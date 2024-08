Alien vs Predator 3 pourrait devenir réalité à cause d’Alien: Romulus et Prey

Les sales bêtes du cinéma de science-fiction pourraient s’offrir un troisième face à face dans un nouveau film Alien vs. Predator, si le réalisateur d’Alien: Romulus obtient ce qu’il veut.

Nombreuses sont les franchises à s’opposer dans le domaine du cinéma et autres divertissements, mais deux d’entre elles ont décidé de franchir une frontière sacrée pour s’allier : la saga Alien, initiée par Ridley Scott en 1979, a rejoint l’univers de Predator de John McTiernan en 2004, pour donner Alien vs. Predator. Car quel meilleur moyen pour décider qui des deux extraterrestres est le meilleur, que de les faire s’affronter dans une arène remplie de fan-service ?

Le film a eu droit à un succès plutôt modeste en rapportant 177 millions de dollars dans le monde entier, mais c’est surtout l’accueil critique qui a été glacial : ni la presse ni les fans n’ont salué la performance. Et Aliens vs. Predator : Requiem n’a pas arrangé les choses, réduisant les pires menaces de l’espace à de simples tueurs en série sur la bonne vieille Terre. Malgré tout, cette étrange saga est désormais vieille de 15 ans, et la question subsiste : pourrait-il y avoir un troisième opus ? D’après le réalisateur de Fede Alvarez, oui. À condition qu’on le laisse réaliser son rêve.

Après Romulus, Fede Alvarez voudrait co-réaliser Alien vs. Predator 3 avec le réalisateur de Prey

Fede Alvarez a reconnu être totalement partant pour tenter l’aventure Alien vs. Predator 3, à condition de pouvoir le faire avec Dan Trachtenberg, le cinéaste derrière Prey, cinquième volet de Predator sorti en 2022.

C’est lors d’un tapis rouge pour Romulus que le réalisateur est revenu sur un potentiel Alien vs. Predator 3 (via Deadline) : “Peut-être que c’est quelque chose que je devrais co-réaliser avec Dan. On devrait peut-être faire comme Tarantino et Robert Rodriguez sur Une nuit en enfer. Je réaliserais une moitié, et il ferait l’autre moitié…“

Et déjà, les réactions penchent en faveur de cet hypothétique troisième épisode, à l’image de ce fan sur Reddit : “Mon dieu, un film AvP de la même qualité que ces deux films me retournerait le cerveau. Le battage médiatique serait dingue.” Un autre en profite pour commenter sur le fil : “Pitié, on a besoin d’un bon film AvP pour une fois – je sais que c’est possible, j’y crois.” Ce sur quoi un troisième rebondit : “Franchement, avec tout le fan service que [Fede Alvarez] aime faire, je lui fais totalement confiance pour se débrouiller et inscrire le film dans la chronologie.“

De son côté, Dan Trachtenberg développe déjà un autre film Predator, intitulé Badlands, avec Elle Fanning dans le premier rôle. On sait peu de choses sur le projet, mais on peut raisonnablement penser que l’intrigue prendra place dans le futur. Quant à Alien: Romulus, il est sorti le 14 août 2024 au cinéma.