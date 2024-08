Les Anneaux de Pouvoir : Où est Rhûn, la région que cherche l’Étranger ?

À la fin de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, l’Étranger dit à Nori qu’il part pour une aventure dans les terres de Rhûn : où se trouve la région en Terre du Milieu dans l’univers du Seigneur des Anneaux ?

La première saison des Anneaux de Pouvoir permettait de découvrir de nombreux territoires tirés de l’univers du Seigneur des Anneaux créé par J.R.R. Tolkien : Numenor, Khazad-dûm, Lindon, Eregion et le futur Mordor ont ainsi présentés aux spectateurs, alors que la création des anneaux de pouvoir étandait sa menace sur les différents personnages.

Mais la saison 2 de la série Prime Video s’apprête à élargir ses horizons en entraînant le public dans d’autres recoins de la Terre du Milieu. Après le Forodwaith, c’est avec l’Étranger, Nori et Poppy que l’intrigue va voyager à Rhûn. Mais où se trouve cette mystérieuse terre dans l’univers créé par Tolkien, et qui sont ses habitants ?

Explication de Rhûn dans Les Anneaux de Pouvoir

Rhûn est le nom donné à un ensemble de territoires se situant à l’est de la Terre du Milieu : très peu de détails sont connus sur tout ce qui se trouve au-delà de la mer de Rhûn dans les écrits de Tolkien.

Bien que peu documentée, la région n’en est pas moins importante : selon Le Silmarillion, on y trouve les terre de Cuivénen et d’Hildórien, foyer des hommes et des elfes. On compte également quatre clans nains dans Rhûn.

Alors que de nombreuses parties de sa population ont migré vers l’ouest, les habitants restés sur place tombent sous la domination de Morgoth et Sauron : on les appelle les Orientaux. Ce sont eux qui mènent plusieurs attaques contre le Gondor dans le Troisième Âge (époque des films de Peter Jackson).

Saroumane et les Mages Bleus (Alatar et Pallando) ont également visité Rhûn. Mais des trois Istar, seul Saroumane est revenu de l’expédition censée aider les peuples à résister à Sauron. Le sort des deux magiciens n’a jamais été connu après cela.

Pourquoi l’Étranger veut-il aller à Rhûn ?

L’Étranger se rend dans les terres de Rhûn car il cherche encore sa constellation, seul souvenir certain qu’il a conservé après sa chute dans la Terre du Milieu : après sa rencontre avec les Mystiques dans la saison 1, il a découvert que la réponse se trouvait à l’est.

L’Étranger rappelle fortement Gandalf, mais il pourrait être un autre Istar (ou Istari dans la série) envoyés en Terre du Milieu pour aider les peuples libres contre la montée des ténèbres.

Il est peu probable que Gandalf ait un jour foulé la terre de Rhûn, ce qui peut mettre à mal la théorie selon laquelle le magicien de la série serait le même que celui découvert dans les trilogies du Seigneur des Anneaux.

Mais la production d’Amazon n’en est pas à sa première liberté sur l’adaptation, et peut réserver une surprise aux spectateurs concernant l’identité de l’Étranger et son objectif dans les terres orientales. DE plus, dans la saison 1, les Mystiques ont évoqué la possibilité d’apprendre à maîtriser les éléments à Rhûn : l’Étranger pourra peut-être atteindre cet objectif.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a commencé sa diffusion le 29 août 2024 : pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter son calendrier de sortie des épisodes.

