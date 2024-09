Combien de saisons des Anneaux de Pouvoir y aura-t-il ?

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir connaît une légère baisse de régime, mais il semble que Prime Video continue de voir grand pour sa série : combien de saisons ont été prévues en tout ?

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a démarré avec trois épisodes épiques, arrachant de bonnes notes chez une critique qui avait pourtant été bien moins clémente avec le premier chapitre. L’adaptation du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien a en effet corrigé de nombreux aspects décriés dans la première saison, dont un manque de cohérence et des longueurs, et a passé la seconde en dévoilant des intrigues bien plus palpitantes.

L’article continue après la publicité

Mais les spectateurs paraissent mitigés, et il semblerait que la série ait subi une baisse de régime du côté des vues, alors que la saison 2 entame sa seconde moitié : de quoi s’inquiéter pour la suite de la production des studios Amazon ? Pas forcément, d’après le nouveau rapport qui vient de tomber. L’avenir pourrait même être radieux pour Les Anneaux de Pouvoir.

L’article continue après la publicité

Combien de saisons sont prévues pour Les Anneaux de Pouvoir ?

En tout, Prime Video a prévu un plan de cinq saisons pour Les Anneaux de Pouvoir.

L’article continue après la publicité

C’est ce qu’a rapporté The Hollywood Reporter dans sa dernière analyse du marché, confirmant que les cinq saisons seraient toujours d’actualité : “Une troisième saison est en travaux depuis des mois, bien qu’elle n’ait pas reçu officiellement le feu vert. Après avoir vu les notes du début de la saison 2, les sources de The Hollywood Reporter affirment que la société continue de soutenir l’objectif original des cinq saisons.“

La critique a en effet été très bonne sur le démarrage de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, qui a jusqu’ici réussi à obtenir 40 millions de vues – même si THR note que les vues en question n’ont pas été détaillées par le studio, notamment concernant leur répartition sur les différents épisodes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutefois, quelques détails et des intrigues semblent déranger les spectateurs pourraient expliquer le manque d’engouement alors que ce nouveau chapitre arrive déjà à sa deuxième moitié. Il faudra donc attendre encore pour savoir si les cinq saisons seront validées pour de bon, ou si Prime Video changera d’avis au dernier moment.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir n’est pas terminée : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.