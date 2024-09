Les Anneaux de Pouvoir : Tout sur les Neuf Anneaux des Hommes

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir dévoile comment les objets précieux ont été forgés : après les Sept anneaux des Nains, Celebrimbor s’attaque aux Neuf des hommes. On vous explique tout à leur sujet.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a démarré en août et n’a cessé de faire monter la tension au fil de ses épisodes. Les différents groupes de personnages poursuivent leur aventure, certains à la recherche de réponses sur leurs origines, d’autres souhaitant protéger leur patrie des attaques des orques d’Adar. Mais en fin de compte, tout tourne autour du seul vrai péril menaçant la Terre du Milieu : la montée en puissance de Sauron, qui souhaite asservir tous les peuples.

À cette fin, le Seigneur des Ténèbres a décidé de séduire Celebrimbor, l’elfe artisan qui a déjà réussi à sauver les siens grâce à trois anneaux de pouvoir. Déguisé en Annatar, l’antagoniste de la série Prime Video a réussi à obtenir sept anneaux pour les nains, et fait tout pour convaincre le joaillier de créer neuf anneaux pour les hommes : quels sont leurs effets et qui les portera ? On vous explique tout sur les derniers anneaux de pouvoir.

Attention : cet article contient des éléments susceptibles de spoiler l’intrigue de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Que sont les Neuf anneaux des hommes ?

Les neuf anneaux des hommes sont les derniers anneaux de pouvoir forgés avant l’anneau unique : ils sont destinés aux rois des hommes.

amazon mgm studios

Dans les écrits de J.R.R.Tolkien, ils sont conçus par Celebrimbor à Eregion, avant d’être conservés dans un coffre-fort pour les protéger. Malheureusement, ce n’est pas suffisant pour garder Sauron à distance : le Seigneur des Ténèbres met la main dessus et s’enfuit avec.

Quels sont les effets des Neuf ?

Les anneaux de pouvoir donnent de nombreux avantages comme la capacité d’influencer la volonté des gens ou voir sa vie rallongée, mais il y a également des inconvénients, comme la transformation en spectre.

Le changement est progressif : en échange d’une vie plus longue, le porteur s’épuise et finit par se transformer en une sorte de revenant. Les hommes qui ont porté les anneaux se sont ainsi transformés en Nazgûls, ces serviteurs inquiétants de Sauron qui traquent sans relâche Frodon et ses compagnons dans Le Seigneur des Anneaux.

Les anneaux confèrent également une grande puissance magique, ce qui suggère que les sorciers auraient obtenu leurs pouvoirs grâce aux objets et n’étaient en rien magiciens avant de mettre la main dessus.

Quels sont les noms des Neuf anneaux ?

Les Neuf anneaux des hommes n’ont pas de nom dans les écrits de Tolkien, mais d’autres adaptations leur en ont donné.

C’est notamment le cas du jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux Online, qui a nommé les différents anneaux pour contribuer au lore : on peut ainsi compter “Orôm, le belliqueux“, “Sâkhla, le cruel“, “Adâsh, le faiseur d’ennemis“, “Jûru, le héraut du deuil“, “Mêbat, le mangeur de joie“, “Khânto, le donneur de douleur“, “Saphkân, la pierre du fou“, “Nitîr, la piqûre de la terreur” et “Ûri, le bouchon du cœur“.

À noter que ces noms ne sont pas canon à l’univers du Seigneur des Anneaux.

Qui porte les Neuf anneaux des hommes ?

Les rois des hommes portent les Neuf anneaux : Sauron s’est chargé de les distribuer après les avoir volés aux elfes.

amazon mgm studios

Tous les rois ne sont pas cités dans les écrits de Tolkien, mais on peut tout de même noter la présence d’un Oriental de la région de Rhûn dans leurs rangs, ainsi que trois Numénoréens. Parmi ces derniers se trouve celui qui sera le plus puissant des Nazgûls, à savoir le roi-sorcier d’Angmar.

Les personnes ciblées par Sauron pour porter les anneaux des hommes n’ont pas encore été désignées dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, mais il existe déjà des théories sur celui qui deviendra le roi-sorcier.

La saison 2 approche tranquillement de son final : pour ne rien rater de la suite des Anneaux de Pouvoir, vous pouvez également consulter le calendrier de sortie des épisodes.