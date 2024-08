Les Anneaux de Pouvoir : tous les personnages de la série du Seigneur des Anneaux

La série Prime Video a fait sensation avec sa première saison, et son casting va encore s’agandir avec la saison 2.

Les épisodes adaptant une partie de l’univers du Seigneur des Anneaux mettent en scène des personnages connus, mais également des créations originales conçues spécifiquement pour la série de Prime Video. De Galadriel à Sauron, en passant par le mystérieux Étranger, Les Anneaux de Pouvoirs est remplie de figures importantes, plongées dans des récits tout aussi complexes.

L’article continue après la publicité

Nombreux sont les visages familiers à revenir pour la saison 2, alors que Sauron prépare son prochain assaut en cherchant à créer toujours plus d’anneaux de pouvoir. Mais les prochains épisodes dévoileront également de nouveaux personnages, tirés ou non des livres de J.R.R. Tolkien. On vous les présente tous ici.

L’article continue après la publicité

Les personnages de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir

Adar – Joseph Mawle (saison 1)/Sam Hazeldine (saison 2)

amazon mgm studios

Antagoniste mystérieux des Anneaux de Pouvoir, Adar dirige un groupe d’orques dont l’objectif est de se libérer du joug de Morgoth et de son serviteur Sauron, pour s’octroyer un foyer – quitte à le voler aux hommes du Sud.

L’article continue après la publicité

Joseph Mawle est surtout connu pour son rôle de Benjen Stark dans Game of Thrones, mais est aussi apparu dans L’ombre de Staline, ou Troy: Fall of a City et 1923.

Sam Hazeldine, l’interprète du personnage pour la saison 2, est apparu dans Le Dernier duel, et est Eredin dans la série The Witcher.

Arondir – Ismael Cruz Córdova

amazon mgm studios

Arondir est une pure création de la série, qui le présente comme un soldat elfe envoyé dans les Terres du Sud pour garder un œil sur leurs habitants, dont les ancêtres avaient autrefois juré allégeance à Morgoth. Un travail déplaisant à ses yeux, mais adouci par la présence de l’humaine Bronwyn.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ismael Cruz Córdova a joué dans The Undoing, Ray Donovan et Berlin Station.

Bronwyn – Nazanin Boniadi

amazon mgm studios

Bronwyn est une habitante des Terres du Sud. La guérisseuse est réservée, mais compétente, et fait preuve de charisme et de courage lorsque le moment est venu d’affronter les orques qui menacent son village. La femme est amoureuse d’Arondir, mais préfère garder leur relation aussi secrète que possible, y compris aux yeux de son fils Theo.

L’article continue après la publicité

Nazanin Boniadi est apparue dans Homeland, How I Met Your Mother et Scandale.

Celebrimbor – Charles Edwards

amazon mgm studios

Celebrimbor est le seigneur elfe d’Eregion, mais aussi un artisan renommé, versé dans l’art de la joaillerie. Il est bienveillant, mais également passionné : lorsque l’occasion lui est donnée de faire enfin un objet d’exception, il la saisit aussitôt, sans forcément réaliser les risques qui peuvent en découler.

L’article continue après la publicité

Charles Edwards a joué dans The Crown, The Terror et Downton Abbey.

L’article continue après la publicité

Disa – Sophia Nomvete

amazon mgm studios

Disa est la femme du prince nain Durin, mais son rôle est loin de se résumer à celui de simple épouse : la femme est aussi la voix de la raison de son mari, et est experte dans l’art de faire résonner la montagne pour mieux la comprendre. Sa franchise n’a d’égale que sa bienveillance, ce qui lui permet de parler sans détour à son mari, souvent buté. Elle est aussi la première naine à apparaître pour de bon dans l’univers de Tolkien.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sophia Nomvete a joué sur petit écran dans Mercredi, mais a aussi une carrière sur les planches, notamment avec The Color Purple.

Durin IV – Owain Arthur

amazon mgm studios

Durin est un prince nain, héritier direct de son père Durin III. Il est brut de décoffrage, mais a un cœur en or caché sous sa barbe hirsute. Chose étonnante, il entretient une amitié très étroite avec l’elfe Elrond.

Owain Arthur est apparu dans Le Seul et unique Ivan, A Confession et Meurtres au paradis.

L’article continue après la publicité

Eärien – Ema Horvath

amazon mgm studios

Habitante de Numenor, Eärien est la petite sœur d’Isildur. Tous deux semblent avoir une relation étroite, bien que leurs ambitions diffèrent. Elle est acceptée comme apprentie architecte, mais doit malgré tout faire ses preuves, étant une femme.

