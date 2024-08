Les Anneaux de Pouvoir : L’identité de l’Étranger sera enfin révélée dans la saison 2

La saison 2 est attendue pour le 29 août, mais les showrunners ont déjà confirmé que l’un des plus grands mystères de la série obtiendra une réponse claire.

Cela fait déjà plus de vingt ans que Peter Jackson a réussi l’adaptation réputée impossible d’un des plus grands classiques de la littérature, avec Le Seigneur des Anneaux : La communauté de l’anneau. Depuis, le public n’a cessé de s’intéresser à l’œuvre de J.R.R. Tolkien, se plongeant dans les livres, les films ou les jeux vidéo avec le même plaisir. Et Prime Video a bien compris qu’il y avait là une piste solide pour tenter l’aventure sous format de série, créant alors Les Anneaux de Pouvoir.

Si la première saison a reçu un accueil plutôt mitigé, la série n’en reste pas moins la plus ambitieuse des studios Amazon. Et la saison 2 ne tardera plus à poursuivre l’histoire des différents groupes de personnages, dont certains inédits. Mais si la plupart ont un rôle bien clair, d’autres en revanche continuent de jouer sur le mystère qui les entoure : Sauron a été confondu dans la première saison, mais l’Étranger, cet homme tombé du ciel dans une météorite, n’a pas encore dévoilé sa véritable identité à ce stade. Or, les showrunners ont affirmé que la saison 2 offrirait enfin une réponse claire.

La saison 2 révélera enfin le véritable nom de l’Étranger

C’est lors de conférences de presse du 19 août 2024 que les showrunners John D. Payne et Patrick McKay ont confirmé que l’identité de l’Étranger sera effectivement révélée dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

amazon mgm studios

“On sait que l’Étranger est un magicien,” a expliqué Patrick McKay, avant de continuer : “Et on sait que ce magicien a un nom. Et ce nom sera révélé dans la saison 2.” Avant toutefois de rappeler que “[l’intrigue du personnage] ne tourne pas qu’autour de son nom“.

De son côté, Daniel Weyman, l’interprète de l’Étranger, a expliqué que lui non plus ne savait pas au départ la réelle identité de son personnage.

“Je pense que c’était bénéfique pour moi, ça m’a permis de jouer scène après scène sans avoir à m’inquiéter de l’avenir.” L’acteur a même été jusqu’à croire qu’il était effectivement Sauron, avant qu’on lui dise qu’il n’en était rien, le Seigneur des Ténèbres évoluant sur une autre intrigue parallèle à celle de l’Étranger dans les premiers épisodes.

Les trois premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sortiront le 29 août 2024 sur Prime Video. En attendant, les spectateurs peuvent se remettre à jour en revoyant la première saison, disponible en intégralité sur la plateforme de streaming d’Amazon.