Qui est l’Étranger dans la série Les Anneaux de Pouvoir ? Explication du personnage

Le personnage introduit dans Les Anneaux de Pouvoir continue de semer le trouble : peut-il être Gandalf ? On vous dit tout ce qu’on sait sur le mystérieux mage de la série.

La série épique de Prime Video s’apprête à revenir dans une saison 2 qui s’annonce déjà remplie de batailles et de complots, alors que Sauron continue de manigancer pour créer les anneaux de pouvoir. Mais si la première saison a permis de découvrir l’identité du seigneur des ténèbres, il reste un personnage dont l’identité est plus incertaine : l’Étranger n’a pas encore été complètement présenté par les épisodes de l’adaptation du Seigneur des Anneaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’homme, arrivé dans une météorite chutant sur la Terre du Milieu et recueilli par les hobbits de la branche des Piévelus, commence son épopée en ayant perdu la mémoire. Mais peu à peu, ses actions et paroles ont suggéré un lien avec un des magiciens les plus connus de l’œuvre de J.R.R. Tolkien : l’Étranger est-il Gandalf ? On vous dit tout ce qu’on sait sur ce mystérieux géant des Anneaux de Pouvoir.

L’article continue après la publicité

Qui est l’Étranger dans Les Anneaux de Pouvoir ?

L’Étranger est un homme tombé du ciel tel une météorite, atterrissant non loin de la caravane des Piévelus.

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

Amnésique, il est soutenu par Nori Brandepied qui lui donne un abri et de quoi manger le temps qu’il se remette de sa “chute” et se souvienne de quelque chose. Il finit par être adopté par les hobbits et les suit dans leur migration, espérant trouver une constellation particulière en voyageant lui aussi.

L’article continue après la publicité

Dès le début, on découvre que l’Étranger est doté de pouvoirs. Il peut faire léviter des pierres, manipuler des flammes et des insectes, mais aussi faire revenir à la vie des arbres brûlés. Si son manque de maîtrise peut amener à des incidents plus ou moins graves, ses intentions n’en restent pas moins bonnes.

L’article continue après la publicité

Son identité est gardée secrète par la série, mais de nombreux indices semblent pencher pour un mage en particulier : il pourrait en fait s’agir de Gandalf.

L’article continue après la publicité

L’Étranger est-il Gandalf dans Les Anneaux de Pouvoir ?

L’Étranger de la série Les Anneaux de Pouvoir partage de nombreux points communs avec la version cinématographique de Gandalf dans les films de la saga Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

warner bros.

À sa grande taille ou sa barbe s’ajoutent également son lien très étroit avec les hobbits, qu’il est l’un des seuls à vraiment connaître et apprécier à leur juste valeur dans le reste de l’œuvre de Tolkien. Là où les autres peuples ne voient en effet que des petits hommes, le mage a conscience du potentiel de cette population, ce qui pourrait s’expliquer par des interactions avec les Piévelus au début de son arrivée sur la Terre du Milieu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, on peut noter certaines répliques qui jouent la carte du (très gros) clin d’œil, comme lorsque l’Étranger explique à Nori : “Dans le doute, Elanor Brandepied, il faut toujours suivre son flair.” Une tirade qui rappelle directement un dialogue entre Gandalf et le hobbit Merry Brandebouc, tiré de La Communauté de l’Anneau : “Dans le doute, Meriadoc, il faut toujours suivre son flair.“

Le Gandalf joué par Ian McKellen dans les films de Peter Jackson évolue à l’époque du Troisième Âge de l’univers de Tolkien. Si Prime Video a de son côté acquis les droits du Seigneur des Anneaux avec la condition de ne pas toucher à cette période pour se concentrer sur le Second Âge, rien ne semble préciser que Gandalf ne doive pas être utilisé dans les épisodes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Car avant d’être Gandalf, le personnage a été connu sous un autre nom, celui d’Olorin, un Maiar envoyé en Terre du Milieu aux côtés des Istari, d’autres mages. La série pourrait alors avoir décidé de remodeler légèrement son arrivée pour le faire venir plus tôt.

Quel autre magicien pourrait être l’Étranger dans Les Anneaux de Pouvoir ?

L’homme tombé du ciel ressemble sur de nombreux points à Gandalf, mais il pourrait également être un autre magicien.

L’article continue après la publicité

amazon mgm studios

Lors d’une interview avec Vanity Fair, les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay ont été interrogés sur la présence de magiciens dans la série, à l’image de Gandalf, Radagast ou Saroumane. Ce à quoi les créateurs avaient répondu qu’il ne s’agissait pas là des “seuls êtres de cette catégorie. Donc peut-être, ou peut-être pas.” J.D. Payne avait ajouté : “Il y a de petits clins d’œil à Tolkien qui pourraient vous envoyer dans une direction ou une autre. Et nous espérons que les gens aimeront prendre toutes ces pièces et les assembler comme un immense puzzle.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On sait depuis la saison 1 que l’Étranger est un “Istar” : les Istari sont, dans l’univers créé par Tolkien, des sages – ou “mages”. Peu d’entre eux sont connus, et dans leurs rangs se trouvent Gandalf, Saroumane ou encore Radagast.

Curunir est ainsi appelé Saroumane le Blanc, Aiwendil est Radagast le Brun. Pallando et Alatar, surnommés les Magiciens bleus, disparaissent quant à eux lors d’une mission à l’Est, ce qui explique que les fans n’aient pas eu l’occasion de se familiariser avec les personnages. Enfin, Olorin alias Gandalf est le cinquième des Istari envoyés en Terre du Milieu pour combattre Sauron.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sauf que les mages ne sont pas envoyés sur le continent par les Maiars avant le retour de Sauron dans l’œuvre littéraire. La série pourrait alors avoir choisi d’avancer leur venue, modifiant les écrits de Tolkien et donc les prédictions des fans des livres.

Les showrunners ont annoncé que le nom de l’Étranger serait révélé dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter son calendrier de sortie des épisodes.