L’article continue après la publicité

Ema Horvath est apparue dans The Gallows 2 et The Mortuary Collection.

Elendil – Lloyd Owen

amazon mgm studios

Elendil est un capitaine de Númenor. C’est lui qui repêche Galadriel et accepte de l’aider à découvrir les plans de Sauron. Son soutien est précieux pour l’elfe, puisqu’il semble être l’un des seuls humains à ne pas détester l’espèce des immortels venus de Valinor.

L’article continue après la publicité

Lloyd Owen a joué dans Miss Potter, Thugs of Hindostan et The Originals.

Elrond – Robert Aramayo

amazon mgm studios

Elrond, ami de Galadriel, est un jeune elfe diplomate et optimiste. Il entretient de bonnes relations avec les nains et se montre curieux envers les coutumes des autres ethnies de la Terre du Milieu.

L’article continue après la publicité

Robert Aramayo est apparu dans Game of Thrones, Mon Amie Adèle ou encore Nocturnal Animals.

L’Étranger – Daniel Weyman

amazon mgm studios

L’Étranger est, comme son nom l’indique, un étranger arrivé en Terre du Milieu au début de la saison 1. Figure mystérieuse dont la véritable identité n’est pas encore connue, il débarque avec perte et fracas dans une météorite, et est recueilli bon gré mal gré par Nori et les hobbits.

L’article continue après la publicité

Daniel Weyman a joué dans Les Enquêtes de Véra et Gentleman Jack.

Galadriel – Morfydd Clark

amazon mgm studios

Galadriel est une elfe dont le désir de vengeance pour son frère assassiné par Sauron a viré à l’obsession. Elle est la dernière de son espèce à continuer de traquer l’ennemi sans relâche, au point d’inquiéter même les siens. Compatissante et courageuse, sa quête peut parfois la pousser à prendre des décisions impulsives.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Morfydd Clark a joué dans Patrick Melrose, His Dark Materials et Saint Maud.

Gil-galad – Benjamin Walker

amazon mgm studios

Déjà existant dans la mythologie de Tolkien, Gil-Galad est le haut roi des elfes. Lui aussi souhaite voir Sauron disparaître pour de bon, espérant au passage permettre à Galadriel de tourner la page. C’est un dirigeant aimant et raisonnable, mais distant de par son statut.

Benjamin Walker a joué dans The Underground Railroad, Jessica Jones et Un Choix.

Halbrand – Charlie Vickers

amazon mgm studios

Halbrand est un humain que Galadriel rencontre en pleine mer. Tous deux se lient vite d’amitié après avoir survécu à l’attaque d’un monstre marin. Mais l’homme est torturé par un passé qu’il préférerait fuir, malgré l’insistance de l’elfe qui espère obtenir de sa part des informations sur les orques des Terres du Sud. Il est également un excellent artisan-forgeron.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Charlie Vickers est apparu dans Palm Beach, Les Fleurs sauvages et Les Médicis : Maîtres de Florence.

Isildur – Maxim Baldry

amazon mgm studios

Isildur est un cadet de la marine de Numenor, mais son cœur est appelé ailleurs : malgré des talents certains pour la navigation, il rêve de découvrir ce qu’il considère comme la “vraie” Numenor et est prêt à abandonner son poste pour y parvenir. Il est également très attaché à Berek, son cheval.

L’article continue après la publicité

Maxim Baldry apparaît dans Last Christmas, Doctor Who et Years and Years.

Kemen – Leon Wadham

amazon mgm studios

Kemen est le fils de Pharazôn, et devient progressivement ami avec Eärien. Vif d’esprit et intelligent, il vit cependant dans l’ombre de son père et peine à se faire remarquer par le politicien de Numenor.

L’article continue après la publicité

Leon Wadham joue aussi dans Go Girls et Brokenwood.

Marigold Brandepied – Sara Zwangobani

amazon mgm studios

Qui est Marigold : Marigold est la mère de Nori et la matriarche de la famille hobbit. Elle peut paraître stricte et autoritaire, mais a ses raisons, se souciant de la sécurité de sa famille, qui traverse une période stressante avec la migration des Piévelus.

L’article continue après la publicité

Sara Zwangobani apparaît dans Disgrace et Doctor Doctor.

