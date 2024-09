Andrew Garfield dément les rumeurs sur son retour dans Spider-Man 4, mais personne ne le croit

Andrew Garfield s’est tourné vers le genre romantique avec son prochain film, L’Amour au présent, mais les récentes rumeurs sur un retour de son Spider-Man l’ont poussé à aborder le sujet.

Depuis que Garfield a de nouveau revêtu le fameux costume du Tisseur de toile dans Spider-Man : No Way Home (2021), la porte est grande ouverte pour que la précédente itération de Spidey au cinéma revienne dans de nouveaux films. L’opportunité la plus probable serait dans Spider-Man 4, bien que Garfield ait récemment démenti ces rumeurs le concernant.

L’article continue après la publicité

« Je veux dire, l’internet est un vaste espace », a déclaré Garfield auprès d’IndieWire. « Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui diront n’importe quoi pour obtenir des clics. Donc, il se pourrait que vous ayez été dupé, je le crains. »

L’article continue après la publicité

Cela semble être une réponse assez claire. Cependant, certains fans de films de super-héros ont du mal à le croire, surtout compte tenu de ses antécédents en matière de caméos secrets.

L’article continue après la publicité

Marvel Studios

La croyance selon laquelle Garfield et Tobey Maguire reviendraient pour reprendre leurs rôles dans No Way Home circulait bien avant la sortie du film Marvel. C’est pourquoi de gros efforts avaient été déployés afin de s’assurer que le secret ne soit pas complètement révélé.

Dans le cas de Garfield, cela signifiait mentir ouvertement. Même face à des photos prouvant son implication, l’acteur avait affirmé que les images étaient truquées. Nous savons tous comment cela s’est terminé. Les fans ne sont donc pas prêts à le croire aussi facilement une deuxième fois.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Plus personne ne croit un mot qui sort de votre bouche maintenant monsieur », a déclaré un internaute sur X/Twitter.

« Oui, il est définitivement dans le film », a écrit un autre, tandis qu’un troisième a ajouté : « Maintenant, M. Andrew… nous connaissons vos techniques. »

« Nous connaissons vos astuces, vous allez revenir, n’est-ce pas », a ajouté un dernier.

En ce qui concerne la logique narrative, il n’y aurait aucune raison pour que Garfield revienne en tant que Peter Parker/Spider-Man. No Way Home s’est terminé avec le retour de ses héros, ainsi que de ceux de Maguire, dans leurs propres univers, et Peter, incarné par Holland, revient seul à New York après que ses proches ont eu leurs souvenirs effacés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, il s’agit de Marvel, et c’est pour cela qu’un caméo inattendu reste donc toujours plausible !

Pour en apprendre plus sur l’Homme-araignée, découvrez quelle est cette histoire populaire qui pourrait être racontée dans Spider-Man 4. Vous pouvez également en apprendre plus sur les prochains projets du MCU, à l’instar d’Agatha All Along, mais aussi Daredevil: Born Again ou encore Thunderbolts*.