Les Anneaux de Pouvoir : Elrond et Galadriel sont-ils en couple ?

L’épisode 7 de la saison 2 dévoile une scène qui remet une pièce dans la machine aux théories : Galadriel et Elrond sont-ils en couple dans la série Prime Video ?

Les Anneaux de Pouvoir a présenté de nombreux personnages différents dès sa première saison, mais certains ont davantage la cote que les autres : alors que les intrigues entourant l’Étranger et les hobbits peuvent paraître envahissantes pour certains spectateurs, celles qui entourent les elfes en revanche continuent de passionner les abonnés de Prime Video. Présentés dès le premier épisode de l’adaptation du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, Galadriel et Elrond ont tous deux apporté une dimension noble voire épique à la série.

L’une est en effet une guerrière obsédée par sa promesse de venger son frère en anéantissant Sauron, tandis que le deuxième brille par sa diplomatie et sa loyauté envers ses amis. Les spectateurs ont vite remarqué une certaine proximité entre les deux personnages, qui n’a cessé d’augmenter avec la saison 2. Mais qu’en est-il réellement entre les deux elfes ?

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir !

Galadriel et Elrond sont-ils en couple dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Galadriel et Elrond partagent un baiser dans l’épisode 7 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, mais ne sont pas en couple pour autant dans la série Prime Video.

amazon mgm studios

Elrond tente en effet de négocier la libération de Galadriel, alors qu’elle a été capturée par les orques dans les derniers épisodes de la saison 2. Mais l’elfe avait parfaitement conscience que les pourparlers échoueraient, ayant déjà promis en amont de ne jamais sacrifier l’anneau des elfes Nenya : il refuse ainsi d’échanger son amie contre le bijou forgé par Celebrimbor. Mais son passage dans le camp des orques n’est pas inutile pour autant, puisqu’il s’arrange pour approcher la guerrière et lui transmettre de quoi se libérer. Le reste, c’est à elle de s’en charger, et elle le fait très bien – sans trop de surprise.

On peut donc estimer que le baiser échangé est avant tout un prétexte pour gagner en proximité et distraire Adar et ses orques afin de les tromper et aider son amie. Mais d’après Robert Aramayo, interprète d’Elrond, il ne s’agit pas que d’une stratégie, comme il l’explique dans une interview pour nos confrères de Dexerto.com : “Il pense que c’est la dernière fois qu’il verra Galadriel. Il l’aime. C’est aussi un moment émotionnel, donc c’est compliqué.“

L’acteur ne peut malgré tout pas s’empêcher de faire part de l’étonnement qui a accompagné sa première lecture de scénario : “Je ne m’attendais pas du tout à ça. Mais en même temps, je pense que c’est malin de la part d’Elrond parce que c’est la dernière chose à laquelle on s’attend dans cette tente, pas vrai ?“

Les deux elfes sont-ils en couple dans Le Seigneur des Anneaux ?

Non, les deux elfes ne sont pas en couple dans les écrits de J.R.R Tolkien comme Le Seigneur des Anneaux et autres textes : Elrond est en réalité le gendre de Galadriel.

amazon mgm studios

L’elfe rencontre en effet la fille de Galadriel lors d’un conseil, et tombe amoureux d’elle. La jeune Celebrian et lui finissent par s’unir et ont une fille, Arwen. C’est d’ailleurs cette dernière qui deviendra l’épouse du roi Aragorn, le couple étant notamment vu dans la trilogie de films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Il faut aussi prendre en compte que dans la série Les Anneaux de Pouvoir, le véritable mari de Galadriel, Celeborn, est considéré comme disparu mais pas forcément décédé. Et à l’occasion d’un passage au Comic Con de San Diego en août 2024, les showrunners J. D. Payne et Patrick McKay ont assuré aux fans que “Celeborn reviendra, ne vous inquiétez pas” (via ScreenRant).

Enfin, force est de rappeler que la série est une adaptation plus libre du roman Le Seigneur des Anneaux mais aussi d’autres textes de J.R.R. Tolkien, tels que le Silmarillon et autres appendices. Si la volonté de la production d’Amazon est de s’inscrire clairement dans cet univers, elle n’a pas prétention à être canon et peut en effet proposer quelques libertés sans pour autant changer les éléments les plus importants.

Comme le dit Benjamin Walker, interprète du haut-roi elfe Gil-Galad, il est possible que les spectateurs s’inquiètent devant la scène, mais qu’après tout “personne n’a paniqué quand Pacino a embrassé Fredo dans Le Parrain.” Avant d’ajouter : “C’est un certain niveau de passion… Ce n’est pas la fin du monde. C’est cool. Je comprends, mais passez à autre chose.“

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir approche de sa fin : pour ne rien rater de la série Prime Video, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.