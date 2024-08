Les Anneaux de Pouvoir : Tout savoir sur les trois anneaux elfiques

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir reprendra directement après la création des trois anneaux elfiques : on vous explique tout à leur sujet dans la série et l’univers du Seigneur des Anneaux.

La saga du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien parle de l’ascension du mal sur le bien et de la résistance ou non de différentes forces face à un oppresseur commun. Des batailles acharnées entre rois légendaires, des aventures à travers de vastes terres ou encore la réunion de différentes espèces sont globalement ce que les lecteurs et spectateurs retrouvent dans l’univers de la Terre du Milieu, mais ce serait oublier l’essentiel : les anneaux forgés dans les ténèbres.

La série des Anneaux de Pouvoir sur Prime Video a justement décidé de s’intéresser à la création de ces artéfacts emplis d’une puissance inimaginable. La première saison se terminait sur la fin du travail sur les bagues réservées aux elfes, et la saison 2 promet déjà de s’intéresser à leur influence sur les êtres immortels : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur les trois anneaux elfiques.

Explication des anneaux Narya, Vilya et Nenya

Le poème adapté par la série Prime Video évoque “trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel” : ce sont justement ces trois bijoux qui sont créés en premier dans Les Anneaux de Pouvoir, par l’elfe Celebrimbor.

amazon mgm studios

Chacun d’eux a un nom : Narya est l’anneau du feu, ou anneau de rubis. Vilya est l’anneau de l’air, ou anneau de saphir. Enfin, Nenya est l’anneau de l’eau, ou anneau de diamant. Tous trois sont fabriqués à partir d’or et d’argent provenant de Valinor, ainsi que du mithril de la montagne de Khazad-Dûm.

Le choix d’en créer trois au lieu d’un est expliqué par Galadriel dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir : “un seul corrompra toujours, deux diviseront, avec trois, on obtient l’équilibre.” Car les trois anneaux ne sont pas que des œuvres d’art, mais également des artéfacts d’une puissance inégalée, et les confier à une personne est délicat, tant le pouvoir qu’ils confèrent est grand. Pourtant, chacun d’entre eux est différent.

Narya

Narya, conçu comme une bague sertie d’un rubis, est censé avoir le pouvoir d’inspirer l’espoir, de combattre la lassitude du temps, et d’accorder à son porteur d’autres pouvoirs magiques – tels que la Flamme d’Anor.

Vilya

Vilya, conçu comme une bague sertie d’un saphir, est considéré comme le plus puissant des trois anneaux elfiques. Bien que ses pouvoirs exacts ne soient pas spécifiés dans les livres, certains éléments de l’intrigue des adaptations pour les écrans suggèrent qu’il permet à son porteur de manipuler les éléments, comme Elrond invoquant un torrent d’eau contre les Nazgûl.

Nenya

Nenya, fait de mithril et de diamant, possède le pouvoir de protéger contre le mal. Il est dit que la bague n’a d’égale en lumière que les étoiles.

Qui porte les anneaux elfiques ?

Les anneaux sont portés par des elfes importants dans Le Seigneur des Anneaux, mais sont parfois amenés à changer de main.

amazon mgm studios

On peut s’attendre à ce que Vilya soit porté par Gil-Galad, l’anneau en question étant le plus puissant des trois. À noter toutefois que le bijou va ensuite à Elrond, qui le possède dans le Troisième Âge.

Nenya devrait revenir à Galadriel, puisque l’elfe porte la bague également dans le Troisième Âge. Enfin, il est dit dans les écrits de J.R.R. Tolkien que Círdan confie Narya à Gandalf peu après son arrivée en Terre du Milieu. On peut donc en déduire que l’elfe, introduit dans le casting de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, sera le premier porteur de l’anneau de feu en attendant que le magicien ne débarque.

Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, on peut voir Galadriel porter encore Nenya, Elrond détenir Vilya et Gandalf arborer Narya. Le mage annonce d’ailleurs dans les romans être un “serviteur du Feu Secret, qui possède la flamme d’Anor” alors qu’il s’oppose au Balrog dans La Communauté de l’Anneau.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir commencera sa diffusion le 29 août 2024 : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.