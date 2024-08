De quels livres la série Les Anneaux de Pouvoir est-elle tirée ? Explication de l’adaptation

La franchise du Seigneur des Anneaux revient sur Prime Video avec une saison 2 des Anneaux de Pouvoir : de quels écrits s’inspire la série ?

L’univers du Seigneur des Anneaux a toujours fasciné les adorateurs du genre de la fantasy : d’abord dans les romans de J.R.R. Tolkien, puis avec les adaptations pour le cinéma de Peter Jackson, qui auront permis de donner vie aux personnages épiques. La franchise a eu droit à une suite sur grand écran, le réalisateur s’intéressant cette fois au livre Bilbo le Hobbit, tandis que La Guerre des Rohirrim promet de bientôt ramener le public dans les vastes plaines du Rohan.

Mais les paysages de la Terre du Milieu n’apparaissent pas que dans des films : Prime Video a également proposé son itération de la saga littéraire, cette fois en série, après avoir acquis les droits pour présenter une histoire plongée dans le Second Âge de l’univers créé par Tolkien. Sauf que les épisodes dirigés par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay ne s’appuient pas sur la trilogie la plus connue de l’auteur britannique : on vous explique de quels écrits est tirée la série Les Anneaux de Pouvoir.

La série Les Anneaux de Pouvoir adapte Le Silmarillion

La série est bien une adaptation, mais elle s’intéresse surtout au Silmarillion, un texte composé de cinq parties en tout et retraçant l’histoire des premiers Âges du monde créé par Tolkien.

amazon mgm studios

Publié à titre posthume, l’ouvrage regroupe un ensemble imposant de mythes et d’histoires de la Terre du Milieu : des malheurs des elfes à la gloire puis la chute des hommes, les récits sont nombreux et ont de quoi faire de l’ombre à la trilogie de l’Anneau.

Le Silmarillion n’est pourtant pas aussi connu que Le Seigneur des Anneaux, mais peut créer la confusion chez ses connaisseurs : comment peut-on adapter un tel ouvrage ? En effet, il s’agit davantage d’un recueil de plusieurs textes que d’un récit unique.

La pratique n’est pourtant pas si inédite. Prime Video a décidé de recoller les morceaux pour en tirer certaines parties et créer ses propres fils conducteurs, un peu à l’image de HBO et sa série House of the Dragon, qui adapte Feu et Sang, un recueil lui aussi de plusieurs textes sur l’histoire de Westeros.

Quelles sont les autres inspirations de la série ?

Le Silmarillion ne donnant qu’un nombre limité d’informations sur le Second Âge, la série Les Anneaux de Pouvoir puise dans d’autres textes de J.R.R. Tolkien.

Dans ses lettres à Humphrey Carpenter, l’auteur avait ainsi révélé des détails sur le passé de la Terre du Milieu. Les showrunners ont également pu s’appuyer sur les Contes et Légendes inachevés, notamment le tome consacré au Second Âge. Enfin, une suite de douze livres publiés sous le titre de l’Histoire de la Terre du Milieu a fourni les dernières informations nécessaires pour nourrir le scénario de la production d’Amazon.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir sera disponible le 29 août 2024 sur Prime Video : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.