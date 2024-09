Où est passé Celeborn dans Les Anneaux de Pouvoir ? Tout sur le mari de Galadriel

La série Prime Video n’a pas encore présenté l’une des figures elfiques les plus emblématiques de la vie de Galadriel : qu’en est-il dans la saison 2 ?

Après l’éruption violente de la montagne du destin dans le final de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, Galadriel et Theo ont traversé un décor brûlé dans le but de rejoindre les survivants. C’est là que la protagoniste a abordé un sujet important auprès du garçon : celui de son époux Celeborn, perdu au cours de sa longue vie – on parle tout de même d’une elfe vieille de 5000 ans environ.

Les connaisseurs du Seigneur des Anneaux de J.R.R.Tolkien ou de la trilogie cinématographique qui l’adapte par Peter Jackson auront certainement réussi à comprendre de qui il s’agissait. Mais pour d’autres, le mystère reste entier : qui est vraiment Celeborn, et pourquoi n’est-il pas encore apparu dans la série, qui a entamé sa saison 2 ? On vous explique tout sur l’elfe porté disparu.

Qui est Celeborn ?

Celeborn est l’époux de Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux et Les Anneaux de Pouvoir.

Il serait un lointain parent de Thingol Manteau-Gris (aussi connu sous le nom d’Elwë), un roi illustre des elfes au cours du Premier Âge. C’est lorsque Theo demande à Galadriel si elle a déjà perdu un proche qu’on entend parler de Celeborn dans Les Anneaux de Pouvoir : la protagoniste répond qu’elle a survécu à son frère, mais aussi à son mari.

Galadriel explique alors qu’elle l’a vu partir à la guerre, pour ne jamais en revenir. Et selon la chronologie de la série, rien n’indique si l’elfe est mort ou encore en vie – bien que son épouse ait l’air de ne pas croire à un miracle.

Quelle est la place de Celeborn dans Le Seigneur des Anneaux

Celeborn a une place importante dans Le Seigneur des Anneaux : en plus d’être le mari de Galadriel, il est le seigneur de Lothlórien, mais aussi le père de Celebrían, l’elfe censée épouser Elrond et devenir la mère d’Arwen.

amazon mgm studios

Dans la trilogie de Peter Jackson, le personnage est campé par l’acteur Marton Csokas. On le retrouve ainsi dans les films La Communauté de l’Anneau et Le Retour du Roi, mais sa présence dans Les Deux Tours a dû être sacrifiée pour des questions de durée.

Selon Le Silmarillion de J.R.R. Tolkien, Galadriel et Celeborn se sont mariés au Premier Âge dans le royaume elfique de Doriath, bien avant les événements des Anneaux de Pouvoir. Le duo est le premier à refuser catégoriquement l’aide d’un certain Annatar, soit la forme que prend Sauron pour tromper les elfes. Les deux époux partent ensuite se réfugier dans le royaume de Lothlórien.

Mais d’après le fils de Tolkien, l’histoire commune des deux personnages est en réalité difficile à suivre. En effet, dans Contes et légendes inachevés, Christopher Tolkien écrit : “Aucune partie de l’histoire de la Terre du Milieu n’est plus problématique que celle de Galadriel et Celeborn. Il faut reconnaître la présence de graves incohérences. Ou, pour aborder la question sous un autre angle, le rôle et l’importance de Galadriel ont mis du temps à émerger, tandis que son récit a sans cesse subi des révisions.“

Pourquoi Celeborn n’apparaît pas dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Celeborn est censé être présent durant les événements des Anneaux de Pouvoir, mais n’a toujours pas été montré à l’écran : les showrunners s’amusent en effet à entretenir le mystère quant à son statut.

amazon mgm studios

L’elfe doit notamment se battre lors du siège d’Eregion, avant de fonder Fondcombe avec Elrond. Or, la même bataille est censée clore la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, si l’on en croit les différents trailers de la série.

Son absence n’est pas due à un quelconque plan prévoyant de bouleverser le lore : les showrunners J. D. Payne et Patrick McKay ont en effet assuré durant un panel du Comic-Con de San Diego en août 2024 (via ScreenRant) que “Celeborn reviendra, ne vous inquiétez pas.” Reste à savoir quand.

De son côté, l’actrice Morfydd Clark a expliqué à propos de son personnage Galadriel dans une interview pour RadioTimes : “Je pense qu’elle le croit mort. Mais elle n’en a parlé qu’à Theo. J’ai interprété ça comme une douleur trop forte à évoquer – le fait qu’il pourrait être parti. Et ça pèse même plus que la mort de son frère, dans une certaine mesure. Je pense que lorsque nous rencontrerons Celeborn, si nous le rencontrons, ce sera quelqu’un qui connaît réellement Galadriel.“

Une dernière possibilité est que les créateurs de la série aient décidé de semer de fausses pistes pour induire les spectateurs en erreur, une pratique permettant généralement de générer de la surprise. Pour découvrir si Celeborn débarquera dans la série, il faudra donc regarder les prochains épisodes des Anneaux de Pouvoir.