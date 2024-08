Alien vs Predator 3 verra-t-il le jour ?

Ce sont les créatures les plus effrayantes du cinéma, mais leur confrontation épique ne s’est pas déroulée comme prévu – alors, Alien vs. Predator 3 se fera-t-il un jour ?

Si vous demandez à un cinéphile lambda de nommer un extraterrestre issu d’un film, il y a de fortes chances qu’il réponde l’un des deux suivants : le Xénomorphe de la saga Alien, ou le Predator (aussi connu sous le nom de Yautja) de la série de films éponyme.

Les deux franchises ont fait leurs débuts entre les années 70 et 80, avec un succès variable selon les films. Par exemple, Alien, le retour est considéré comme l’un des meilleurs films d’action de tous les temps par certains, tandis que Predator 2, Predators et The Predator sont généralement considérés comme décevants, voire même carrément mauvais.

Après le succès de Prey, le préquel indépendant de Predator sorti en 2022, c’est maintenant au tour des fameux Xénomorphes de faire leur retour sur grand écran avec Alien: Romulus. Et alors que les deux races extraterrestres se sont déjà affrontées par le passé, certains se demandent peut-être s’ils se retrouveront une nouvelle fois dans un potentiel Alien vs. Predator 3 ?

Sommaire

Alien vs. Predator 3 n’est pas pour tout de suite

Alien vs. Predator 3 n’est actuellement pas en développement, le troisième volet ayant été mis en pause indéfiniment, les deux franchises prenant des directions différentes. Cependant, il n’est pas totalement exclu.

En 2015, Sigourney Weaver a révélé qu’elle avait demandé à être tuée dans Alien 3 après avoir entendu parler des projets pour Alien vs. Predator (également abrégé sous le sigle AVP), ce qui l’a « vraiment déprimée », selon Bloody Disgusting.

Peter Briggs, qui a écrit l’ébauche originale du film, a ensuite réagi en disant qu’il n’était pas fan des deux films Alien vs. Predator. Cependant, il a ajouté : « Il y a encore un excellent film Alien vs. Predator à réaliser par quelqu’un. Il n’a tout simplement pas encore été fait. »

Shane Black, qui a joué dans le Predator original et est revenu pour réaliser The Predator en 2018, a également exprimé son espoir pour un autre film lors du San Diego Comic-Con, en disant aux participants : « Je ne pense pas que Alien vs. Predator soit mort, et vous ? »

20th Century Studios

La suite prévue de Predators en 2010 aurait réuni les deux franchises de manière canon, si le scénariste Alex Litvak avait eu son mot à dire. Il a déclaré dans le podcast AvP Galaxy : « Au final, nous gagnons, nous revenons sur Terre, nous atterrissons et nous réalisons que c’est le futur ! Tout du long, nous pensions que cela se passait maintenant, mais que se passerait-il si ces gars étaient en sommeil depuis 300 ans ?

« La trappe s’ouvre, et les Space [Colonial] Marines entrent ! C’était ainsi que nous allions fusionner les deux mondes – le monde d’Alien et de Predator fusionnent enfin et amènent les Space Marines dans l’histoire. »

Dans une interview avec Dexerto, le réalisateur de Prey, Dan Trachtenberg, a déclaré qu’un autre film Alien vs. Predator serait « très loin dans le futur » s’il devait se produire à nouveau.

La prochaine fois, espérons que « Quel que soit le vainqueur, nous perdons » ne soit pas aussi pertinent.

Comment Alien vs. Predator est arrivé à l’écran

Dans Predator 2, Mike Harrigan, incarné par Danny Glover, atteint la salle du trône à bord d’un vaisseau Predator, où il reçoit un pistolet à silex en récompense pour avoir vaincu l’une des créatures au combat. Il observe également une collection de crânes sur le mur – et l’un d’entre eux est celui d’un Xénomorphe, les créatures emblématiques de la franchise Alien.

20th Century Studios

Un clin d’œil amusant, certes, mais cela a confirmé que les deux franchises se déroulaient dans le même univers cinématographique, près de deux décennies avant qu’Iron Man ne lance le MCU et que de tels univers ne deviennent monnaie courante. Une série de comics Alien vs. Predator a rapidement été publiée, et a rencontré un grand succès.

