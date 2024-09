Qui sont les hobbits de Rhûn dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Nori et Poppy découvrent des congénères dans l’épisode 4 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir : qui sont ces hobbits qui vivent à Rhûn et qu’est-ce que la Sûzat ?

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir a démarré en force le 29 août 2024, parvenant à effacer une grande partie des défauts que la critique et les spectateurs avaient trouvés dans la première saison de la série Prime Video. Et alors que le premier chapitre servait autant à présenter ses personnages qu’à préparer le terrain pour un conflit de grande ampleur, les nouveaux épisodes offrent combats et voyages au public de la plateforme d’Amazon.

De nombreuses questions doivent encore obtenir une réponse, comme le nom de l’Étranger ou encore la présence ou non de l’elfe Celeborn, mais l’épisode 4 préfère aborder d’autres problématiques : l’existence d’un peuple de hobbits vient en effet d’être dévoilée à Nori et Poppy, qui font la rencontre de Merimac en fuyant les Gaudrims du mage noir de Rhûn. Qui sont vraiment ces nouveaux personnages et quelle est la Sûzat qu’ils recherchent ?

Attention : cet article contient des éléments susceptibles de spoiler la saison 2 des Anneaux de Pouvoir !

Qui sont les hobbits de Rhûn ?

Les hobbits de Rhûn sont les Fortauds, une des trois sous-espèces, à côté des Pieds Velus (ou Piévelus dans la série) et des Pâles.

amazon mgm studios

Les Fortauds (ou Forts selon les traductions des livres) sont connus des fans du Seigneur des Anneaux, notamment pour un individu en particulier : c’est de cette branche qu’est issu Sméagol, un jeune hobbit peu apprécié des siens et destiné à mettre la main sur l’anneau unique. L’objet corrompra son esprit et le transformera, faisant alors de lui l’iconique Gollum.

Dans les écrits de J.R.R. Tolkien que la série adapte, les Fortauds sont considérés comme plus larges et vont même jusqu’à avoir un semblant de barbe. Moins farouches que leurs congénères face aux hommes, ils peuvent avoir des interactions avec eux. Ils sont également moins peureux de l’eau, et ne sont pas gênés à l’idée de s’installer près des berges de rivières ou de fleuves.

Gundabel explique dans l’épisode 4 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir que la tribu des Piévelus est en réalité un groupe issu de la branche des Fortauds, révélant que Sadoc était un descendant d’un hobbit de Rhûn, Rorimas Terrier. Suivant ses visions d’un autre territoire plus accueillant, le hobbit a ainsi entraîné un groupe de partisans, à la recherche de la “Sûzat“.

Qu’est-ce que la Sûzat dans Les Anneaux de Pouvoir ?

La Sûzat est le nom de la Comté en dialecte hobbit dans Le Seigneur des Anneaux.

warner bros.

La région des hobbits telle qu’on la connaît dans Le Seigneur des Anneaux n’existe pas encore à l’époque du Deuxième Âge qu’adapte la série Les Anneaux de Pouvoir : elle est créée lors du Troisième Âge, quand des semi-hommes s’y installent après un accord avec le roi du Gondor. Ce dernier veut en effet peupler le territoire à l’ouest des Monts Brumeux, et offre les terres aux hobbits en échange de l’entretien des routes et ponts et du libre passage de ses sujets.

Dans les écrits de Tolkien, ce sont les Piévelus qui s’y installent en premier, tandis que les Fortauds sont les derniers à rejoindre l’Eriador, grande région où se déroule la majeure partie de l’intrigue du Seigneur des Anneaux – et où se trouve la Comté.

Mais il se peut que la série Prime Video ait choisi d’amorcer quelques changements dans l’histoire des hobbits, cette dernière étant généralement plus énigmatique que celle de bon nombre d’autres espèces de la Terre du Milieu. En effet, Les Anneaux de Pouvoir montre les Fortauds dans des maisons creusées, à l’image des Pieds Velus censés peupler la Comté.

À en croire la promesse du premier hobbit à avoir entamé sa migration, un de ses congénères devait revenir pour guider les Fortauds jusqu’à la terre promise : en jouant avec les dates, on pourrait considérer que Nori est bien celle venue guider le reste de son peuple, et les Fortauds seraient ainsi les derniers à se lancer dans l’aventure pour de plus verts pâturages.

Qui sont les autres hobbits dans Le Seigneur des Anneaux ?

Dans les écrits de Tolkien, il existe en tout trois sous-espèces de hobbits : les Pieds Velus, les Forts et les Pâles.

Si les Forts méritent leur nom pour leur taille plus imposante et large et leur tempérament moins timide, les Pâles aussi ont hérité de leur appellation pour leur apparence physique, plus pâle. Dans la traduction du Seigneur des Anneaux de Daniel Lauzon, ils sont appelés les Peaublêmes.

La sous-espèce est la moins répandue, mais aussi la plus singulière : plus fins et proches de la vie sauvage, préférant la chasse à l’agriculture, les Pâles sont aussi réputés pour avoir des interactions avec les elfes.

La série Les Anneaux de Pouvoir a repris en août, mais a encore de nombreux mystères à révéler à ses spectateurs : pour ne rien rater de la saison 2, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.