Les Anneaux de Pouvoir est-elle canon ? Les liens avec le Seigneur des Anneaux et Tolkien

La série Les Anneaux de Pouvoir a fait l’objet de nombreuses critiques pour ses divergences avec le lore complexe du Seigneur des Anneaux : qu’en est-il vraiment ?

À chaque franchise ses complications : chez Marvel on débat de la chronologie au sein d’un multivers tentaculaire, Star Wars doit composer avec ses nombreux récits signés d’auteurs s’offrant des libertés plus ou moins bien vues des fans… mais s’il est une œuvre sacrée à laquelle il semble totalement interdit de toucher, c’est bien Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. L’univers créé par l’auteur britannique est tellement complexe et chargé que des chercheurs se sont même spécialisés dans l’étude de l’Histoire de la Terre du Milieu, monde fictif dans lequel les différents peuples évoluent.

Les nombreux écrits, romans et correspondances signés par le créateur ajoutent en effet toujours plus de détails que les fans les plus dévoués pourront aller chercher. Mais comment se place la série Les Anneaux de Pouvoir dans cette montagne d’informations ? On vous explique à quel point la série de Prime Video, qui s’intéresse au Deuxième Âge, est canon ou pas dans l’œuvre culte.

La série Les Anneaux de Pouvoir est-elle canon ?

Non, la série Les Anneaux de Pouvoir n’est pas canon dans les livres du Seigneur des Anneaux, mais elle existe dans une continuité séparée.

amazon mgm studios

Sa chronologie s’inspire en effet de différentes parties du lore de Tolkien, y compris des sections importantes du Silmarillion et d’autres histoires concernant le Deuxième Âge. La production, dirigée par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay, suit son propre rythme et s’offre des libertés pour adapter sous forme de série.

Les épisodes des Anneaux de Pouvoir respectent cependant les intrigues majeures, ainsi qu’une grande partie de la chronologie créée par Tolkien.

Quels droits sur Le Seigneur des Anneaux a Prime Video ?

Amazon possède les droits sur les romans La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi, les appendices, et les livres Le Hobbit.

Le showrunner J.D. Payne a en effet déclaré à Variety : “Nous avons uniquement les droits sur La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi, les appendices, et Le Hobbit. Et c’est tout. Nous n’avons pas les droits sur Le Silmarillion, Les Contes et légendes inachevés, L’Histoire de la Terre du Milieu, ou sur aucun de ces autres livres.”

Patrick McKay continue de son côté pour préciser sur quoi repose la série : “Il y a une version de tout ce dont nous avons besoin pour le Deuxième Âge dans les livres dont nous possédons les droits. Tant que nous restons dans ces limites et que nous ne contredisons pas de manière flagrante quelque chose pour lequel nous n’avons pas les droits, il y a beaucoup de marge de manœuvre et d’espace pour raconter certaines des meilleures histoires que [Tolkien] ait jamais imaginées.”

La série est-elle canon par rapport aux films ?

La série ne partage pas le même canon que les films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson : il s’agit de deux adaptations de la même œuvre, mais s’inscrivant dans des continuités distinctes.

warner bros.

Les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit de Warner Bros. ont leur propre chronologie, même si on peut voir une sorte de connexion spirituelle entre toutes les aventures à l’écran.

“On nous a confié quelque chose… une responsabilité,” explique J.D. Payne. “Des gens ont été en Terre du Milieu avant nous, des artistes merveilleux qui ont donné vie à ce territoire à travers une variété de médiums et de façons différentes. D’autres viendront après nous, mais en ce moment, c’est à nous qu’il revient de porter ce flambeau [et] de travailler aux côtés de Tolkien lui-même d’une manière très réelle.”

