Halbrand fuyait le même ennemi qu’elle, mais aussi qu’il s’avère être le roi légitime des Terres du Sud.

Le duo réussira à accoster et combattre, défaisant les ennemis et leur chef Adar. Mais blessé, Halbrand devra être emmené en urgence chez les elfes pour obtenir des soins : c’est ainsi qu’il rencontrera Celebrimbor, déjà à l’œuvre sur un projet de grande ampleur.

La résistance de Bronwyn et Arondir

Les hommes des Terres du Sud ont du mal à supporter les elfes : ces derniers ne subissent pas le temps de la même manière qu’eux et les blâment sans relâche depuis des générations, les ancêtres des humains ayant juré allégeance à Morgoth pour survivre.

Mais lorsque l’ordre est donné de se replier, les hommes se retrouvent sans défense, alors que le mal rôde et finit par frapper : des orcs creusent des tunnels pour se déplacer de village en village, qu’ils pillent sans pitié. Heureusement, Bronwyn et l’elfe Arondir s’en rendent compte et parviennent à prévenir les habitants de leur bourgade.

De son côté, Theo, le fils de Bronwyn, découvre la garde d’une étrange épée dans le plancher de l’auberge du village. En s’abreuvant du sang de celui qui la manie, l’arme retrouve sa lame, mais son utilité va au-delà de la bataille : il s’agit en réalité d’une clé. Lorsque dans l’ultime bataille des orcs contre les humains, l’aubergiste Waldreg vole l’épée, il s’en sert pour réactiver un ancien mécanisme libérant les eaux d’un barrage. Les flots coulent jusqu’à un volcan endormi, et provoquent un choc thermique qui en réveille les flammes. Les Terres du Sud sont alors couvertes de cendres et d’un épais nuage, permettant aux créatures des Ténèbres d’évoluer en plein jour sans craindre le soleil.

Le voyage d’Isildur et Elendil

Lors du passage de Galadriel à Numenor, les spectateurs découvrent de nouveaux personnages : la reine régente Miriel, mais aussi Elendil ou encore Isildur.

Ce dernier est encore apprenti pour travailler dans l’escadron marin de l’île, mais il est attiré vers d’autres horizons. Le jeune homme considère en effet que la vraie Numenor se trouve ailleurs. Il sera prêt à tout abandonner pour se joindre aux troupes qui partiront pour la Terre du Milieu, et ce malgré les nombreuses tentatives de son père Elendil pour l’en empêcher.

Finalement, le jeune homme sera porté disparu et considéré comme mort lors de la bataille sur le continent. Son cheval Berek, lié à lui par un puissant lien, s’échappera pour disparaître à son tour : Elendil se retrouvera alors seul pour pleurer son fils, mais devra contenir ses émotions pour soutenir sa dirigeante, devenue aveugle lors de la guerre. D’autant plus qu’à leur retour, les soldats découvrent que leur roi est mort : Miriel sera donc appelée à lui succéder et devra composer entre ses nouvelles responsabilités et sa cécité.

Ce qui risque d’être ardu, surtout si l’on considère que son secret a été découvert : la soeur d’Isildur, Eärien, est tombée sur le Palantir caché dans la tour du roi, et qui contient la vision de la chute de Numenor.

L’amitié inter-espèces d’Elrond et Durin

L’elfe Elrond est mis en relation très tôt avec Celebrimbor, un artisan réputé pour ses travaux splendides. Il apprend qu’une forge importante doit être construite rapidement, et propose de demander de l’aide aux nains.

C’est de cette manière qu’Elrond se rend à Kazad-Dûm pour rencontrer son ami Durin. Il découvre alors que les nains se sont repliés sur eux-mêmes après avoir trouvé un nouveau minerai exceptionnel, capable de refléter et contenir une lumière éblouissante. Car la veine serait née d’un conflit ancien entre un elfe et un Balrog, chacun imprégnant un arbre de leur puissance, jusqu’à ce que l’union entre lumière et feu crée la pierre lumineuse s’enfonçant dans les profondeurs de la montagne. À force de fouiner, Elrond obtient des aveux de son camarade et lui jure de ne rien dévoiler de son secret.

Mais les elfes étaient déjà au courant : Elrond apprend alors que les siens ont besoin de ce qui se trouve caché dans la montagne. La lumière du mithril pourrait en effet sauver leur espèce, dont la vie éternelle est menacée. Coincé entre son serment envers Durin et son devoir envers les elfes, Elrond finit par demander de l’aide aux nains. Ces derniers refusent, et son ami Durin tombe en disgrâce auprès de son père le roi, pour avoir tenté de protéger son ami malgré tout.

Le souverain quant à lui se débarrasse de la feuille d’arbre servant de preuve quant à l’utilité du mithril pour les elfes : le végétal tombe dans les profondeurs obscures de la forêt, jusqu’à atteindre l’antre d’un Balrog. La créature s’éveille alors, ressentant certainement l’énergie honnie des elfes dans la feuille qui représente.

Les pérégrinations des hobbits et de l’Étranger

Très loin de tous ces conflits, les Piévelus poursuivent leurs activités de hobbits en toute insouciance, terminant leurs préparatifs pour leur prochaine migration.

Jusqu’à ce qu’une météorite surgisse, et que la jeune et curieuse Nori découvre un homme au milieu du cratère. Renommé simplement l’Étranger, l’homme gigantesque a perdu la mémoire et peine à parler. Cet inconnu ne sait qu’une seule chose : il doit se rendre dans un endroit précis et n’a que les étoiles pour le guider. Il mettra du temps avant de retrouver des bribes de souvenirs et la parole.

L’Étranger et les hobbits cohabiteront pour un temps, le premier aidant du mieux qu’il peut grâce à sa grande taille et à des pouvoirs qu’il ne maîtrise pas, les seconds en l’acceptant parmi eux malgré leur méfiance évidente. Finalement, une rencontre avec trois mystérieuses femmes ramènera quelques souvenirs à la surface, après la victoire de l’Étranger sur les sorcières malfaisantes.

L’homme décidera alors de quitter les hobbits, d’abord pour ne plus leur attirer d’ennuis, mais aussi pour chercher une région reculée : Rhûn. Finalement, Nori le suivra, sous les encouragements de sa famille et de son amie Poppy.

“Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel”

Après la bataille dans les Terres du Sud et la guérison d’Halbrand chez les elfes, Galadriel découvre enfin le pot aux roses : son compagnon de route n’est pas le roi des Hommes du Sud, mais Sauron en personne.

Le seigneur a entre-temps réussi à convaincre Celebrimbor de l’accepter dans son atelier, lui prodiguant de précieux conseils sur la meilleure manière de tirer profit du petit éclat de mithril offert par Durin à Elrond. Charmé par celui qu’il croit être un simple humain, l’artisan boit ses paroles et décide de confectionner une couronne, puis un anneau.

Mais Galadriel confronte Sauron, et le fait fuir. Refusant d’expliquer complètement les raisons du départ soudain d’Halbrand, l’elfe insiste sur la nécessité de ne plus jamais avoir affaire avec lui. Ses camarades acceptent, mais Elrond finit par découvrir à son tour la vérité. Malheureusement, il est trop tard pour intervenir : profitant des conseils donnés au préalable par Halbrand, Celebrimbor a terminé de forger trois anneaux à partir du mithril et de la dague de Galadriel.

Les premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir seront disponibles le 29 août sur Prime Video : pour ne rien rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie la série. Et en attendant, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.