Míriel – Cynthia Addai-Robinson

amazon mgm studios

Míriel est la reine régente de Númenor, son père étant alité à cause d’une maladie. La dirigeante est gentille, mais doit se montrer ferme face à un peuple qui scrute ses moindres faits et gestes à la recherche de faiblesses.

L’article continue après la publicité

Cynthia Addai-Robinson a aussi joué dans Spartacus et Arrow.

Nori Brandepied – Markella Kavenagh

amazon mgm studios

Nori est une jeune hobbit de la branche des Piévelus. Elle est aventureuse, particulièrement libre d’esprit pour son espèce, et sa curiosité lui attire parfois des ennuis, mais provoque aussi des rencontres heureuses.

L’article continue après la publicité

Markella Kavenagh a aussi joué dans Bad Behaviour, The Cry ou La Promesse d’un été.

Pharazôn – Trystan Gravelle

amazon mgm studios

Pharazôn est le cousin de Míriel et le chancelier de Númenor. Sa grande diplomatie, son charisme et son sens de la politique lui permettent de provoquer comme d’apaiser les foules. Son objectif est de toujours améliorer les conditions de vie des habitants de Numenor, et il est prêt à tout pour parvenir à ce résultat.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Trystan Gravelle est apparu dans Le Livre perdu des sortilèges, The Terror et Mr. Selfridge.

Poppy Fiercompère – Megan Richards

amazon mgm studios

Poppy est la meilleure amie de Nori. Il est aisé de voir en elle le Sam Gamegie de Frodon : plus prudente et maladroite que sa camarade, elle reste capable de faire preuve d’un immense courage lorsque c’est nécessaire.

Megan Richards a joué dans Wanderlust, Doctors et a également eu un rôle dans le jeu vidéo Black Myth: Wukong.

L’article continue après la publicité

Sadoc Terrier – Lenny Henry

amazon mgm studios

Sadoc Terrier est le meneur des Piévelus. Le hobbit fait à la fois preuve de sagesse et d’autorité, et paraît parfois être le seul personnage censé dans le clan bouillonnant qu’il doit diriger.

L’article continue après la publicité

Lenny Henry a également joué dans Doctor Who et Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban.

Theo – Tyroe Muhafidin

amazon mgm studios

Theo est le fils de Bronwyn. Le garçon curieux et vif déteste les elfes qui blâment son peuple pour des méfaits depuis longtemps oubliés par les humains.

L’article continue après la publicité

Tyroe Muhafidin apparaît également dans Caravan.

Les nouveaux personnages de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

Ciaran Hinds, Rory Kinnear, Tanya Moodie, et Ben Daniels ont rejoint le casting des Anneaux de Pouvoir, pour incarner des personnages importants de la série.

Parmi les quatre acteurs, Prime Video n’a révélé les rôles que de deux, à savoir les personnages de Rory Kinnear et de Ben Daniels. De son côté, Sam Hazeldine remplace Joseph Mawle dans le rôle d’Adar, ce dernier ayant choisi de quitter la série pour poursuivre d’autres projets.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Círdan – Ben Daniels

amazon mgm studios

Círdan est une figure mythique des elfes : il est l’un des plus âgés, et compte aussi parmi les plus sages. Lui aussi est un artisan, spécialisé dans la conception des navires. Il supervise les Havres Gris, un double port du Lindon facilitant le transport des elfes vers les terres immortelles de Valinor.

Ben Daniels apparaît aussi dans Entretien avec un vampire, Foundation et The Crown.

Tom Bombadil – Rory Kinnear

amazon mgm studios

Tom Bombadil apparaît brièvement dans le livre Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau pour sauver les hobbits au début de l’histoire, mais ne revient jamais par la suite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Personnage aussi mystérieux que puissant, il se distingue de tous les autres personnages des romans de Tolkien par de nombreux aspects : il manipule avec aisance la magie sans compter parmi les Istars, peut toucher l’anneau unique sans paraître affecté par son pouvoir… Son rôle dans la série Prime Video n’a pas encore été totalement dévoilé, mais on peut s’attendre à ce qu’il se présente comme une aide bienvenue pour certains personnages des Anneaux de Pouvoir.

L’article continue après la publicité

Rory Kinnear joue aussi dans La Diplomate, Years and Years, Skyfall ou même Imitation Game.

L’article continue après la publicité

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir commencera le 29 août 2024 : pour ne rien rater de la série Prime Video, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes. Vous pouvez aussi vous rafraîchir la mémoire avec le résumé de la saison 1.