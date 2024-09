Les Anneaux de Pouvoir : la mort inattendue de l’épisode 7 aurait dû être bien plus gore

L’épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir a tué un personnage important de la série, mais sa mort aurait pu être bien plus gore si Amazon n’avait pas rejeté une version encore plus macabre.

Le siège d’Eregion dans Les Anneaux de Pouvoir est l’une des plus grandes batailles de séries depuis celle des bâtards de Game of Thrones. Pour parvenir à un résultat de cette ampleur, il a fallu cocher de nombreuses cases, telles que les catapultes, combats à l’épée, trolls bien remontés, archers, explosions et du sang. Beaucoup de sang, même !

Y compris celui de personnes qui n’étaient pas censées combattre durant le siège, comme Mirdania. Le bras droit de l’artisan forgeron Celebrimbor se retrouve en effet en fâcheuse posture dans l’épisode 7 de la saison 2, prise dans l’altercation qui oppose Sauron au seigneur d’Eregion. Et si l’elfe finit mal, elle aurait dû subir davantage de supplices dans une version rejetée par Amazon.

La mort de Mirdania aurait dû être bien plus gore dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

Dans une autre version, un orque découpe Mirdania pour brandir une partie de son corps – le bras et l’épaule – pour s’abreuver de son sang sur le champ de bataille.

amazon mgm studios

Quand Celebrimbor tente de convaincre Mirdania et le reste des elfes qu’Annatar est Sauron et les a tous manipulés dans l’épisode 7, le grand vilain balance la dame du haut des remparts d’Eregion, provoquant sa mort alors qu’un orque lui assène un coup de hache. La version initiale prolongeait la scène, la rendant bien plus violente, mais elle a finalement été supprimée du montage final.

Vic Armstrong, le réalisateur de la deuxième équipe des Anneaux de Pouvoir, a expliqué auprès de Slash Film : “Nous avons fait quelque chose de vraiment sanglant où elle est jetée du mur du château et les orques la tuent. Et Charlotte [Brändström], mon amie réalisatrice m’a dit : ‘Donne-moi des moments vraiment horribles !’ Alors j’ai répondu : ‘OK.’“

Le cinéaste continue : “Donc, je l’ai fait jeter du toit, on la voit tomber et toucher le sol, c’est un très bon plan, et on voit cet orque la découper. Puis il lève son épaule et son bras et commence à boire le sang. Mais ils ont jugé que c’était un peu trop, ce que, bien sûr, je ne comprends pas [rires].“

Dans une interview avec nos confrères de Dexerto.com, Charlotte Brändström a de son côté parlé des défis liés à la mise en scène de cette bataille cruciale dans l’univers du Seigneur des Anneaux : “La pluie, la boue, le froid et les très longues nuits… Tout était boueux, nous y compris. On tournait jour après jour dans la boue.“

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir approche de sa conclusion : pour ne rien rater de la suite de la série Prime Video, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.