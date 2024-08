Y aura-t-il une suite d’Alien: Romulus ? Explication des plans de Fede Alvarez

Les xénomorphes font un retour en force au cinéma et les résultats au box-office sont bons : peut-on s’attendre à une suite d’Alien: Romulus par Fede Alvarez ?

Difficile d’assumer la responsabilité d’une franchise portée par de nombreux réalisateurs acclamés. C’est pourtant ce qu’a fait Fede Alvarez en reprenant le flambeau après Ridley Scott, qui avait signé les préquels Prometheus et Covenant, pour nous sortir cette fois Alien: Romulus. Et le résultat a été concluant, du côté de la critique comme du box-office.

Au point qu’une question peut alors se poser : faut-il s’attendre à une suite signée par le réalisateur dans la saga ? Sa place dans la chronologie d’Alien laisse en effet planer le doute, tout comme le final du film qui prend le parti de laisser certaines questions en suspens. Encore faut-il savoir ce qu’a pu prévoir le cinéaste pour ses futurs projets.

Une suite verra-t-elle le jour ?

À ce stade, aucune suite n’a été annoncée pour Alien: Romulus. Mais le succès du film pourrait impacter l’avenir de la franchise.

20th century studios

Le long-métrage a rapporté plus de 108 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, contre un budget annoncé (hors promotion) de 80 millions de dollars. Le résultat est donc plutôt bon, d’autant plus que le film n’a pas fini de faire parler de lui, une condition plus que nécessaire pour assurer sa durabilité au box-office.

Il faut également compter sur la fin : si l’histoire des protagonistes peut très bien s’arrêter là, la porte reste ouverte pour les retrouver dans d’autres aventures. Sans spoiler, on peut aussi s’attendre à l’arrivée d’un nouveau casting pour reprendre certains points clé du film, qui n’ont pas tous eu droit à un dénouement – on vous en parle plus en détail dans notre explication de la fin d’Alien: Romulus.

Le réalisateur d’Alien: Romulus est partant pour tourner Alien vs. Predator 3

En-dehors d’une suite directe à Romulus, Fede Alvarez s’est dit prêt à réaliser un Alien vs. Predator 3, mais à condition de le faire en compagnie de Dan Trachtenberg, le réalisateur de Prey.

20th Century Studios

Lors d’une interview avec Deadline, Fede Alvarez a en effet déclaré : “Peut-être que c’est quelque chose que je devrais co-réaliser avec Dan. On devrait peut-être faire comme Tarantino et Robert Rodriguez sur Une nuit en enfer. Je réaliserais une moitié, et il ferait l’autre moitié…“

Sorti en 2022, le film Prey a reçu des critiques globalement élogieuses. Le film d’action a en effet offert aux fans un préquel intense à l’histoire du Predator. Et si Dan Trachtenberg avait au préalable annoncé auprès de nos confrères de Dexerto.com que tout film Alien vs. Predator serait encore “loin d’arriver“, les excellents résultats de Romulus pourraient changer la donne.

En attendant d’en savoir plus sur une éventuelle suite d’Alien: Romulus, il reste toujours possible de retourner voir les précédents films de la franchise en streaming.