Contre l’avis de James Cameron, qui croyait qu’une confrontation entre les deux personnages « tuerait la validité de la franchise », Paul W.S. Anderson et la 20th Century ont poursuivi le projet d’un film Alien vs. Predator.

Armé d’une classification PG-13 pour attirer un plus large public, Alien vs. Predator est sorti en 2004. Bien qu’il ait rapporté plus de 177 millions de dollars, il a été critiqué par beaucoup pour son histoire bancale et ses scènes d’horreur édulcorées.

Bien que cela ne soit pas explicitement confirmé, personne ne croit qu’Alien vs. Predator soit canon, ce qui en fait une curiosité dans la chronologie des films Alien (surtout après que Ridley Scott soit revenu dans la franchise avec Prometheus et Alien : Covenant).

Alien vs. Predator: Requiem, un désastre qui mériterait d’être oublié

Colin et Greg Strause, le duo de réalisateurs connu sous le nom des frères Strause, ont été engagés pour la suite, Alien vs. Predator: Requiem (ou AVPR) après avoir proposé sans succès de réaliser le premier film, ainsi qu’un film Wolfenstein qui avait tenté la Fox.

« Lorsque le script de ce film est arrivé, ils ont pensé que nous serions parfaits pour cela parce que c’était un film ambitieux pour le budget dont ils disposaient, et ils savaient que notre expérience en effets visuels serait un atout majeur », ont-ils déclaré à AWN.

20th Century Studios

D’un point de vue purement financier, sa sortie n’a pas été mauvaise du tout : il a rapporté 130 millions de dollars pour un budget de 40 millions de dollars. Le film en lui-même… eh bien, que dire de plus : il est considéré par beaucoup comme étant l’un des pires films jamais réalisés. L’histoire en a déçu plus d’un, les effets physiques et le maquillage sont gâchés par un montage frénétique et un éclairage terrible, et il transforme essentiellement deux des plus grands monstres du cinéma en simples tueurs de slasher génériques.

AVPR a mis un frein à Alien vs. Predator 3… indéfiniment

Les frères Strause étaient prêts à se lancer dans le développement d’un troisième film. Malheureusement pour eux, AVP : Requiem a pratiquement assuré que cela ne se produirait jamais – du moins avec eux à la barre.

Dans une précédente interview avec Gizmodo, le duo s’est ouvert sur leurs plans originaux pour AVP 3, qui auraient déplacé la bataille de la Terre dans l’espace.

« La fin originale de AVP : Requiem, que nous avions proposée, se terminait sur la planète des aliens, et en passant de l’arme Predator, que vous voyez à la fin, cela devait se transformer en un logo d’un vaisseau Weyland-Yutani qui se dirigeait vers une planète alien », a expliqué Greg Strause.

« Et ensuite, nous allions en fait descendre à la surface [de la planète alien] et vous alliez voir une chasse en cours. Il devait y avoir toute une tribu de Predators affrontant cette créature que nous appelions le ‘King Alien’.

« C’est cette énorme créature alien ailée. Et cela devait être l’introduction, pour montrer que le fait que le pistolet Predator [à la fin de AVP : Requiem] est l’impulsion de tous les progrès technologiques qui ont permis aux humains de voyager dans l’espace. Ce qui nous conduit à la chronologie d’Alien. »

Oui, AVP 3 a été conçu comme un préquel à Alien, avant que Prometheus de Ridley Scott ne prenne en charge cette histoire en 2012.

« C’était toute l’idée, littéralement continuer à partir du moment où Mme Yutani reçoit l’arme – puis passer 50 ans dans le futur, et il y a maintenant des vaisseaux spatiaux », a ajouté Strause.

« Nous avons fait un bond quantique dans les voyages spatiaux. Cela devait préparer la fin, qui devait ensuite préparer ce qu’AVP allait être, se déroulant 100 ans dans le futur. C’était un peu le plan. »

Pour les fans de la saga, vous pouvez dès à présent voir Alien : Romulus qui est actuellement au cinéma. Vous pouvez également découvrir si Romulus est lié à Alien : Isolation, s’il est nécessaire de voir les autres films Alien avant Romulus et s’il y a une scène post-générique à la fin du nouveau film.