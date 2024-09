Les Anneaux de Pouvoir : Arondir est-il mort dans la saison 2 ?

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir approche de sa fin et a dévoilé une bataille meurtrière dans l’épisode 7 : Arondir est-il mort ?

La saison 2 a commencé doucement alors que Sauron continuait ses objectifs de forger les anneaux de pouvoir, mais elle a gagné en intensité au fil des épisodes : la bataille d’Eregion vient de commencer dans le septième volet et a offert la réunion de nombreux personnages de la série Prime Video, pour le meilleur et surtout pour le pire.

Alors que certains continuent leur bout de chemin de leur côté, comme l’Étranger et les hobbits ou encore le peuple de Númenor qui se divise entre Fidèles et Hommes du roi, le reste du casting s’est réuni sur le champ de bataille. Et certains font les frais de la fureur de la guerre. Plongé au cœur des combats, Arondir finit en très mauvaise posture : est-il mort dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Arondir est-il mort dans Les Anneaux de Pouvoir ?

Non, Arondir n’est pas mort dans Les Anneaux de Pouvoir, mais il est sérieusement blessé après qu’Adar l’ait attaqué devant les remparts d’Eregion dans l’épisode 7 de la saison 2.

amazon mgm studios

L’elfe a en effet été laissé pour mort après avoir reçu un coup de dague dans l’abdomen, mais sa mort n’apparaît pas à l’écran : il semble très improbable que la série Prime Video ait choisi de dissimuler le moment du décès d’un personnage aussi important qu’Arondir.

Seul un protagoniste des Anneaux de Pouvoir a eu droit à une disparition hors champ jusqu’ici, et il s’agissait d’une réponse à des problèmes de production : l’actrice Nazanin Boniado, interprète de Bronwyn, a en effet quitté le casting entre les deux saisons et il a fallu trouver une parade à son absence.

Arondir n’a de son côté pas réussi à aller au bout de sa quête pour le moment. Le personnage a juré de venger la guérisseuse humaine, mais aussi de tuer Adar et ses orques pour aider les Ents, victime d’un bûcheronnage intensif. Il serait étrange que sa mort survienne avant que le protagoniste ait réussi à atteindre l’objectif qui l’a défini dans cette nouvelle saison.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir touche à sa fin : pour ne rien rater de la série de Prime Video, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.